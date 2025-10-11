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World map highlighting COVID-19 case distribution with varying sizes of red and orange circles

Thuiswerken & COVID-19 in het nieuws

Splashtop Team
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Hoe je je kunt voorbereiden op het Coronavirus

De New York Times heeft een nuttige pagina samengesteld over hoe je je kunt voorbereiden op het Coronavirus. Deze bevat directe informatie van de CDC en wordt voortdurend bijgewerkt.
Dit moet je bookmarken.

Coronavirus waarschuwing reiskaart

Bent u van plan om op reis te gaan? Hieronder vindt u een kaart met te vermijden gebieden. Klik op de kaart voor een live update.

Bron: Healthmap.org

64 deskundige tips om gezond en productief te blijven bij thuiswerken

Of je nu ervaren bent of een beginner bent, bij het werken vanuit huis is niet zo gemakkelijk en leuk als je zou denken. In dit artikel interviewt ZDNet 64 deskundige externe medewerkers van over de hele wereld over het beste advies voor thuiswerken.

Telewerken te midden van het Coronavirus terwijl je ouder bent

In dit artikel uit USA Today deelt Kim Komando verschillende bestaande tech-hulpmiddelen die het mogelijk maken om als werkende ouders door te gaan.

Het Coronavirus zou thuiswerken juist gewoner kunnen maken

Volgens een onderzoek van Workhuman werkt slechts een derde van de Amerikaanse beroepsbevolking thuis. Dit artikel onderzoekt hoe het Coronavirus deze trend beïnvloedt en wat werkgevers moeten doen.

Meer technische bedrijven bieden gratis hulpmiddelen voor werken op afstand tijdens de uitbraak van het Coronavirus

Net als Splashtop breiden veel techbedrijven hun diensten uit om werken op afstand voor meer bedrijven haalbaar te maken. Hieronder vallen Microsoft, Cisco, Zoom en Google.

Coronavirus en het Experiment voor Werken op Afstand waar niemand om vroeg

Matt Mullenweg, de CEO van Automattic, spreekt over het belang van het stellen van de juiste verwachtingen en het vertrouwen in werknemers die thuiswerken. Automattic is het bedrijf achter WordPress, en ze zijn al jaren volledig op afstand.

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