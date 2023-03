Video: Remote Desktop gebruiken voor Adobe Animate

Heeft u geen werkcomputer of niet de juiste desktop, maar moet u Adobe Animate gebruiken?

Splashtop is er voor jou.

Using Remote Desktop for Adobe Animate

Splashtop Business Accessis de snelste en gemakkelijkste oplossing waarmee u op afstand toegang kunt krijgen tot een andere computer waarop Animate is geïnstalleerd, zodat u de applicatie vanaf al uw persoonlijke apparaten kunt gebruiken en op afstand kunt werken.

Met Splashtop kunt u Adobe Animate eenvoudig op uw externe computer gebruiken vanaf uw eigen laptop, tablet of smartphone. Start gewoon een Splashtop desktop-sessie op afstand op die computer om het externe scherm te zien en in realtime ermee te communiceren. Zodra u vanuit uw persoonlijke apparaat op uw bureaublad bent geweest, kunt u Animate gebruiken alsof u recht voor de externe computer zit.

Met Splashtop kunt u Animate ten volle gebruiken met volledige toegang tot alle Animate-tools, zodat u naadloos gepolijst werk kunt produceren, zelfs als u op afstand werkt.

Nu aan de slag gaan

De snelle externe verbindingen van Splashtop met minimale vertraging en HD-kwaliteit en -geluid zorgen voor efficiënte illustratie en animatie, evenals vlekkeloze audiosynchronisatie (zelfs Mac-extern bureaubladgeluid ). U kunt uw werk nog steeds exporteren naar en publiceren op elk platform en alle functies gebruiken zoals u dat normaal zou doen. Splashtop Business Toegang geeft u het gevoel dat u recht achter uw werkcomputer zit, waardoor het een uitstekende tool is om thuis of op afstand te werken. U hoeft zich nooit meer zorgen te maken dat u Adobe Animate niet meer bij u hebt, thuis of onderweg.

Splashtop Business Access geeft u toegang tot elke Windows-, Mac- of Linux-computer vanaf elk ander Windows-, Mac-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaat.

Start een gratis proefversie en ontdek zelf hoe gemakkelijk het kan zijn om Adobe Animate te gebruiken terwijl u op afstand werkt!