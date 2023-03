Hoe cloud workplace computing organisaties opnieuw definieert

Cloud Computing op de werkplek verandert de manier waarop zaken worden gedaan, en verschuift het landschap waar het allemaal plaatsvindt. Door vanuit de cloud te werken, zijn bedrijven van elke omvang in staat om op een voorheen ondenkbare manier te concurreren met marktconcurrenten. Dit komt neer op een vermindering van kapitaaluitgaven en overheadkosten, samen met een verbetering van de snelheid om producten op de markt te brengen, waardoor aan de verwachtingen van de klant kan worden voldaan.

In de afgelopen tien jaar heeft de technologie start-ups in staat gesteld traditionele industrieën te ontwrichten (de ondergang van Blockbuster is een veelzeggend verhaal van een marktleider die niet snel genoeg reageerde op de innovatie toen de videodistributie naar de cloud verhuisde). Bijgevolg lijkt het beste advies dat we uit de zeer recente geschiedenis kunnen halen: wees geen Blockbuster. En daarmee bedoelen we dat je bedrijf het zich niet kan veroorloven het tempo van de cloud te onderschatten.

Innoveren om te concurreren

Ongeacht de grootte van je organisatie of de bedrijfstak waarin je werkt, het bijhouden van de laatste innovaties is essentieel om concurrerend te blijven. Dat brengt ons bij de toekomst van de werkplek. Je werkplek en hoe die functioneert is de sleutel tot zo'n beetje al het andere in je bedrijfsvoering.

In grote lijnen streven organisaties naar doelen als snelheid, toegankelijkheid en flexibiliteit. Je klanten verwachten dat ze overal naadloos gebruik kunnen maken van je diensten en je producten kunnen kopen, wat resulteert in een optimale klantervaring. Je werknemers willen idealiter een flexibele werkomgeving die niet alleen hun productiviteit bevordert, maar die hen ook in staat stelt hun werk op hun eigen voorwaarden te doen. Werkgevers willen dat hun teamleden kunnen voldoen aan de eisen van de klant en dat ze dat met plezier doen (werknemersbetrokkenheid drijft de winst). Een kritische benadering die organisaties kunnen kiezen om aan beide soorten eisen te voldoen is door cloud computing te omarmen.

Laten we eens kijken naar verschillende manieren waarop de cloud werkplekken herdefinieert door de IT-infrastructuur te transformeren en een efficiënter gebruik van computerbronnen te bieden.

Grotere flexibiliteit

Wanneer je werknemers niet gedwongen worden om vanuit hun bureau te werken, kunnen ze werken volgens een schema dat hun individuele routines aanvult. Op hun beurt neemt hun productiviteit toe, wat de winst van de organisatie ten goede komt. Werken in de cloud geeft je werknemers toegang tot hun documenten en bestanden vanaf elk apparaat, of dat nu een smartphone, tablet of laptop is, overal en altijd, wat de samenwerking in je bedrijf niet alleen bevordert, maar ook stimuleert.

Betere samenwerking

cloud computing maakt zakelijke samenwerking een beter haalbare zaak, zowel op kantoor als op afstand. Dankzij het evergreen karakter van de cloud werk je altijd met de nieuwste technologieën die beschikbaar zijn. Omdat bedrijfsgegevens centraal worden opgeslagen, kun je meerdere medewerkers, teams en derden toegang geven om je bestanden te bekijken en te bewerken. In Office 365 maakt Skype for Business samenwerking nog persoonlijker en efficiënter. Nu kun je niet alleen chatberichten openen en versturen, maar ook rechtstreeks vanuit Microsoft Word conferentiegesprekken voeren. Je team kan gemakkelijk samen aan bestanden werken, terwijl de cloud ze automatisch opslaat, zodat ze ze op elk moment in de toekomst via hun mobiele apparaten kunnen bekijken en verder werken.

Slimmere processen

Een domino-effect van cloud computing is de stroom gegevens en informatie die organisaties kunnen gebruiken om hun bedrijfsprocessen te evalueren. Cloudsystemen maken betrouwbare verzameling, tracering en analyse van belangrijke gegevens mogelijk, die organisaties kunnen helpen processen bij te werken of te vervangen om een beter rendement te krijgen. Hierdoor kan de werkplek efficiënter functioneren en kunnen werknemers de juiste banen en rollen toegewezen krijgen.

Een andere oplossing om elke moderne werkplek opnieuw te definiëren

De manier waarop cloud computing de werkplek opnieuw definieert is indrukwekkend. Er zijn echter klussen die de cloud gewoon niet kan doen. Dat is waar software voor toegang op afstand om de hoek komt kijken. Remote desktop oplossingen, zoals Splashtop, bieden je werknemers de beste manier om hun desktop en applicaties uit te breiden. Bovendien is het relevant of je IT-infrastructuur zich in de cloud of on-premise bevindt. In beide gevallen leiden remote desktop oplossingen tot meer dynamische werkplekken.

In de cloud hebben je medewerkers overal toegang tot hun bestanden. Met Splashtop hebben ze toegang tot hun specifieke desktop en alles wat die bevat en kunnen ze die vanaf elke plek bedienen. Dit is handig voor veel situaties. Als IT-teamlid moet je bijvoorbeeld een collega of een klant helpen met een specifiek computerprobleem, ook al ben je mijlenver van elkaar verwijderd. Je kunt gemakkelijk verbinding maken met hun computer zonder te hoeven navigeren in conferentiegesprekken en schermdeling, wat het proces kan vertragen. Misschien moet het datacenter van je bedrijf, gevestigd in Maleisië, zijn servers beheren, maar ben je in LA voor een conferentie.

Je hoeft alleen maar in te loggen en aan het werk te gaan. Hetzelfde kan gezegd worden van het uitvoeren van administratieve taken: overal kunnen inloggen op een specifieke computer kan een onschatbare manier zijn om tijd te besparen of een strakke deadline te halen.

Zonder twijfel herdefinieert de cloud de werkplek. Toch zijn er nog steeds taken en tijden die remote desktop software vereisen om de klus toch te klaren.

Voor meer informatie over hoe remote desktop access software jouw werkplek efficiënter kan maken, neem vandaag nog contact op met bij Splashtop.