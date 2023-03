Kan Splashtop worden gebruikt om externe werknemers te bespioneren? Q&A

Een recent artikel in de New York Times getiteld "Hoe uw baas uw remote werksoftware kan gebruiken om u te bespioneren" heeft ertoe geleid dat sommige mensen zich zorgen maken dat Splashtop kan worden gebruikt als hulpmiddel voor managers om hun werknemers in de gaten te houden. Dit is niet het geval. In de onderstaande Q&A leggen we uit en geven we tips over hoe u uw computers veilig kunt houden en uw privacy kunt beschermen.

Vragen en antwoorden

Kan Splashtop worden gebruikt om externe werknemers te bespioneren?

Nee. Splashtop is een tool voor remote access waarmee werknemers op afstand toegang hebben tot hun kantoorcomputers en kunnen beheren.

Kan iemand Splashtop gebruiken om op afstand toegang te krijgen tot mijn computer als ik die gebruik en mij bespioneren?

Wanneer een remote sessie tot stand is gebracht, verschijnt er een grote melding die de gebruiker laat weten dat er verbinding wordt gemaakt met de computer. Dus als u een computer gebruikt en iemand anders er verbinding mee maakt, ziet u een pop-up die u dit laat weten. Veel andere remote access-oplossingen hebben deze beveiligingsfunctie niet.

Bedenk dat de enige manier waarop iemand toegang kan krijgen tot uw werkcomputer, is als 1) ze een gebruikersaccount hebben binnen het Splashtop-account van uw organisatie, en 2) de accountbeheerder hun gemachtigd heeft om toegang te krijgen tot uw computer.

Als ik op afstand toegang heb tot een werkcomputer, kan iemand op kantoor dan zien wat ik aan het doen ben?

U kunt voorkomen dat anderen zien wat u doet door de functie Leeg scherm in te schakelen. Hierdoor laat de externe computer een leeg scherm zien als u erop werkt, zodat mensen die fysiek voor de computer zitten u niet kunnen zien werken

Splashtop-gebruikers kunnen het lege scherm in- en uitschakelen tijdens een remote sessie en ook het toetsenbord en de muis van de externe computer vergrendelen om gerommel te voorkomen terwijl u op de computer werkt.

Houdt Splashtop mijn surfgedrag bij?

Nee, Splashtop houdt uw surfgedrag niet in de gaten als u op afstand toegang hebt tot een werkcomputer.

Als de externe computer zich echter op het netwerk van uw bedrijf bevindt terwijl u er op afstand verbinding mee heeft om op internet te surfen, kan uw bedrijf uw internetactiviteit nog steeds volgen alsof u de computer op kantoor persoonlijk gebruikt. Bedrijven kunnen dit alleen met een aparte tool doen, aangezien Splashtop geen webmonitoringstools biedt.

Wat als mijn bedrijf al monitoringsoftware op mijn werkcomputer gebruikt?

In het artikel wordt opgemerkt dat wanneer u remote access software zoals Splashtop gebruikt, “alles wat u binnen een toepassing doet, gebeurt op de computer op uw kantoor. Dit betekent dat de IT-afdeling of bedrijfsmanagers ook dezelfde soort computertoegang hebben als op het kantoor zelf”. Als uw bedrijf software op uw werkcomputer heeft geïnstalleerd, zoals ActivTrak of SentryPC om de webpagina's die u bezoekt, de software die u installeert of andere activiteiten bij te houden, dan zal die tracking op uw werkcomputer plaatsvinden, ongeacht of u ervoor zit op kantoor of vanuit huis werkt.

Wat zijn enkele praktische tips die Splashtop-gebruikers kunnen volgen om te voorkomen dat ze worden bespioneerd?

Hier zijn enkele tips die u kunt volgen om uw privacy te beschermen terwijl u op afstand werkt:

Zorg ervoor dat Leeg Scherm is ingeschakeld

Schakel de functies in die manipulatie door anderen tijdens een sessie voorkomen

Controleer of alleen u en/of anderen die gemachtigd zijn toestemming hebben om op afstand toegang te krijgen tot uw computers. Neem contact op met uw Splashtop-accountbeheerders om ervoor te zorgen dat de toegangsrechten voor alle computers zijn up-to-date zijn.

Stel secundaire authenticatie-opties in, zoals apparaat-authenticatie en twee-factor-authenticatie om te voorkomen dat onbevoegde gebruikers via uw account toegang krijgen tot uw computers.

Onthoud dat als u uw kantoorcomputer op afstand bedient, alle software die uw bedrijf gebruikt om uw activiteit op uw kantoorcomputer bij te houden, nog steeds kan worden gebruikt, net alsof u de werkcomputer persoonlijk gebruikt.

