Beste Quick Assist-alternatief 2023 - Splashtop SOS

Met Splashtop geniet u van snelle, betrouwbare en veilige remote access voor support voor de apparaten van uw gebruikers. Of u nu remote support wilt bieden aan intern beheerde apparaten, de persoonlijke devices van uw gebruikers, of beide; Splashtop SOS is de oplossing voor u.

Splashtop is een beter alternatief voor Microsoft Quick Assist, omdat het meer apparaten en besturingssystemen ondersteunt, meer functies bevat die IT-professionals nodig hebben en veel veiliger is.