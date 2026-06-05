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Windows-updates beheren met Splashtop Remote Support Premium

Splashtop Team
2 minuten leestijd
Bijgewerkt
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IT-professionals en MSPs weten dat het om veiligheids- en compatibiliteitsredenen belangrijk is om de computers van gebruikers up-to-date te houden met Windows-updates. Bedrijven gebruiken vaak Windows-updatebeleid om ervoor te zorgen dat updates worden geïnstalleerd.

Hoe weet u zeker dat al uw beheerde computers, met verschillende versies van Windows, up-to-date zijn met belangrijke Windows-updates?

Gebruik de functies voor alerts en updatebeheer in Splashtop Remote Support en Splashtop Enterprise om ervoor te zorgen dat uw Windows-computers, van Windows XP tot Windows 11, up-to-date en veilig zijn.

Bewaak de Windows Update-status

Met Splashtop kunt u ervoor zorgen dat de Windows-versie van uw beheerde computers up-to-date is. Dit kunt u ermee doen:

  • Bewaak de status van het Windows-updatebeleid per computer en word gewaarschuwd voor mogelijke problemen

    zoals wanneer de optie "Microsoft Update" niet is geselecteerd of de instelling "Belangrijke updates" is overgeschakeld naar een specifieke optie (Updates automatisch installeren, Updates downloaden maar mij laten kiezen wanneer ik ze installeer, of Controleren op updates maar mij laten kiezen of om ze te downloaden en te installeren).

  • Houd de status van beschikbare updates in de gaten en ontvang waarschuwingen

    wanneer een lopende update wordt gedetecteerd

    . U kunt ervoor kiezen om alleen gewaarschuwd te worden voor belangrijke updates die in behandeling zijn, optionele updates of beide.

Deze waarschuwingen kunnen worden ingesteld als onderdeel van een waarschuwingsprofiel en worden toegepast op afzonderlijke computers of groepen computers.

Screenshot of a settings page showing configurations for Windows Update and Available Updates, including options for alerts, update types, notification methods, and modification timestamps.

Controleer op Windows-updates en pas deze toe voor beheerde computers

Met Splashtop Remote Support en Splashtop Enterprise kunt u op afstand de Windows Update-status op uw beheerde computers controleren en updates beheren door het contextmenu-item "Controleren op updates" te selecteren op elke computer in de lijst in uw beheerdashboard (zonder dat u verbinding als gebruiker hoeft te maken).

A screenshot of the Splashtop web interface shows a list of computers. Next to Tim Ultrabook the Connect button is expanded, displaying options like Reboot, Delete, Assign group, Check for updates, and View event logs.

Informatie over Windows Update die wordt weergegeven op de pagina Updates omvat:

  • Laatste update

  • Huidige status

  • Beleid bijwerken

  • Mogelijkheid om te controleren op updates

  • Lijst met beschikbare updates

  • Opties voor opnieuw opstarten nadat updates zijn geïnstalleerd (indien van toepassing)

  • Stel een melding in als de installatie van de update niet kan worden voltooid

Dit is een geweldige manier om de status van updates op een individuele computer te bekijken, te selecteren welke updates zijn geïnstalleerd en enkele aanvullende opties rond de updates te beheren om de beste gebruikerservaring te garanderen en er zeker van te zijn dat de updates worden geïnstalleerd.

De onderstaande schermafbeelding laat zien hoe het eruit ziet voor een voorbeeldcomputer.

Screenshot of a computer update settings page showing Windows 10 OS version, last update timestamp, status as Ready, and a detailed list of available updates with options to restart and schedule updates.

Deze video laat zien hoe u toegang krijgt tot de Windows Updates-functie in Splashtop Remote Support Premium

How to Set Up Windows Updates - Splashtop Remote Support Premium
How to Set Up Windows Updates - Splashtop Remote Support Premium

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