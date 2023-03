Video: Remote Desktop gebruiken om toegang te krijgen tot Adobe Audition

Heb je toegang nodig tot een andere computer om Adobe Audition te gebruiken, maar heb je alleen je eigen toestel bij je?

Splashtop is de snelle en eenvoudige oplossing voor dit probleem.

Using Remote Desktop to Access Adobe Audition

Met Splashtop Business Accesskunt u op afstand toegang krijgen tot en controle krijgen over de externe computer waarop Audition is geïnstalleerd, zodat u Audition gemakkelijk kunt gebruiken terwijl u thuis of onderweg werkt.

Met Splashtop kunt u de Adobe Audition-applicatie gebruiken die op uw werkcomputer of een andere desktop is geïnstalleerd vanaf uw eigen smartphone, tablet of laptop, door een externe desktopsessie te starten en op die computer te remoten. Met één klik ziet u het externe scherm op uw eigen apparaat en kunt u communiceren met de externe computer alsof u er voor zit.

U kunt Audition gebruiken en hebt volledige toegang tot elke andere toepassing of bestanden vanaf de externe computer, zodat u al uw werk op afstand gemakkelijk kunt doen.

Nu aan de slag gaan

Naast het feit dat u Audition kunt gebruiken en het externe scherm vanaf uw eigen apparaat in realtime kunt bekijken, verzendt Splashtop ook geluid van hoge kwaliteit van uw externe computer naar uw lokale apparaat (zelfs geluid van externe Mac-computers). De hoge streamingsnelheden van Splashtop zorgen voor een nauwkeurige timing, zodat u uw audio naadloos kunt mixen, Audition optimaal kunt gebruiken en uw projecten kunt perfectioneren, zelfs wanneer u op afstand werkt. Splashtop Business Toegang is de oplossing die u nodig hebt om thuis of onderweg gemakkelijk te werken.

Met Splashtop heeft u op afstand toegang tot elke Windows-, Mac- of Linux-computer vanaf elk ander Windows-, Mac-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaat.

Begin vandaag nog met een gratis proefversie en ontdek zelf hoe gemakkelijk het kan zijn om Adobe Audition te gebruiken terwijl u op afstand werkt!