Rapport: Vier belangrijke manieren waarop Splashtop uitblinkt voor telewerkers

Thuiswerken is al meer dan een half jaar bij ons. Elke week zien we dat meer telewerkers zich tot Splashtop wenden voor een betere oplossing voor toegang op afstand om hun werkervaring op afstand te verbeteren.

Waarom stappen telewerkers over naar Splashtop? Als je Splashtop vergelijkt met andere tools voor toegang op afstand, dan blinkt Splashtop uit als de favoriete software voor werken op afstand.

In een recente steekproef onder nieuwe gebruikers scoorde Splashtop zelfs hoge cijfers op gebieden als:

Snelle installatie

Gewenste producteigenschappen

Snelheid en prestaties voor dagelijks gebruik

Responsieve klantenondersteuning

Een recente proefgebruiker had het volgende te zeggen: "Uw product is geweldig - veel gemakkelijker te gebruiken in vergelijking met RemotePC, TeamViewer en LogMeIn, die ik allemaal heb gebruikt of momenteel gebruik." Een andere proefgebruiker bood deze vergelijking aan: "Splashtop scoort beter dan Microsoft 10 Remote Desktop Connect."

Anderen vinden dat ze onder de indruk zijn van de hoogwaardige externe verbindingen van Splashtop. Een gebruiker zei: "Deze oplossing heeft mijn verbindingssnelheid enorm verbeterd!" Met Splashtop kun je 4k / 5k streamen met 40 fps. Je hebt ook toegang tot je video's, modellen, andere bestanden en applicaties met ultrahoge resolutie op uw werkplek alsof u er recht voor zit!

Wat betreft de prestaties voor werken op afstand tijdens het reizen, zag een recente nieuwe gebruiker de verbetering onmiddellijk toen hij overstapte op Splashtop: "Ik heb Splashtop op mijn laptop gebruikt tijdens het reizen in Portugal en Spanje. Er hebben zich nog geen problemen voorgedaan. Mooi product!"

Ook de klantenservice van Splashtop is een voordeel voor nieuwe gebruikers. waarderen echt jullie klantenserviceteams," zei een gebruiker toen hem werd gevraagd naar zijn mening over zijn algemene Splashtop-ervaring. Splashtop heeft een in de VS gevestigd klantenserviceteam dat gemakkelijk beschikbaar is om gebruikers te helpen wanneer hulp nodig is.

Een gebruiker zei het op zo: "Fantastische service - dank u! Dit is een betere service dan uw concurrenten en tegen een betaalbare prijs."

Probeer Splashtop Toegang op Afstand om gratis op afstand te werken

Wist je dat:

Splashtop wordt vertrouwd door 30 miljoen zakelijke & professionele gebruikers.

Splashtop heeft veel productiviteitsverhogende functies, waaronder bestandsoverdracht via slepen en neerzetten, afdrukken op afstand, chatten, wakker worden op afstand, opnemen van sessies en meer.

Splashtop werkt cross-platform, wat betekent dat je vanaf elk ander Windows, Mac, iOS, Android of Chrome OS apparaat toegang hebt tot je Windows, Mac en Linux computers.

Splashtop is ingezet door individuen, kleine teams en hele organisaties om werken op afstand mogelijk te maken. Begin nu met een gratis proefperiode om het zelf te zien.

Gratis proefperiode

Of lees meer over Splashtop externe toegang voor werken op afstand.