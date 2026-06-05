Windows-updates beheren met Splashtop Remote Support Premium

IT-professionals en MSPs weten dat het om veiligheids- en compatibiliteitsredenen belangrijk is om de computers van gebruikers up-to-date te houden met Windows-updates. Bedrijven gebruiken vaak Windows-updatebeleid om ervoor te zorgen dat updates worden geïnstalleerd.
Hoe weet u zeker dat al uw beheerde computers, met verschillende versies van Windows, up-to-date zijn met belangrijke Windows-updates?
Gebruik de functies voor alerts en updatebeheer in Splashtop Remote Support en Splashtop Enterprise om ervoor te zorgen dat uw Windows-computers, van Windows XP tot Windows 11, up-to-date en veilig zijn.
Bewaak de Windows Update-status
Met Splashtop kunt u ervoor zorgen dat de Windows-versie van uw beheerde computers up-to-date is. Dit kunt u ermee doen:
Bewaak de status van het Windows-updatebeleid per computer en word gewaarschuwd voor mogelijke problemen
zoals wanneer de optie "Microsoft Update" niet is geselecteerd of de instelling "Belangrijke updates" is overgeschakeld naar een specifieke optie (Updates automatisch installeren, Updates downloaden maar mij laten kiezen wanneer ik ze installeer, of Controleren op updates maar mij laten kiezen of om ze te downloaden en te installeren).
Houd de status van beschikbare updates in de gaten en ontvang waarschuwingen
wanneer een lopende update wordt gedetecteerd
. U kunt ervoor kiezen om alleen gewaarschuwd te worden voor belangrijke updates die in behandeling zijn, optionele updates of beide.
Deze waarschuwingen kunnen worden ingesteld als onderdeel van een waarschuwingsprofiel en worden toegepast op afzonderlijke computers of groepen computers.
Controleer op Windows-updates en pas deze toe voor beheerde computers
Met Splashtop Remote Support en Splashtop Enterprise kunt u op afstand de Windows Update-status op uw beheerde computers controleren en updates beheren door het contextmenu-item "Controleren op updates" te selecteren op elke computer in de lijst in uw beheerdashboard (zonder dat u verbinding als gebruiker hoeft te maken).
Informatie over Windows Update die wordt weergegeven op de pagina Updates omvat:
Laatste update
Huidige status
Beleid bijwerken
Mogelijkheid om te controleren op updates
Lijst met beschikbare updates
Opties voor opnieuw opstarten nadat updates zijn geïnstalleerd (indien van toepassing)
Stel een melding in als de installatie van de update niet kan worden voltooid
Dit is een geweldige manier om de status van updates op een individuele computer te bekijken, te selecteren welke updates zijn geïnstalleerd en enkele aanvullende opties rond de updates te beheren om de beste gebruikerservaring te garanderen en er zeker van te zijn dat de updates worden geïnstalleerd.
De onderstaande schermafbeelding laat zien hoe het eruit ziet voor een voorbeeldcomputer.
Deze video laat zien hoe u toegang krijgt tot de Windows Updates-functie in Splashtop Remote Support Premium
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