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Lady remotely accessing her school computer

Future of Education Technology Conference 2023

23 – 26 januari 2023

Meer informatie

Kom bij ons langs op stand #1910

Ons team zal delen hoe studenten en docenten Splashtop gebruiken om op afstand toegang te krijgen tot labcomputers en hoe IT-teams leerkrachten en studenten kunnen ondersteunen met elk apparaat, op meerdere locaties, eenvoudig en effectief. 

We zullen ook een sessie hosten op dinsdag 24 januari om 14:30 uur in het IT Theater. Sluit je aan bij Splashtop Support Team Manager Fady Awada voor zijn presentatie over Hoe Education IT Teams Beter Remote Support Kunnen Bieden Altijd en Overal