Windows-updates beheren met Splashtop Remote Support Premium

Bewaak de status van het Windows-updatebeleid per computer en word gewaarschuwd voor mogelijke problemen

zoals wanneer de optie "Microsoft Update" niet is geselecteerd of de instelling "Belangrijke updates" is overgeschakeld naar een specifieke optie (Updates automatisch installeren, Updates downloaden maar mij laten kiezen wanneer ik ze installeer, of Controleren op updates maar mij laten kiezen of om ze te downloaden en te installeren).