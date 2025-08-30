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Cyberaanvallen Infographic: Wat je moet weten en tips voor preventie

Splashtop Team
1 minuten leestijd
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Cyberaanvallen groeien exponentieel. Van phishing-aanvallen tot ransomware-aanvallen, hackers voeren hun inspanningen op. Wanneer uw bedrijf wordt aangevallen, schaadt dit uw merk en schaadt het het vertrouwen van uw klanten, medewerkers en zelfs uw bestuur. U moet uw risico regelmatig evalueren.

In een recent gesprek met Jerry Hsieh, Senior Director of Security and Compliance van Splashtop, bespraken we security, ransomware en waar teams aan zouden moeten denken.

Om je te helpen op de hoogte te blijven van de laatste statistieken en preventiemethoden, hebben we een infographic gemaakt over wat je moet weten over cyberaanvallen en tips om ze te voorkomen.

Infographic on cyber-attack prevention with statistics on ransomware and tips for protection


Zoals Jerry zegt: cyberbeveiliging is nooit klaar. Blijf waakzaam.

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