Beste GoTo Resolve-alternatief 2023

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An IT manager using Splashtop Enterprise on his laptop, the best LogMeIn Resolve alternative.

Beste LogMeIn Resolve-alternatief 2026

Splashtop Enterprise kost minder en werkt sneller

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Een beter alternatief voor LogMeIn Resolve

Splashtop Enterprise levert hoge prestaties tegen een lagere prijs dan LogMeIn Resolve, en biedt flexibele licentiemodellen die zich aanpassen aan uw exacte behoeften. Het omvat remote support, remote management, endpointmanagement, servicedesk en meer, in een alles-in-één oplossing. Splashtop Enterprise biedt een intuïtieve interface met een hoge gebruiksvriendelijkheid.

Upgrade de prestaties van uw remote desktopoplossing als u Splashtop kiest in plaats van LogMeIn Resolve!

Vergelijk Splashtop Enterprise vs LogMeIn Resolve

Remote Support

Splashtop Enterprise

LogMeIn Resolve

Beheerde apparaten

300 computers per gelijktijdige licentie

100 endpoints

Beheerde remote access sessies

onbeperkt

onbeperkt

Ondersteuning voor mobiel

Inbegrepen

Add-on van $20 per maand

Camera delen met AR-mogelijkheden

add-on

Add-on zonder AR-mogelijkheden

Third Party Integratie

Splashtop Enterprise

LogMeIn Resolve

ITSM en ticketingoplossingen

Chat

Remote Sessie Functies

Splashtop Enterprise

LogMeIn Resolve

USB-omleiding

Sessie-opnames

Leeg scherm

Afdrukken vanop afstand

Remote Monitoring & Management

Splashtop Enterprise

LogMeIn Resolve

Alerts

Antivirus software

add-on

add-on

Scripts en taken


Bespaar meer dan 20% in vergelijking met LogMeIn Resolve wanneer u Splashtop Enterprise kiest!

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