Splashtop Remote Desktop voor videobewerking: Een interview met Torres Studios

Vanwege het hoge gebruik van de middelen van de toepassingen die in de media- en amusementsindustrie worden gebruikt, was werken op afstand voor de professionals daarvan tot nu toe ongebruikelijk. Nu keert het tij. Veel videoproducenten, nieuws/radiozenders en andere technici gebruiken Splashtop om thuis of onderweg op afstand in te loggen op hun werkstations. Om beter te begrijpen hoe zij Splashtop gebruiken, spraken we met Marlon Torres, eigenaar van Torres Studios. Marlon gebruikt Splashtop Remote Desktop om zijn klanten snel en effectief van dienst te zijn terwijl hij onderweg is.

V: Hoe gebruik je het externe bureaublad van Splashtop?

Marlon: Ik heb Splashtop op mijn thuiscomputer geïnstalleerd en gebruik het om overal ter wereld toegang te krijgen tot mijn bestanden en bewerkingssoftware. Ik reis veel! Dus als klanten willen dat ik hen een video of een foto stuur, kan ik mijn bewerkingsprogramma openen, de video renderen en naar hen sturen, allemaal vanaf mijn telefoon of laptop.

V: Hoe is het nu anders met de toegang op afstand van Splashtop?

Marlon: Ik gebruik resource-intensieve bewerkingsprogramma's die niet in de cloud kunnen. Ik heb eigenlijk een 32 TB server om deze complexe programma's te draaien en mijn bestanden op te slaan. Raw bestanden zijn enorm en dus heb ik die verwerkingskracht nodig.

Geen wachttijd: Het renderen van een video kan 10 minuten tot 3 uur duren! Dus in plaats van te wachten tot het programma klaar is, kan ik mijn gang gaan en regelmatig de status controleren via Splashtop. Als het renderen klaar is, upload ik het en stuur het naar mijn klanten.

Op afstand vanaf elk apparaat: Ik kan met elk apparaat dat ik heb verbinding maken met mijn thuiscomputer - Als ik in een hotel ben met mijn laptop of bij een foto/video-opname met mijn telefoon. Ik kan elk bestand verwerken en foto's en video's naar mijn klanten sturen.

Maak gebruik van hoge internetsnelheden: Ik heb thuis 1Gbps upload/download snelheid. Sommige hotels hebben zeer slechte internetverbindingen. Ik kan Splashtop nog steeds starten en dan mijn snelle internet thuis gebruiken om mijn bestanden te verwerken. Het gaat veel sneller op deze manier!

Help familie: Soms als mijn verloofde een van de bestanden nodig heeft en het niet kan vinden, ga ik snel op afstand en help haar uit de brand. Ik weet waar het bestand is, dus zet ik het gewoon over naar een voor haar bekende locatie. Dat is erg handig.

Ik vind het belangrijk om mijn projecten op tijd af te leveren en met Splashtop kan ik dat overal doen. Ik heb meer projecten kunnen aannemen omdat ik nu meer kan reizen zonder dat het mijn werk beïnvloedt.

V: Hoe heb je ons gevonden?

Marlon: Ik heb net gezocht naar tools voor toegang op afstand en vond Splashtop. Ik meldde me aan voor de gratis proefversie en binnen een paar dagen wist ik dat het geweldig voor me zou werken.

V: Hoe is Splashtop geïnstalleerd en gebruikt?

Marlon: Ik had geen moeite om het uit te zoeken, het was vrij eenvoudig. De functies van Splashtop zijn intuïtief en gemakkelijk te gebruiken. Wat ik het leukst vind is de optie om de muis of het touch-screen te gebruiken! Ik gebruik beide voor verschillende taken.

V: In welk plan zit je?

Marlon: Ik gebruik het Business Access Solo abonnement voor €4.58 per maand. Het is perfect voor wat ik nodig heb.

Bedankt voor het kiezen van Splashtop voor uw externe desktop, Marlon!

