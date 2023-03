Top 10 nieuwe Splashtop-functies van 2018

Stel waarschuwingen in om de computerstatus, software-installatie, geheugengebruik en meer te controleren. Maak aangepaste combinaties van waarschuwingen en instellingen; en pas ze toe op groepen computers. Ontvang waarschuwingen via de Splashtop-webconsole en/of per e-mail. Stel de status in (bevestigd, opgelost), voeg opmerkingen toe en bekijk of download waarschuwingsgeschiedenislogboeken. Beschikbaar voor Windows- en Mac-computers.