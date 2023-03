Top 5 softwaretools voor remote thuiswerken in 2023

Moet u uw werk buiten het kantoor gedaan krijgen? Zelfs op thuiswerkdagen kunnen u en uw team met de juiste softwaretools nog steeds productief zijn.

Thuiswerk(WFH)-dagen komen steeds vaker voor dankzij technologische vooruitgang. Meer dan ooit kunnen werknemers thuis telewerken op dagen dat ze ziek zijn, voor hun gezin zorgen of boodschappen doen.

Omdat de optie om thuis te werken een groot voordeel is, is het belangrijk dat u en uw team over de juiste softwaretools beschikken. Hiermee zorgt u ervoor dat u uw doelen nog steeds kunt halen, zelfs met alle thuiswerkdagen inbegrepen.

Dit geldt vooral wanneer onvoorziene omstandigheden u of iemand in uw team uit het kantoor houden voor een langere periode. Dit kan gebeuren met een individu of hele bedrijven zoals we zien met de Coronavirus uitbraak.

Met dit in gedachten, zijn hier de 5 soorten softwaretools die u en uw team nodig hebben, zodat u productief kunt zijn terwijl u geniet van de voordelen van thuiswerken:

De beste softwaretools voor thuiswerken

Project management

Wanneer u aan meerdere projecten werkt waarbij verschillende belanghebbenden betrokken zijn die verantwoordelijk zijn voor afzonderlijke taken, kan het moeilijk zijn om georganiseerd te blijven. Thuiswerken kan het nog moeilijker maken om iedereen georganiseerd te houden.

Projectmanagementtools volgen projectdraaiboeken in real-time via online dashboards. Dit betekent dat zelfs als u op afstand werkt, u nog steeds weet welke taken die aan u zijn toegewezen, moeten worden uitgevoerd en wat de status is van andere taken in het project.

De beste projectmanagementtools zijn ProofHub, Trello, monday.com en Workfront.

Realtime communicatie

Over teams gesproken die op de hoogte blijven, u moet er ook voor zorgen dat alle communicatielijnen open en gemakkelijk toegankelijk zijn. Het toegankelijkheidsgedeelte is vooral belangrijk, want als iemand die een thuiswerkdag neemt een belangrijk gesprek mist en er geen manier is om toegang te krijgen tot wat er is besproken, lopen ze achter.

Met real-time communicatietools kunnen hele teams berichten posten in relevante groepen, zodat een externe medewerker gemakkelijk kan bijdragen aan een gesprek of oudere berichten kan lezen als ze het eerder druk hadden. Met andere tools kunt u gesprekken voeren dankzij webgehoste telefoongesprekken of videochats.

De beste realtime communicatietools zijn Slack, Skype en Zoom.

Samenwerking

Wanneer meerdere mensen aan een taak werken, kan goede samenwerking bijna onmogelijk worden wanneer iemand op afstand werkt. Met samenwerkingssoftware kunnen externe medewerkers bijdragen aan gedeelde bestanden, zodat ze nog steeds in realtime met een team kunnen werken.

Populaire samenwerkingstools zijn onder meer Google Drive, Microsoft Teams en Confluence.

Team Monitoring & Management

Dit is voor de teamleider. Als je wilt werken op afstand, of als leden van je team vanuit huis werken, dan is het belangrijk dat je nog steeds de mogelijkheid hebt om ervoor te zorgen dat iedereen in je team betrokken is en bijdraagt.

Er zijn tools waarmee u uw team kunt ondervragen over hun betrokkenheid en hoe zij over hun werk denken. Er zijn ook tools die u laten weten hoe actief uw team is door toetsenbord-, muis-, app- en andere gebruiksstatistieken bij te houden. Deze tools helpen u om uw team gemotiveerd te houden en waarschuwen u ook wanneer een teamlid achterop raakt.

Softwaretools voor teammonitoring en -beheer zijn hubstaff,Officevibe en JotForm.

Remote Access Software

Heeft u ooit toegang nodig gehad tot een belangrijk bestand of toepassing op uw werkcomputer, maar kon dit niet omdat u niet op kantoor was?

Remote access-software maakt uw werkcomputers altijd toegankelijk. U kunt vanuit huis toegang krijgen tot uw werkcomputer en deze gebruiken alsof u er echt achter zit. Open elk bestand en gebruik alle software op uw werkcomputer, terwijl u op afstand inlogt vanaf een ander apparaat.

De beste remote accesstool om thuis te werken is Splashtop Business Access.

Bovendien biedt Splashtop kortingen voor bulklicenties, zodat hele teams vanuit huis kunnen werken.

Werk vanuit huis met Splashtop Toegang op Afstand

“Splashtop is zeer betaalbaar, erg eenvoudig, snel te installeren op uw computer en maakt het heel gemakkelijk om op afstand en veilig toegang te krijgen tot uw zakelijke computer, waar u ook bent. Ik ben zo dankbaar voor de remote access-service van Splashtop. Het maakt mijn leven gemakkelijker!” - Christine Gray, Grayd-A Metal Fabricators

Splashtop Business-Toegang is de beste software voor externe toegang om thuis te werken. 20 miljoen mensen over de hele wereld gebruiken Splashtop al om verschillende voordelen te ervaren, waaronder:

Veilige remote access op elk moment tot werkcomputers, zelfs na normale werkuren.

Toegang tot Windows-, Mac- en Linux-computers vanaf elk ander Windows-, Mac-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaat.

Productiviteitsverhogende tools waarmee u bestanden tussen computers kunt uitwisselen, documenten op afstand kunt afdrukken, uw scherm kunt delen en meer.

Werk productief vanuit huis alsof u op kantoor bent en uw computer persoonlijk gebruikt.

Beheer meerdere gebruikers en computers onder uw Splashtop-account.

Wilt u het uitproberen? U kunt Splashtop nu gratis proberen. Stel uw werkcomputer eenvoudig in enkele minuten zo in dat u hem vanavond op afstand vanuit huis kunt gebruiken! Geen creditcard of verplichting vereist om een gratis proefperiode te starten.

“Ik heb toegang tot mijn werkcomputer waar ik ook ben en werk met vertrouwen. Het geeft me de flexibiliteit die ik nodig heb om werk en privé te combineren.” – Bobby Bottom, Integrated Electrical

