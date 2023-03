Waarom Remote Desktop Software de sleutel is tot een productief hybride kantoor

Toen we vorig jaar in lockdown gingen en voorspelden dat het hybride kantoor de toekomst van werk was, bleven velen sceptisch en dachten dat alles weer terug naar normaal zou gaan.

Inmiddels, na veel artikelen over het hybride kantoor die op het internet zijn verschenen, lijkt het vrij duidelijk dat we op weg zijn naar een flexibel kantoor.

Hoewel een hybride kantoor op het eerste gezicht lastig lijkt te organiseren, is het in werkelijkheid heel eenvoudig te realiseren met remote desktopsoftware zoals Splashtop.

Wat is remote desktop-software? Remote desktop-software is niks anders dan software waarmee u op afstand toegang kunt krijgen tot een computer of apparaat vanaf een ander apparaat. Dit kan op elk moment en vanaf elke locatie. Dit andere apparaat kan een andere computer, een tablet of zelfs een smartphone zijn.

Twee belangrijke redenen waarom remote desktop de perfecte opstelling is voor je hybride kantoor:

1. Remote desktop-software is de overbrugging tussen uw fysieke kantoor en elke andere plek waar gewerkt kan worden

Zo'n nieuw hybride kantoor gaat verder dan alleen werknemers thuis laten werken. Ze hebben tools nodig om productief te zijn, waar ze ook werken. Het draait allemaal om flexibiliteit.

Op kantoorcomputers is vaak dure software zoals Adobe en Revit geïnstalleerd. Het is daarom nogal omslachtig en duur om extra computers en softwarelicenties aan te schaffen die werknemers op verschillende locaties kunnen gebruiken.

Hierbij kan remote desktop-software helpen. Medewerkers kunnen op afstand werken op hun kantoorcomputers, gebruikmakend van al hun bestanden en software, net als op kantoor. Op deze manier zijn er geen extra computers of softwarelicenties nodig.

Het proces is ook vrij eenvoudig. De remote desktop app hoeft alleen maar geïnstalleerd te worden op de kantoorcomputers en op de secundaire draagbare apparaten van de werknemers - dit kan een persoonlijke laptop, tablet of zelfs smartphone zijn.

2. Remote desktop-software is vaak minder duur dan een VPN, is sneller schaalbaar en werkt sneller in een externe omgeving

Voor de coronacrisis was het gebruikelijk om op afstand te werken via een VPN (Virtual Private Network).

Hoewel een VPN goed werkt voor mensen die op afstand toegang moeten krijgen tot een bedrijfsnetwerk, of voor andere bepaalde taken, is het niet geschikt voor grote aantallen werknemers die vaak en lang verbinding maken. Wanneer VPNs door meerdere mensen tegelijk worden gebruikt, worden ze traag en onbetrouwbaar. Bovendien zijn VPNs duur om in te stellen voor veel werknemers en zijn ze moeilijk uit te breiden.

In tegenstelling tot remote desktopsoftware, kunnen VPNs meestal alleen worden gebruikt met devices van het bedrijf zelf. Dus in het geval van een hybride kantoor zou een bedrijf extra apparaten moeten aanschaffen, waarmee externe werknemers verbinding kunnen maken via een VPN. Dit kan behoorlijk in de papieren gaan lopen.

Dat is nog niet alles - Het onderhouden van het netwerkverkeer van een overbelast VPN kan een veiligheidsrisico worden en een ramp die op zich laat wachten.

Daartegenover staat de remote desktopsoftware van Splashtop, precies gemaakt om het hybride werken aan te kunnen. Splashtop biedt veilige remote verbindingen en betrouwbare prestaties, zonder de gevaren en moeilijkheden van een VPN.

Daar heb je het - de twee belangrijkste redenen waarom remote desktop software de juiste keuze is voor een productief en eenvoudig hybride kantoor.

Welke remote desktopsoftware is het beste voor uw hybride kantoor?

Er is veel remote desktopsoftware beschikbaar, maar als het gaat om betrouwbaarheid, kosten, gebruiksgemak en klantenservice, is Splashtop een klasse apart met de hoogste NPS-score in de branche.

Splashtop investeert ook zwaar in beveiliging en volgt een robuuste gedragscode om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig zijn tijdens alle remote desktop verbindingen.

De beveiligde infrastructuur van Splashtop is ook versterkt met inbraakpreventie, app-beveiliging en een breed scala aan securityfuncties om u een van de veiligste remote desktoptools op de markt te bieden.

Daarom zijn we de vertrouwde keuze voor veel grote merken, zoals Marriott, FedEx, UPS, Toyota, Stanford Health Care, Harvard Medical School, Turner Broadcasting en Tapestry.

Dus als u denkt over een hybride kantoor, raden we u aan om onze remote desktop te proberen. U kunt onze software gratis proberen, zonder verplichtingen en zonder creditcard.

