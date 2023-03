Splashtop Remote Support Snel overzicht Video

Splashtop Remote Support is een geweldige oplossing voor MSP's (managed service providers) en IT-teams die zonder toezicht externe toegang tot Windows- en Mac-computers nodig hebben.

Lees meer over Splashtop Remote Support in dit snelle video-overzicht

Splashtop Remote Support Intro

Klik hier voor meer informatie over Splashtop Remote Support of klik op de onderstaande knoppen om een gratis proefperiode te starten of om de lage prijzen te zien die tot 50% lager zijn dan die van de concurrentie.

Functies van Splashtop Remote Support omvatten:

Onbeperkt aantal technici

Onbeperkt aantal gelijktijdige sessies

Snelle toegang op afstand

Onbeheerde ondersteuning

Gratis secundaire gebruikersaccounts

Externe toegang doorverkopen

Logboekregistratie

Computer- en gebruikersgroepering

Groepsmachtigingen

Gebruikersbeheer

256-bits AES-codering

Verificatie in twee stappen

Bestandsoverdracht

Afdrukken vanop afstand

Chat

Wekken op afstand

Op afstand opnieuw opstarten

Audio

Ondersteuning voor meerdere monitoren, inclusief multi-naar-multi

Twee technici kunnen op afstand in één machine worden aangesloten

Bijgewoonde ondersteuning

Toegang tot RDP-sessies

Prioritaire technische ondersteuning

Ondersteuning op Afstand Premium bevat deze extra functies:

Configureerbare waarschuwingen / acties

Windows Updates

Systeeminventaris

Gebeurtenislogboeken

Commando op Afstand

Meer informatie over Premium Ondersteuning op Afstand

Zie de Ondersteuning op Afstand-webpagina voor de volledige details van de functies per editie.