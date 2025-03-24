Beste GoTo Resolve-alternatief 2023

Beste LogMeIn Resolve-alternatief 2026
Splashtop Enterprise kost minder en werkt sneller
Een beter alternatief voor LogMeIn Resolve
Splashtop Enterprise levert hoge prestaties tegen een lagere prijs dan LogMeIn Resolve, en biedt flexibele licentiemodellen die zich aanpassen aan uw exacte behoeften. Het omvat remote support, remote management, endpointmanagement, servicedesk en meer, in een alles-in-één oplossing. Splashtop Enterprise biedt een intuïtieve interface met een hoge gebruiksvriendelijkheid.
Upgrade de prestaties van uw remote desktopoplossing als u Splashtop kiest in plaats van LogMeIn Resolve!
Vergelijk Splashtop Enterprise vs LogMeIn Resolve
Remote Support
Splashtop Enterprise
LogMeIn Resolve
Beheerde apparaten
300 computers per gelijktijdige licentie
100 endpoints
Beheerde remote access sessies
onbeperkt
onbeperkt
Ondersteuning voor mobiel
Inbegrepen
Add-on van $20 per maand
Camera delen met AR-mogelijkheden
add-on
Add-on zonder AR-mogelijkheden
Third Party Integratie
Splashtop Enterprise
LogMeIn Resolve
ITSM en ticketingoplossingen
Chat
Remote Sessie Functies
Splashtop Enterprise
LogMeIn Resolve
USB-omleiding
Sessie-opnames
Leeg scherm
Afdrukken vanop afstand
Remote Monitoring & Management
Splashtop Enterprise
LogMeIn Resolve
Alerts
Antivirus software
add-on
add-on
Scripts en taken