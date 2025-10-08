Splashtop Remote Support Snel overzicht Video

Splashtop Remote Support is een geweldige oplossing voor MSP's (managed service providers) en IT-teams die zonder toezicht externe toegang tot Windows- en Mac-computers nodig hebben.
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Functies van Splashtop Remote Support omvatten:
Onbeperkt aantal technici
Onbeperkt aantal gelijktijdige sessies
Snelle toegang op afstand
Onbeheerde ondersteuning
Gratis secundaire gebruikersaccounts
Externe toegang doorverkopen
Logboekregistratie
Computer- en gebruikersgroepering
Groepsmachtigingen
Gebruikersbeheer
256-bits AES-codering
Verificatie in twee stappen
Verificatie in twee stappen
Bestandsoverdracht
Afdrukken vanop afstand
Chat
Wekken op afstand
Op afstand opnieuw opstarten
Audio
Ondersteuning voor meerdere monitoren, inclusief multi-naar-multi
Twee technici kunnen op afstand in één machine worden aangesloten
Bijgewoonde ondersteuning
Toegang tot RDP-sessies
Prioritaire technische ondersteuning
Ondersteuning op Afstand Premium bevat deze extra functies:
Configureerbare waarschuwingen / acties
Windows Updates
Systeeminventaris
Gebeurtenislogboeken
Commando op Afstand
Meer informatie over Premium Ondersteuning op Afstand
Zie de Ondersteuning op Afstand-webpagina voor de volledige details van de functies per editie.