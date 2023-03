Efficiënt werken op afstand: Uitrusting als aanvulling op Splashtop

Nu thuiswerken en leren op afstand steeds gebruikelijker worden, heeft Splashtop gewerkt om u de oplossingen voor externe toegang te bieden die u vertrouwt om op afstand te werken, en heeft een paar waardevolle suggesties voor u ontdekt om uw productiviteit verder te verhogen.

We hebben het over de spullen die je kunt gebruiken om je Splashtop en andere gerelateerde werkervaringen op afstand te verbeteren.

Voor een paar honderd dollar kunt u uw werkgemak aanzienlijk upgraden en uzelf op het goede spoor zetten voor een nog efficiëntere werkervaring op afstand. Hier zijn enkele items die u kunt krijgen om uw werkervaring op afstand met Splashtop te verbeteren.

Laten we ons om te beginnen concentreren op vijf belangrijke aandachtspunten:

Oordopjes/koptelefoons

Wist u ten eerste dat Splashtop de audio van de externe computer in realtime terugzendt naar uw lokale apparaat? Deze functie is vooral goed voor video- en audioproductieprofessionals die lipsynchronisatie moeten uitvoeren .

Je kunt opmerkelijke koopjes vinden vanaf $16 en gerenoveerde apparatuur voor minder dan $200 van kwaliteitsvolle merken zoals Cyber Acoustics, Bose, JBL, LG, Sony, Sennheiser en SkullCandy.

Als je studenten thuis hebt die ook op hun laptop werken, is het misschien tijd om iedereen in het gezin een eigen koptelefoon te geven. U kunt beginnen met een stereohoofdtelefoon van 3,5 mm met een ruisonderdrukkende microfoon voor uw pc, tablet en mobiele telefoon voor iets minder dan $20. Zoek naar opgefriste modellen van uw favoriete hoogwaardige merk om een paar euro te besparen.

Als je in een Apple-wereld leeft, zijn EarPods voor minder dan $35 met koptelefoonstekkers van 3,5 mm misschien het antwoord voor het maken en ontvangen van telefoongesprekken of het afspelen van video's. In tegenstelling tot traditionele, ronde oordopjes, wordt het ontwerp van de EarPods bepaald door de geometrie van het oor om geluidsverlies te minimaliseren. De EarPods hebben ook een ingebouwde afstandsbediening waarmee u het volume kunt aanpassen, het afspelen van muziek en video kunt regelen en oproepen kunt beantwoorden of beëindigen met een kneepje in het snoer.

Extra monitoren

Splashtop maakt het gemakkelijk om meerdere monitoren van een externe computer op uw beeldschermen te bekijken, zodat u beide schermen op uw werkstation kunt bekijken wanneer u ze nodig heeft. Met deze handige functie voor meerdere monitoren kunt u efficiënt multitasken, waardoor de productiviteit toeneemt. U kunt ook één monitor gebruiken voor uw externe computer en één monitor voor uw lokale computer.

Om je op weg te helpen naar een aankoop die waarde toevoegt, zijn hier enkele monitoren die je misschien wilt bekijken als je in de markt bent voor een tweede scherm.

Bedenk dat desktopcomputermonitors over het algemeen tussen de 19 en 38 inch vallen, en tot 49 inch voor ultrabrede beeldschermen voor mensen met grotere bureaus. De beste oplossingen vindt u tussen $529 en $5.290 voor uw thuiskantoor. Koop voor de beste deals producten van merkbedrijven zoals LG, Asus en Dell en zoek naar de deals van de week. Enkele van de grootste ultrabrede monitoren van tegenwoordig zijn van bedrijven zoals Samsung, Acer en Alienware.

Draadloze opladers

Vergeet niet dat je met Splashtop ook smartphones en tablets kunt gebruiken om op afstand in te loggen op je kantoorcomputer. Dit is geweldig voor als je even weg moet van je thuiscomputer of boodschappen moet doen.

Draadloos opladen vermijdt de slijtage van je telefoon, en andere apparaten door de oplaadpoort niet te gebruiken. Universele compatibiliteit, veiliger verbindingen, en duurzaamheid gaan ver tijdens de pandemie-minder problemen om je zorgen over te maken.

In de categorie draadloze opladers kun je met ongeveer $20 tot $60 een fatsoenlijk telefoonstandaardmodel krijgen dat goed oplaadt, variërend van 5W tot 10W aan vermogen, compatibel met iPhone of Android. Topmerken zijn onder meer: Anker, Belkin, Choetech, Mophie, Nanami en meer. 3-in-1 draadloze oplaadpads (voor horloge, telefoon, EarPods, enz.) Hebben de neiging om veel meer te gebruiken, tot $300 voor bekende merken.

Muisondersteuning

Het is handig dat u uw muis kunt gebruiken om de externe computer te bedienen tijdens een externe verbinding met Splashtop. U kunt zelfs een muis gebruiken om uw computer te bedienen terwijl u op afstand toegang hebt vanaf een iPhone of iPad.

Kies dus een muis die het beste werkt voor jouw omgeving. De Swiftpoint GT is ontworpen om te werken met Mac, Android, Windows en iOS. Hij kan ook met elk apparaat worden gebruikt via de USB dongle (die ook dienst doet als oplader) of Bluetooth4™. Als je vaak laat werkt in lange dagen die overgaan in nachten, kun je ook de MX Master Wireless Mouse van Logitech overwegen, die ook veel lof heeft geoogst voor zijn ergonomische ontwerp.

Toetsenborden

Omdat je je toetsenbord kunt gebruiken om de computer op afstand in Splashtop te bedienen, moet je op zoek gaan naar toetsenbordproducten die je comfort geven en duurzaam zijn. Overweeg opties als het Logitech Ergo K860 gesplitst toetsenbord, het ergonomische toetsenbord van Microsoft, en natuurlijk het Apple magic keyboard. Deze zijn meestal te vinden bij de grootwinkelbedrijven voor een snelle aankoop.

In een enquête van juni 2020 bevestigde Splashtop dat, hoewel meer dan een derde van de respondenten vóór de COVID-19-pandemie nog nooit vanuit huis had gewerkt - en nog eens een derde zelden op afstand had gewerkt - een overweldigende 80 procent van de groep aangaf meer of even productief thuis te werken.

