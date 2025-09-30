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Close up of editing audio files with remote desktop

Video: Remote Desktop gebruiken om toegang te krijgen tot Adobe Audition

Splashtop Team
1 minuten leestijd
Bijgewerkt
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Heb je toegang nodig tot een andere computer om Adobe Audition te gebruiken, maar heb je alleen je eigen toestel bij je?

Splashtop is de snelle en eenvoudige oplossing voor dit probleem.

Using Remote Desktop to Access Adobe Audition
Using Remote Desktop to Access Adobe Audition

Met Splashtop Remote Access kunt u op afstand toegang krijgen tot en controle nemen over uw externe computer waarop Audition is geïnstalleerd, zodat u Audition gemakkelijk kunt gebruiken wanneer u thuis of onderweg werkt.

Met Splashtop kunt u de Adobe Audition-applicatie gebruiken die op uw werkcomputer of een andere desktop is geïnstalleerd vanaf uw eigen smartphone, tablet of laptop, door een externe desktopsessie te starten en op die computer te remoten. Met één klik ziet u het externe scherm op uw eigen apparaat en kunt u communiceren met de externe computer alsof u er voor zit.

U kunt Audition gebruiken en hebt volledige toegang tot elke andere toepassing of bestanden vanaf de externe computer, zodat u al uw werk op afstand gemakkelijk kunt doen.

Behalve dat u Audition kunt gebruiken en het scherm op afstand vanaf uw eigen apparaat in realtime kunt bekijken, stuurt Splashtop ook geluid van hoge kwaliteit van uw externe computer naar uw lokale apparaat (zelfs geluid van externe Macs). De snelle streaming van Splashtop zorgt voor een nauwkeurige timing, zodat u uw audio naadloos kunt mixen, Audition optimaal kunt gebruiken en uw projecten kunt perfectioneren, zelfs als u op afstand werkt. Splashtop Remote Access is de oplossing die u nodig heeft om thuis of onderweg werken gemakkelijk te maken.

Met Splashtop heeft u op afstand toegang tot elke Windows-, Mac- of Linux-computer vanaf elk ander Windows-, Mac-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaat.

Start vandaag nog een gratis proefperiode en ontdek zelf hoe eenvoudig het kan zijn om Adobe Audition te gebruiken wanneer u op afstand werkt!

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