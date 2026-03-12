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CIO VISIONS Leadership en IT Virtual Summit

4 – 8 april 2022 – Online Virtual Summit

CIO VISIONS Leadership and IT Virtual Summit, VK

Splashtop is verheugd om de exclusieve CIO VISIONS Leadership en IT Virtual Summit van Quartz Event te sponsoren.

Splashtop is verheugd om de exclusieve CIO VISIONS Leadership en IT Virtual Summit van Quartz Event te sponsoren. Er zijn presentaties van thought leaders over digitale transformatie, cloudstrategie, datamanagement, kunstmatige intelligentie en IT-leiderschap en training.

CIO VISIONS Leadership and IT Virtual Summit, UK | Splashtops oplossingen voor IT