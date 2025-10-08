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Splashtop video thumbnail - Freshworks Freshservice Remote Support integration

Splashtop Remote Support Snel overzicht Video

Splashtop Team
1 minuten leestijd
Bijgewerkt
Ga aan de slag met Splashtop
Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
Gratis proefperiode

Splashtop Remote Support is een geweldige oplossing voor MSP's (managed service providers) en IT-teams die zonder toezicht externe toegang tot Windows- en Mac-computers nodig hebben.

Lees meer over Splashtop Remote Support in dit snelle video-overzicht

Splashtop Remote Support Intro
Splashtop Remote Support Intro

Klik hier voor meer informatie over Splashtop Remote Support of klik op de onderstaande knoppen om een gratis proefperiode te starten of om de lage prijzen te zien die tot 50% lager zijn dan die van de concurrentie.

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Snelle, veilige en gebruiksvriendelijke remote supportsoftware
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Functies van Splashtop Remote Support omvatten:

  • Onbeperkt aantal technici

  • Onbeperkt aantal gelijktijdige sessies

  • Snelle toegang op afstand

  • Onbeheerde ondersteuning

  • Gratis secundaire gebruikersaccounts

  • Externe toegang doorverkopen

  • Logboekregistratie

  • Computer- en gebruikersgroepering

  • Groepsmachtigingen

  • Gebruikersbeheer

  • 256-bits AES-codering

  • Verificatie in twee stappen

  • Verificatie in twee stappen

  • Bestandsoverdracht

  • Afdrukken vanop afstand

  • Chat

  • Wekken op afstand

  • Op afstand opnieuw opstarten

  • Audio

  • Ondersteuning voor meerdere monitoren, inclusief multi-naar-multi

  • Twee technici kunnen op afstand in één machine worden aangesloten

  • Bijgewoonde ondersteuning

  • Toegang tot RDP-sessies

  • Prioritaire technische ondersteuning

Ondersteuning op Afstand Premium bevat deze extra functies:

  • Configureerbare waarschuwingen / acties

  • Windows Updates

  • Systeeminventaris

  • Gebeurtenislogboeken

  • Commando op Afstand

Meer informatie over Premium Ondersteuning op Afstand

Zie de Ondersteuning op Afstand-webpagina voor de volledige details van de functies per editie.

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