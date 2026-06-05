Probeer gratis de beste oplossing voor toegang op afstand met Splashtop

De hoog gewaardeerde remote desktop-oplossingen van Splashtop worden gebruikt door meer dan 30 miljoen mensen. Je kunt nu gratis proberen en ontdekken waarom zoveel mensen voor Splashtop kiezen.
Splashtop Remote Access draait om snelle, eenvoudige en veilige remote access. U kunt binnen enkele minuten gratis aan de slag met deze bekroonde oplossing door u nu aan te melden voor een gratis proefperiode! Geen creditcard en geen verplichting vereist.
Eenmaal aangemeld heb je volledige toegang tot de krachtige remote desktop oplossing van Splashtop. Je krijgt op afstand toegang tot je Windows en Mac computers vanaf elk ander Windows, Mac, iOS, Android en Chromebook apparaat.
Wat is Splashtop remote access?
Splashtop Remote Access is een remote desktop softwaretool die is ontworpen om gebruikers onderweg toegang te geven tot hun computers. Eenmaal ingesteld kunt u de Splashtop Business-app openen op uw computer, tablet of mobiele apparaat, uw externe computer selecteren en er gelijk verbinding mee maken.
Tijdens een sessie van toegang op afstand heb je het gevoel alsof je computer op afstand recht voor je staat, zodat je gemakkelijk de controle over je computer kunt overnemen en in al je bestanden of toepassingen kunt werken. Je hoeft je nooit meer zorgen te maken dat je niet achter je computer zit. Met Splashtop heb je er altijd en overal toegang toe.
Naast het snelste en meest betrouwbare remote access-platform, is Splashtop Remote Access uitgerust met tools en functies die je in andere producten niet vindt, zodat je meer kunt bereiken in minder tijd. Bestanden overzetten, op afstand documenten afdrukken, chatten, meerdere monitoren tegelijk bekijken en meer.
Ik heb toegang tot mijn bureaublad, waar ik ook ben, en kan met vertrouwen werken. Geeft me de flexibiliteit die ik nodig heb om werk en privéleven te combineren. - Bobby Bottom, Geïntegreerd elektrisch
Hoe begin ik gratis?
U kunt Splashtop Remote Access binnen een paar minuten gratis ervaren! Ga om te beginnen naar onze aanmeldingspagina voor gratis proefperiodes. Daar maakt u uw Splashtop account aan.
Installeer de gratis Splashtop Business App
Dan kunt u de gratis Splashtop Business-app downloaden op het apparaat waarvan u verbinding maakt. Dit is het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot uw externe computer. De Splashtop Business-app is beschikbaar voor Windows, Mac, iOS, Android en meer. U kunt ook op uw computer of mobiele apparaat naar www.splashtop.com/app gaan om de app te downloaden.
Met Splashtop Remote Access kunt u de Splashtop Business app downloaden en gebruiken op een onbeperkt aantal apparaten. Er is geen limiet.
Zet de Splashtop Streamer op de computers die je wilt benaderen
Als u de computer remote into wilt instellen voor toegang op afstand, dan logt u in op uw Splashtop-account op https://my.splashtop.com en selecteert u 'Computer toevoegen'. Hierdoor gaat u naar de Deployment Package pagina waar u een link krijgt die u naar de computer kunt sturen waarmee u verbinding wilt maken. Open de link op die computer en u gaat naar een pagina waar u het installatieprogramma kunt downloaden en eenvoudige instructies kunt volgen om het in te stellen.
Daarna ben je klaar voor toegang op afstand! Open gewoon de Splashtop Business app, selecteer je computer uit de lijst, en je bent er direct mee verbonden voor snelle toegang op afstand.
Ik heb de afgelopen maand verschillende opties voor toegang op afstand uitgeprobeerd en Splashtop was verreweg de beste voor onze behoeften. Kudos aan het Splashtop team voor het samenstellen van een geweldig pakket, met nuttige / praktische opties. Ik heb een product en een bedrijf nodig waarop ik kan vertrouwen... ga zo door. - Darryl Collins
Ik heb gewerkt met GoToMyPC en LogMeIn, en Splashtop is een veel beter product. Het gebruiksgemak, de mogelijkheid om bepaalde computers aan bepaalde gebruikers toe te wijzen, de mogelijkheid om zowel vanaf je telefoon of tablet als vanaf een computer in te loggen op een pc. - Charles Spivey, Trusted Senior Specialist, LLC