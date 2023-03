Kan werken op afstand het tij van het grote ontslagnemen keren?

Het grote ontslagnemen van 2021 staat voor de deur. De pandemie dwong bedrijven over de hele wereld om oplossingen voor thuiswerk/werk op afstand in te voeren en uiteindelijk heeft de mogelijkheid tot thuiswerken de harten en geesten van werknemers voor altijd veroverd. Zij beseffen nu dat overal kunnen werken een prioriteit is voor een goede balans tussen werk en privé.

Volgens gegevens van het people analyticsbedrijf Visier, heeft in september in 2021 1 op de 4 mensen hun baan opgezegd. Uit het laatste rapport van Visier over vrijwillig vertrek bij meer dan 50 grote ondernemingen in de VS blijkt dat 500.000 werknemers in verschillende bedrijfstakken ontslag hebben genomen .

Het tempo van de ontslagnemingen versnelt. Uit een onderzoek van PwC blijkt dat65% van de mensen in augustus op zoek was naar een nieuwe baan - dit terwijl CNBC meldt dat 4,3 miljoen mensen diezelfde maand daadwerkelijk ontslag hebben genomen.

Managers in bedrijven van elke grootte moeten in actie komen om te voorkomen dat waardevolle werknemers vertrekken.

Je meest waardevolle werknemers zullen de eersten zijn die vertrekken

Terwijl talrijke verhalen de druk op frontlijnwerkers aangaven, merkt het Visier-rapport op dat grote percentages van degenen die ontslag nemen mensen zijn met 5 tot 15 jaar dienstverband, mensen tussen 40 en 45 jaar en vrouwen. In feite namen vrouwen 25% meer ontslag dan mannen in de recordbrekende ontslaggolf van augustus, volgens gegevens verzameld door Gusto.

In een recent CNBC-artikel zei Visier's VP van people analytics, Ian Cook: "Wanneer mid-career en ervaren professionals de deur uitlopen, verliezen organisaties meer interne kennis en krijgen ze te maken met ernstige verstoringen binnen hun teams en leiderschap. Deze werknemers zijn ook duurder en het kost meer tijd om ze te vervangen.”

Wat u NIET moet doen: een starre houding vanuit oude standpunten aannemen

Je kunt leren hoe je niet moet reageren op het grote ontslag van Tim Cook. Hij stuurde in juni van 2021 een bedrijfsbrede memo uit waarin hij Apple-medewerkers vertelde dat ze begin september weer naar kantoor moesten. De werknemers van Apple waren niet zo enthousiast en stuurden het directieteam hun eigen brief. Ze stelden dat de memo van Tim Cook ertoe leidde dat werknemers afhaakten en voegden er dit aan toe: "Het afgelopen jaar voelden we ons vaak niet alleen ongehoord, maar soms ook actief genegeerd... Berichten als 'we weten dat velen van jullie graag weer persoonlijk contact willen met jullie collega's op kantoor', zonder berichtgeving waarin wordt erkend dat er onder ons direct tegenstrijdige gevoelens bestaan, voelen afwijzend en ontkrachtend...Het voelt alsof er een kloof bestaat tussen hoe het directieteam denkt over werken op afstand/locatieflexibel werken en de doorleefde ervaringen van veel Apple-medewerkers."

Als Apple-werknemers al zo reageren, hoe zullen werknemers dan reageren bij bedrijven die minder prestigieus zijn dan Apple of werknemers actief in meer competitieve sectoren? “Bedrijven zouden zich zorgen moeten maken als een aantal werknemers zo klaagt. Dit kan escaleren en de indruk wekken, zelfs als het om een klein aantal werknemers gaat, dat dit de toon van de organisatie is”, zegt professor management aan de Manning School of Business aan de Universiteit van Massachusetts, Lowell, Kimberly Merriman in een BBC-artikel..

In een vergelijkbare situatie zegden werknemers hun baan bij Washingtonian Magazine op, nadat hun chief executive een artikel had geschreven waarin werknemers met het verlies van hun baan leken te worden bedreigd als ze geen volledige terugkeer naar kantoor accepteerden.

In een krappe arbeidsmarkt waar bedrijven concurreren om kenniswerkers, zijn dit slechte zetten om te doen. In het CNBC-artikel stelde Daniel Zhao, senior econoom bij Glassdoor: "De opzeggingen zijn een positief signaal dat werknemers erop vertrouwen dat er kansen op werk zijn."

U moet echt meer flexibiliteit bieden

Hoewel veel bedrijven hebben geprobeerd mensen terug naar kantoor te lokken met hogere salarissen en genuanceerde berichtgeving over promotie (een bijzondere voorwaarde bij financiële reuzen op Wall Street) is dat niet noodzakelijkerwijs de beste zet. "Er zijn andere extraatjes en voordelen die aantrekkelijker kunnen zijn dan een traditionele loonsverhoging," zei Cook. "Het meest voor de hand liggende voorbeeld is als je flexibiliteit kunt benadrukken."

Cook benadrukte een belangrijk punt in zijn interview voor het CNBC-verhaal: "Mensen heroverwegen hun loopbaan, hun balans tussen werk en privé en ook hoe ze werken. En dat is waar werkgevers zich mee bezig moeten houden als ze hun werknemers willen behouden.”

Flexibiliteit begint met remote access en remote support

Bedrijven die telewerken aanbieden (mogelijk gemaakt door remote access en remote support) hebben jarenlang indrukwekkende productiviteitswinst geboekt. De sleutel tot het tevreden stellen van uw personeel in 2021 is het bieden van een balans tussen werk en privé, een einde maken aan vreselijke woon-werkverkeer en de mogelijkheid bieden om klanten overal te ontmoeten.

Next-gen remote access en remote support - het soort geleverd door Splashtop - voegt schermdeling en BYOD (Bring Your Own Device)-mogelijkheden toe, waardoor uw werknemers nog meer flexibiliteit krijgen door hun eigen favoriete apparaten te gebruiken om hun werk te doen.

Stel u voor dat uw werknemers betere support kunt geven dan op de persoonlijke manier

Geavanceerde oplossingen voor remote access en support, zoals Splashtop Enterprise, bieden zowel onbeheerde als beheerde support. Met onbeheerd kunt u werknemers ondersteunen terwijl ze weg zijn of liggen te slapen. Dat leest u goed. Uw IT-beheerders gebruiken machtigingen en gedetailleerde beveiligingsprotocollen om de remote access- en andere technische problemen van uw werknemers op te lossen zonder dat die aanwezig hoeven te zijn.

Met beheerde support kan een werknemer direct ondersteuning krijgen op elk apparaat, zelfs als het geen door het bedrijf verstrekt apparaat is. De externe medewerker heeft eenvoudig toegang tot een support-app van Splashtop, stuurt een code naar de IT-medewerker en stelt hen in staat eventuele problemen op afstand op te lossen.

Beide vormen van support zorgen ervoor dat thuiswerkers zich verzorgd en zeer productief voelen.

Splashtop remote access en support-oplossingen zijn oorspronkelijk ontworpen voor consumenten. Dit gebruiksvriendelijke ontwerp maakt het een perfecte oplossing voor bedrijven die flexibiliteit willen bieden aan externe werknemers. Bekijk de verhalen van onze klanten om te zien hoe gemakkelijk en productief het leven van uw medewerkers kan zijn.

