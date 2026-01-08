Beste Quick Assist-alternatief 2023 - Splashtop SOS

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User experiencing enhanced remote support capabilities and security after switching from Quick Assist to Splashtop

Beste Quick Assist-alternatief 2026 – Splashtop Remote Support

Splashtop biedt superieure remote support mogelijkheden en beveiliging

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Splashtop is de favoriete oplossing voor remote support voor IT en helpdesks

Met Splashtop geniet je van snelle, betrouwbare en veilige externe toegang om ondersteuning te bieden aan de apparaten van je gebruikers. Of u nu remote support nodig heeft voor intern beheerde apparaten, persoonlijke apparaten van uw gebruikers of beide, Splashtop Remote Support is de oplossing voor u.

Splashtop is een beter alternatief voor Microsoft Quick Assist, omdat het meer apparaten en besturingssystemen ondersteunt, meer functies bevat die IT-professionals nodig hebben en veel veiliger is.

Vergelijk Microsoft Quick Assist met Splashtop


Splashtop Remote Support

Quick Assist

Beheerde en Onbeheerde Remote Access voor Support

Splashtop geeft u beheerde toegang (geen agent geïnstalleerd) voor ad-hoc ondersteuning, en onbeheerde toegang om beheerde apparaten te ondersteunen.

Quick Assist biedt alleen beheerde toegang. Er moet een eindgebruiker aanwezig zijn om een verbinding op afstand te accepteren.

Apparaat & OS-ondersteuning

Ondersteun op afstand Windows, Mac, iOS, Android en Chromebook devices vanaf elk ander apparaat.

Quick Assist ondersteunt alleen remote verbindingen van een Windows 10-computer naar een andere Windows 10-computer.

Productiviteit van gebruikers


Splashtop Remote Support

Quick Assist

Promoveer tot beheerder

U kunt beheerdersrechten krijgen wanneer u verbinding maakt met een standaard Windows-gebruikersaccount om support te bieden.

Beheerdersrechten krijgen niet beschikbaar.

Tools/Utilities

Beschikt over mogelijkheden als bestandsoverdracht, sessie opname, remote reboot & reconnect, remote scripting, en remote audio.

Beschikt niet over bestandsoverdracht, sessie opname, remote reboot & reconnect, remote scripting, en remote audio.

Gebruikersbeheer

Gebruikers kunnen worden beheerd en gegroepeerd in de Splashtop webconsole.

Niet beschikbaar.

Veiligheid


Splashtop Remote Support

Quick Assist

Logboekregistratie

Omvat uitgebreide logs voor alle remote sessies, bestandsoverdrachten, chatsessies en geschiedenis voor zelfcontrole.

Slechts beperkte logs beschikbaar.

Tweestaps verificatie

Inbegrepen bij Splashtop.

Niet beschikbaar.

Apparaatverificatie

Inbegrepen bij Splashtop.

Niet beschikbaar.


Splashtop wordt vertrouwd door 200.000 bedrijven en meer dan 30 miljoen gebruikers wereldwijd

IT-professionals geven om vele redenen de voorkeur aan Splashtop:


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Gratis proefperiode