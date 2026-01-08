Beste Quick Assist-alternatief 2023 - Splashtop SOS

Beste Quick Assist-alternatief 2026 – Splashtop Remote Support
Splashtop biedt superieure remote support mogelijkheden en beveiliging
Splashtop is de favoriete oplossing voor remote support voor IT en helpdesks
Met Splashtop geniet je van snelle, betrouwbare en veilige externe toegang om ondersteuning te bieden aan de apparaten van je gebruikers. Of u nu remote support nodig heeft voor intern beheerde apparaten, persoonlijke apparaten van uw gebruikers of beide, Splashtop Remote Support is de oplossing voor u.
Splashtop is een beter alternatief voor Microsoft Quick Assist, omdat het meer apparaten en besturingssystemen ondersteunt, meer functies bevat die IT-professionals nodig hebben en veel veiliger is.
Vergelijk Microsoft Quick Assist met Splashtop
Quick Assist
Beheerde en Onbeheerde Remote Access voor Support
Splashtop geeft u beheerde toegang (geen agent geïnstalleerd) voor ad-hoc ondersteuning, en onbeheerde toegang om beheerde apparaten te ondersteunen.
Quick Assist biedt alleen beheerde toegang. Er moet een eindgebruiker aanwezig zijn om een verbinding op afstand te accepteren.
Apparaat & OS-ondersteuning
Ondersteun op afstand Windows, Mac, iOS, Android en Chromebook devices vanaf elk ander apparaat.
Quick Assist ondersteunt alleen remote verbindingen van een Windows 10-computer naar een andere Windows 10-computer.
Productiviteit van gebruikers
Splashtop Remote Support
Quick Assist
Promoveer tot beheerder
U kunt beheerdersrechten krijgen wanneer u verbinding maakt met een standaard Windows-gebruikersaccount om support te bieden.
Beheerdersrechten krijgen niet beschikbaar.
Tools/Utilities
Beschikt over mogelijkheden als bestandsoverdracht, sessie opname, remote reboot & reconnect, remote scripting, en remote audio.
Beschikt niet over bestandsoverdracht, sessie opname, remote reboot & reconnect, remote scripting, en remote audio.
Gebruikersbeheer
Gebruikers kunnen worden beheerd en gegroepeerd in de Splashtop webconsole.
Niet beschikbaar.
Veiligheid
Splashtop Remote Support
Quick Assist
Logboekregistratie
Omvat uitgebreide logs voor alle remote sessies, bestandsoverdrachten, chatsessies en geschiedenis voor zelfcontrole.
Slechts beperkte logs beschikbaar.
Tweestaps verificatie
Inbegrepen bij Splashtop.
Niet beschikbaar.
Apparaatverificatie
Inbegrepen bij Splashtop.
Niet beschikbaar.
Splashtop wordt vertrouwd door 200.000 bedrijven en meer dan 30 miljoen gebruikers wereldwijd
IT-professionals geven om vele redenen de voorkeur aan Splashtop:
Splashtop levert high-performance remote verbindingen met 4k streaming met meer dan 40 frames per seconde (fps) en een lage latency.
De oplossingen voor remote access en remote support van Splashtop zijn eenvoudig te gebruiken, in te stellen en te schalen.
Splashtop beschermt uw gegevens met solide functies en praktijken op het gebied van beveiliging en ondersteuning van branche compliance en regelgeving, waaronder HIPAA, FERPA, AVG, SOC 2 en meer.
U profiteert van een klantenservice van wereldklasse van Splashtop. We hebben verkoop- en ondersteuningsteams over de hele wereld die gemakkelijk bereikbaar zijn en u graag willen helpen slagen!
Splashtop krijgt steeds weer de hoogste beoordelingen van externe reviewers en peer-to-peer reviewsites.