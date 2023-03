Mark Lee over thuiswerk-beveiligingsprioriteiten

De Thuiswerkgenie heeft zich ontpopt: hoe zorgt u nu dat alles beveiligd is?

Crisissen kunnen prioriteiten snel doen veranderen. Toen de COVID-19-pandemie toesloeg, krabbelden bedrijven die hadden verwacht dat hun werknemers op een bepaalde plek zouden verschijnen om hun werk te doen, plotseling op om de meeste of al hun werknemers thuis te laten werken.

De eerdere terughoudendheid die bedrijven hadden om mensen thuis te laten werken - angst voor bedrijfsveiligheid, bezorgdheid dat onzichtbare werknemers zich zouden vergissen en minder productief zouden zijn, praktische twijfels over de betrokken technologie - werd door de pandemische crisis opzij geschoven.

En zo schoot de werk-naar-huis geest uit zijn fles.... Interessant is dat bedrijven misschien niet enthousiast zijn om het terug in de fles te proppen, zelfs als ze dat zouden kunnen.

Dit is waarom ⬇

Productiviteit crasht niet alleen, maar is in veel gevallen zelfs hoger dan voorheen.

Dure on-site middelen zoals hoogtechnologische werkplekken kunnen 24/7 worden benut door mensen die er toegang toe hebben in verschillende tijdzones of diensten.

Minder werknemers ter plaatse betekent dat bedrijven hun facilitaire kosten kunnen verlagen.

Werknemers verkorten hun reistijd en -kosten - wat ook positieve gevolgen heeft voor het milieu.

Bedrijven kunnen gemakkelijker werknemers aantrekken en behouden, vooral millennials, die de grotere balans tussen werk en privé waarderen die ze kunnen genieten door thuis te werken.

thuiswerkbeveiliging achterwege gelaten?

In hun haast om onder crisisomstandigheden thuiswerkstrategieën in te voeren, hadden veel organisaties niet de luxe om prioriteit te geven aan belangrijke infrastructuur- en veiligheidskwesties. Vaak gebruikten ze virtual private networks (VPN's), Microsoft RDP (Remote Desktop Protocol), of virtual network computing (VNC) - allemaal notoir moeilijk en tijdrovend om te implementeren, te configureren, te beheren en op te schalen, vooral snel. Of ze hebben diverse hulpmiddelen voor videoconferenties en samenwerking ingevoerd, waarbij de veiligheids- en privacykwesties niet volledig zijn doorgelicht. Nu het ernaar uitziet dat thuiswerken een nieuwe norm wordt, is het tijd om een stap terug te doen en de infrastructuur en hulpmiddelen voor werken op afstand opnieuw te bekijken om er zeker van te zijn dat ze op de lange termijn naar behoren functioneren.

De eerste prioriteit moet veiligheid zijn.

Bezorgdheid over privacy en beveiliging heeft er al voor gezorgd dat scholen en bedrijven, waaronder Tesla, het gebruik van Zoom-videoconferenties verbieden. En hoewel VPN's hun beveiligingsmogelijkheden aanprijzen, is de realiteit dat VPN-beveiliging afhankelijk is van door het bedrijf uitgegeven apparaten en handmatige update van infrastructuur en software. In maart 2020 waarschuwde het Amerikaanse Department of Homeland Security (DHS): "Aangezien VPN's 24/7 zijn, zullen organisaties ze minder snel up-to-date houden met de nieuwste beveiligingsupdates."

Eenvoudiger gezegd: de veronderstelling dat VPN's de beste manier zijn om werknemers in staat te stellen thuis te werken is eigenlijk verkeerd. Gevaarlijk fout. In feite is legacy VPN nooit ontworpen of geoptimaliseerd voor toegang tot externe desktops.

Wat is het alternatief?

---> Oplossingen speciaal ontworpen voor toegang op afstand, en in het bijzonder oplossingen voor toegang op afstand die de robuuste beveiliging bieden die organisaties nodig zullen hebben naarmate meer van hun mensen thuis werken.

Dit is waarnaar je op zoek moet ⬇

Single sign-on (SSO) -mogelijkheden (Eenmalige Aanmelding), zodat wachtwoorden van werknemers voldoen aan de compliance- en beveiligingsvereisten

Apparaatverificatie; de meeste VPN's hebben deze mogelijkheid niet

Multi-factor authenticatie

Ondersteuning voor BYOD (bring your own device) in plaats van externe gebruikers te verplichten door het bedrijf uitgegeven apparaten te gebruiken om de veiligheid te waarborgen

Click-and-connect mogelijkheid, in tegenstelling tot de pijnlijke installatie, lange verbindingstijden en vaak trage prestaties van VPN-oplossingen.

Geautomatiseerde infrastructuur- en software-updates, omdat vertrouwen op handmatige updates, zoals bij VPN's noodzakelijk is, niet alleen veiligheidsrisico's oplevert, maar ook downtime en compatibiliteitsproblemen veroorzaakt.

Oplossing met hoge prestaties en lage latentie, die streaming HD-video kan ondersteunen en zo de productiviteit van de gebruiker verbetert.

Snelle, gemakkelijke schaalbaarheid voor duizenden gebruikers

Geen noodzaak voor het opzetten van gateway-hardware op elke externe locatie

De mogelijkheid voor IT om bestandsoverdracht en afdrukken op afstand te controleren (d.w.z. uit te schakelen of in te schakelen)

Leesbare logboeken, sessie-opname en eenvoudige monitoring en rapportage

Het zal u niet verbazen dat producten als Splashtop Toegang op Afstand en Ondersteuning op Afstand al deze criteria en meer leveren.

We hebben geen Splashtop-oplossingen ontworpen met deze huidige pandemie in gedachten. Maar we hebben onze benadering van externe toegang altijd gezien als een belangrijk hulpmiddel voor individuen en organisaties om flexibel te blijven en voorbereid te zijn op bedrijfscontinuïteit in het licht van allerlei uitdagingen.

Met COVID-19 is de thuiswerk-geest absoluut uit de fles. We nodigen u uit om meer te weten te komen over hoe de krachtige Splashtop-oplossingen voor toegang op afstand niet alleen kunnen helpen om deze onmiddellijke storm te doorstaan, maar ook om thuiswerken een positief onderdeel te maken van succesvolle organisaties lang nadat deze pandemische crisis voorbij is.

Mark Lee,

Chief Evangelist, Splashtop Inc.