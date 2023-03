Hoe IT in drie kerncijfers van verstoord werk naar verspreid werk navigeerde

Hoe heeft de snelle verschuiving naar verspreid werk de IT-teams beïnvloed? Wat zijn hun gedachten over de toekomst? Hier zijn drie belangrijke bevindingen van ons onderzoek in het VK.

Veel mensen zijn de abruptheid waarmee hun werk veranderde aan het begin van de pandemie waarschijnlijk grotendeels vergeten. In korte tijd hebben lockdowns en social distancing het dagelijkse leven op zijn kop gezet. Maar het gevoel van samenwerking, begrip en puur aanpassingsvermogen betekende dat het niet lang duurde voordat we net zo productief als altijd waren, waarbij we carrière en privéleven op nieuwe manieren lieten samenkomen.

Het is echter onwaarschijnlijk dat IT-teams zijn vergeten hoeveel tijd en werk ze in die transformatie hebben gestoken. De grootschalige overstap naar werken op afstand werd alleen mogelijk gemaakt door grote inspanningen om apparaten voor te bereiden, netwerkcapaciteit te versterken, beveiligingsmaatregelen te implementeren en een aantal andere vitale taken. En mede dankzij al die inspanningen bevinden we ons nu in een nieuwe flexibele omgeving, waar we op elke plek kunnen werken.

Hoe heeft deze verschuiving in die periode de IT-teams beïnvloed, en hoe denken ze nu over de toekomst?

Om daar achter te komen, heeft Splashtop onlangs onderzoek laten doen onder 1.000 IT-managers bij bedrijven in het Verenigd Koninkrijk over de impact van remote access en supporttools op de productiviteit. Een gedetailleerd overzicht van de resultaten is te vinden in ons nieuwe rapport, From Disrupted to Distributed: Hoe IT navigeert door de veranderende werkomgeving.

Als voorproefje zijn hier vast de drie meest interessante bevindingen - en wat ze voor u betekenen.

Gezondheid van werknemers

Bij elk verhaal over IT die werken op afstand mogelijk maakte tijdens de pandemie, hoort een waarschuwing voor meer stress op de werkplek en burn-outs. Door minder duidelijke grenzen tussen ons professionele en persoonlijke leven, hebben veel bedrijven moeite gehad om de werkdruk van hun werknemers onder controle te houden, wat leidde tot uitdagingen op het gebied van zowel geestelijke als lichamelijke gezondheid.

Het was dan ook bemoedigend om te zien dat 42% van onze respondenten zei dat het gebruik van work-from-everywhere tools door hun organisatie heeft geleid tot een grotere tevredenheid op de werkplek. Met de extra stress van thuiswerken bovenop de toch al uitdagende taken, kunnen bedrijven het zich niet veroorloven dat IT een extra belemmering vormt voor de productiviteit. Wanneer strategisch geïmplementeerd, maken toegang en ondersteuning op afstand het verbinden met het werk tot een probleemloze, intuïtieve ervaring.

Het resultaat is een personeelsbestand dat zich kan concentreren op wat het moet doen, meer tijd besteedt aan lonende taken en zich doelgericht voelt.

Meer Remote, Minder Stress

Een gelukkiger, tevredener personeelsbestand zou ook moeten leiden tot een betere ervaring voor de IT-helpdesk- en servicedeskteams die vragen beantwoorden en problemen oplossen - en 34% van de respondenten zegt dat hun technologieën voor toegang op afstand en ondersteuning hen helpen zich minder gestrest te voelen op het werk.

Voor IT-teams in het bijzonder, vraagt het verminderen van stress om remote access die veilig, schaalbaar en gebruiksvriendelijk is. Verdedigen tegen cyberaanvallen en dataverlies is de kerntaak van IT, en deze behoefte wordt nog eens geaccentueerd door het werken op afstand, aangezien meer apparaten, shadow-IT en een grotere afhankelijkheid van technologieën zoals VPN's het potentieel voor ransomware en andere bedreigingen vergroten.

Na een periode waarin zoveel hoognodige transformatie plaatsvond, zullen bedrijven opnieuw moeten investeren om op dit soort problemen voor te blijven. Voor veel bedrijven betekent dit het implementeren van oplossingen die de beveiliging versterken, om de stress voor de IT niet te ver op te laten lopen.

IT Vertrouwen

Wanneer zij dit doen, zal het strategische belang van IT voor het bedrijf blijven toenemen. Op de IT, van oorsprong een middel om de productiviteit te verhogen, zal meer en meer een beroep worden gedaan om de richting aan te geven voor toekomstige productiviteitswinsten in de nieuwe realiteit van verspreid werk.

Dit onderstreept het belang van onze bevinding dat 36% van de respondenten van mening is dat tools voor toegang op afstand en ondersteuning hun gebruikers en collega's meer vertrouwen geven in de besluitvormingsmogelijkheden van IT. In een context waarin het succes of falen van een werknemer volledig kan afhangen van het vermogen van technologie om zijn werk mogelijk te maken, is het gemakkelijk om rampscenario's voor te stellen waarin organisaties het vertrouwen in IT-teams verliezen. Deze toenemende status van IT als strategische denkers is een vitale factor voor de gezondheid van het bedrijf op langere termijn.

Hoewel deze resultaten een positief beeld schetsen van de huidige en toekomstige realiteit van verspreid werk, is het ook duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is om van duurzame, proactieve oplossingen de norm te maken. IT-besluitvormers vertelden ons ook dat ze meer uren werken om werken op afstand te ondersteunen en geloven dat het verspreide personeelsbestand in de toekomst waarschijnlijk complexer zal worden, en, interessant genoeg, zelfs dat velen worden gevraagd om emotionele steun te bieden aan medewerkers. Nu we in een wereld leven waar werken op elke plek de norm wordt, zouden bedrijven kunnen stoppen met het maken van onderscheid tussen werknemers op kantoor en werknemers die elders werken - het zal allemaal gewoon werk zijn.

Voor meer informatie over de voordelen en uitdagingen waarmee de IT wordt geconfronteerd terwijl het die omslag aan het maken is, kunt u ons volledige rapport lezen.