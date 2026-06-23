Kom bij ons langs op stand #1910
Ons team zal delen hoe studenten en docenten Splashtop gebruiken om op afstand toegang te krijgen tot labcomputers en hoe IT-teams leerkrachten en studenten kunnen ondersteunen met elk apparaat, op meerdere locaties, eenvoudig en effectief.
We zullen ook een sessie hosten op dinsdag 24 januari om 14:30 uur in het IT Theater. Sluit je aan bij Splashtop Support Team Manager Fady Awada voor zijn presentatie over Hoe Education IT Teams Beter Remote Support Kunnen Bieden Altijd en Overal.