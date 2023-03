Cyberaanvallen Infographic: Wat je moet weten en tips voor preventie

Cyberaanvallen groeien exponentieel. Van phishing-aanvallen tot ransomware-aanvallen, hackers voeren hun inspanningen op. Wanneer uw bedrijf wordt aangevallen, schaadt dit uw merk en schaadt het het vertrouwen van uw klanten, medewerkers en zelfs uw bestuur. U moet uw risico regelmatig evalueren.

In een recent gesprek met Jerry Hsieh, Senior Director of Security and Compliance van Splashtop, bespraken we security, ransomware en waar teams aan zouden moeten denken.

Om je te helpen op de hoogte te blijven van de laatste statistieken en preventiemethoden, hebben we een infographic gemaakt over wat je moet weten over cyberaanvallen en tips om ze te voorkomen.



Zoals Jerry zegt: cyberbeveiliging is nooit klaar. Blijf waakzaam.