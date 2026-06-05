Video: Remote Desktop gebruiken voor Adobe Animate

Heeft u geen werkcomputer of niet de juiste desktop, maar moet u Adobe Animate gebruiken?
Splashtop is er voor jou.
Splashtop Remote Access is de snelste en eenvoudigste oplossing waarmee u op afstand toegang krijgt tot een andere computer waarop Animate is geïnstalleerd, zodat u de applicatie vanaf al uw persoonlijke apparaten kunt gebruiken en op afstand kunt werken.
Met Splashtop kunt u Adobe Animate eenvoudig op uw externe computer gebruiken vanaf uw eigen laptop, tablet of smartphone. Start gewoon een Splashtop desktop-sessie op afstand op die computer om het externe scherm te zien en in realtime ermee te communiceren. Zodra u vanuit uw persoonlijke apparaat op uw bureaublad bent geweest, kunt u Animate gebruiken alsof u recht voor de externe computer zit.
Met Splashtop kunt u Animate ten volle gebruiken met volledige toegang tot alle Animate-tools, zodat u naadloos gepolijst werk kunt produceren, zelfs als u op afstand werkt.
De snelle externe verbindingen van Splashtop met minimale vertraging en de HD-kwaliteit en het geluid zorgen voor efficiënte illustraties en animaties, evenals een vlekkeloze audiosynchronisatie (zelfs van de Mac). U kunt uw werk nog steeds exporteren en publiceren op elk platform en alle functies gebruiken zoals u dat normaal zou doen. Splashtop Remote Access geeft u het gevoel dat u echt achter uw werkcomputer zit, waardoor het een uitstekende tool is om thuis of op afstand te werken. U hoeft zich nooit meer zorgen te maken dat u Adobe Animate niet bij de hand heeft, wanneer u thuis of onderweg bent.
Met Splashtop heeft u toegang tot elke Windows-, Mac- of Linux-computer vanaf elk ander Windows-, Mac-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaat.
Start een gratis proefperiode en ontdek zelf hoe eenvoudig het kan zijn om Adobe Animate te gebruiken terwijl u op afstand werkt!