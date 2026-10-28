Het hoogpresterende, volledig uitgeruste alternatief voor Microsoft Remote Help
Krijg onbewaakte toegang op Windows, Mac, Linux en meer over tenants heen, en houd een volledig auditspoor van elke sessie bij.
Een beter alternatief voor remote help: Gebouwd voor betere remote ondersteuning voor elke gebruiker en elk apparaat
Microsoft Remote Help is de remote assistance tool die in Intune is ingebouwd. Het is inbegrepen in Microsoft 365 E3 en E5 en werkt goed voor basisondersteuning binnen één enkele Microsoft-tenant, voornamelijk op door het bedrijf beheerde Windows-pc's.
Splashtop Remote Support laat IT-teams en MSPs iedereen helpen, op elk groot platform, met of zonder Intune. Bijgewonen en onbewaakte toegang, in-sessie tools en sessieregistratie zorgen allemaal voor snellere en effectievere remote ondersteuningssessies.
Splashtop vs Microsoft Remote Help Functievergelijking
Functie
Microsoft Remote Hulp
Splashtop Remote Support
Onbemande toegang
Beperkt tot fysieke, door het bedrijf beheerde Windows-pc's plus geselecteerde Android-apparaten. Geen Mac, VM's of BYOD. Je hebt een aangepaste toestemming, twee extra Microsoft-programma's en Remote Desktop ingeschakeld nodig.
Onbeheerde toegang op Windows, Mac, Linux, Android, servers en virtuele machines. Deploy de agent via Intune of installeer hem op elk apparaat.
Cross-Platform ondersteuning
Windows en MacOS, met beperkte Android. Geen Linux, iOS, iPadOS of Chromebook, en de webapp is alleen zichtbaar.
Windows, Mac, Linux, iOS, iPadOS, Android en Chromebook, plus browsertoegang tot externe computers.
Bestandsoverdracht en kopiëren/plakken
✗
Bestandsoverdracht alleen in onbemand sessies, niet wanneer een gebruiker wordt geholpen met leven. Kopiëren/plakken is alleen tekst.
✔
Bestand overdragen en tekst en bestanden kopiëren/plakken in zowel bewaakte als onbemoogde sessies.
Beheerdersverhoging en herstart
✗
Alleen op Windows is hoogte. De sessie eindigt wanneer het apparaat opnieuw wordt opgestart.
✔
Verhoog naar admin en regel UAC-prompts, herstart dan automatisch opnieuw en maak verbinding opnieuw.
Stem, schermblinding en toetsenbordomleiding
✗
Niet beschikbaar.
✔
Praat met de gebruiker, maak het scherm op afstand leeg voor privacy en stuur sneltoetsen, ook voor niet-Engelse toetsenborden.
Sessieregistratie- en auditlogboeken
✗
Geen sessie-opname. Basissessiegegevens (wie, welk apparaat, hoe lang) bewaard 30 dagen, zonder chat-, bestands- of commandoregellogboeken.
✔
Sessieregistratie plus logs van chat, bestandsoverdrachten en commando's, bewaard van 90 dagen tot 1 jaar en exporteerbaar.
Supportgebruikers buiten jouw huurder
✗
Technicus, gebruiker en apparaat moeten allemaal in dezelfde Microsoft-tenant zitten. MSPskunnen uitbestede helpdesks, aannemers en partners het niet gebruiken.
✔
Help iedereen op een bedrijfs- of BYOD-apparaat met een sessiecode, over tenants en organisaties heen, zonder dat een Microsoft-account nodig is.
Licenties
Inbegrepen in Microsoft 365 E3 en E5. Andere abonnementen, waaronder Business Premium, hebben een add-on per gebruiker nodig voor elke technicus en elke gebruiker die ze helpen.
Gecertificeerd per technicus, dus de kosten passen bij je supportteam en niet bij je bedrijfsgrootte.
Waarom Splashtop in plaats van Microsoft Remote Help
Ondersteuning zonder huurderslimieten, dus MSPsuitbestede helpdesks, aannemers en partners kunnen gebruikers in elke organisatie helpen.
Onbeheerde toegang op elk belangrijk platform, inclusief Mac, Linux, servers en virtuele machines, niet alleen zakelijke Windows-pc's.
Een volledige audittrail met sessieregistratie en logs van chat, bestandsoverdrachten en commando's, werd tot 1 jaar bijgehouden.
De tools om het bij de eerste aanraking op te lossen, inclusief bestandsoverdracht, spraak, elevatie, schermblinding en reboot-persistentie.
Werkt samen met Intune, geïmplementeerd via je bestaande Intune-setup, zodat je de tools behoudt die je al gebruikt.
Uitstekende ondersteuning via chat, e-mail en telefoon is inbegrepen voor elke klant.
Veelgestelde vragen: Splashtop vs Microsoft Remote Help
Moet ik Intune vervangen om Splashtop te gebruiken?
Kan ik gebruikers buiten mijn Microsoft-tenant ondersteunen?
Kunnen MSPs Splashtop gebruiken om meerdere clients te ondersteunen?
Biedt Splashtop onbewaakte toegang op Mac en Linux?
Neemt Splashtop remote sessies op?
Is Remote Help niet al inbegrepen in Microsoft 365?
Klaar om je helpdesk te versnellen?
Help elke gebruiker op Windows, Mac, Linux, iOS of Android, over tenants en organisaties heen, waarbij elke sessie wordt geregistreerd en gelogd.