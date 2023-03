Probeer gratis de beste oplossing voor toegang op afstand met Splashtop

De hoog gewaardeerde remote desktop-oplossingen van Splashtop worden gebruikt door meer dan 30 miljoen mensen. Je kunt nu gratis proberen en ontdekken waarom zoveel mensen voor Splashtop kiezen.

Splashtop Business Access draait om snelle, eenvoudige en veilige toegang op afstand. Je kunt binnen enkele minuten gratis aan de slag met deze bekroonde oplossing door je nu aan te melden voor een gratis proefperiode! Geen creditcard en geen verplichting vereist.

Eenmaal aangemeld heb je volledige toegang tot de krachtige remote desktop oplossing van Splashtop. Je krijgt op afstand toegang tot je Windows en Mac computers vanaf elk ander Windows, Mac, iOS, Android en Chromebook apparaat.

Wat is Splashtop Business Access?

Splashtop Business Access is een remote desktop software tool ontworpen om gebruikers onderweg toegang te geven tot hun computers. Eenmaal ingesteld kun je de Splashtop Business app openen op je computer, tablet of mobiel apparaat en je externe computer selecteren om er direct verbinding mee te maken.

Tijdens een sessie van toegang op afstand heb je het gevoel alsof je computer op afstand recht voor je staat, zodat je gemakkelijk de controle over je computer kunt overnemen en in al je bestanden of toepassingen kunt werken. Je hoeft je nooit meer zorgen te maken dat je niet achter je computer zit. Met Splashtop heb je er altijd en overal toegang toe.

Naast het snelste en meest betrouwbare platform voor toegang op afstand, is Splashtop Business Access uitgerust met tools en functies die je niet in andere producten vindt, zodat je meer gedaan krijgt in minder tijd. Bestanden overdragen, op afstand documenten afdrukken, chatten, meerdere monitoren tegelijk bekijken en meer.

Ik heb toegang tot mijn bureaublad, waar ik ook ben, en kan met vertrouwen werken. Geeft me de flexibiliteit die ik nodig heb om werk en privéleven te combineren. - Bobby Bottom, Geïntegreerd elektrisch

Hoe begin ik gratis?

U kunt Splashtop Business Access in een paar minuten opzetten om het gratis te ervaren! Ga om te beginnen naar onze aanmeldingspagina voor gratis proefversies . Daar kan je je Splashtop account aanmaken.

Installeer de gratis Splashtop Business App

Dan kunt u de gratis Splashtop Business-app downloaden op het apparaat waarvan u verbinding maakt. Dit is het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot uw externe computer. De Splashtop Business-app is beschikbaar voor Windows, Mac, iOS, Android en meer. U kunt ook op uw computer of mobiele apparaat naar www.splashtop.com/app gaan om de app te downloaden.

Met Splashtop Business Access kun je de Splashtop Business app downloaden en gebruiken op een onbeperkt aantal apparaten. Er is geen limiet.

Zet de Splashtop Streamer op de computers die je wilt benaderen

Als u de computer remote into wilt instellen voor toegang op afstand, dan logt u in op uw Splashtop-account op https://my.splashtop.com en selecteert u 'Computer toevoegen'. Dit brengt u naar de Deployment -pagina waar u een link krijgt die u naar de computer kunt sturen waarnaar u op afstand wilt werken / toegang wilt hebben. Open de link vanaf die computer en je komt op een pagina waar je het installatieprogramma kunt downloaden en waar je de eenvoudige instructies kunt volgen om het in te stellen.

Daarna ben je klaar voor toegang op afstand! Open gewoon de Splashtop Business app, selecteer je computer uit de lijst, en je bent er direct mee verbonden voor snelle toegang op afstand.

Ik heb de afgelopen maand verschillende opties voor toegang op afstand uitgeprobeerd en Splashtop was verreweg de beste voor onze behoeften. Kudos aan het Splashtop team voor het samenstellen van een geweldig pakket, met nuttige / praktische opties. Ik heb een product en een bedrijf nodig waarop ik kan vertrouwen... ga zo door. - Darryl Collins

