Best practices voor remote access om hacks te voorkomen - Q&A

Volgens een rapport van Reuters, uit februari 2021, "braken hackers in op het computersysteem van een waterzuiveringsinstallatie voor ongeveer 15.000 mensen in de buurt van Tampa, Florida, en probeerden ze iets gevaarlijks toe te voegen aan het water... De hackers kregen op afstand toegang tot het softwareprogramma TeamViewer op de computer van een medewerker van de installatie in de stad Oldsmar, om controle te krijgen over andere systemen. " Later bleek uit een stuk in PCMag, dat mogelijk een gedeeld wachtwoord en een verouderde versie van Windows ook debet waren aan de hack.

Vragen en antwoorden

Wat doet Splashtop om te zorgen voor veilige remote access?

Splashtop is een oplossing voor remote access die is ontworpen om werknemers in staat te stellen op afstand toegang te krijgen tot hun kantoorcomputers terwijl ze thuis of onderweg werken. Hier volgt hoe Splashtop voorkomt dat ongeautoriseerde partijen toegang krijgen tot bedrijfscomputers en gevoelige informatie:

Inbraakpreventie - Splashtop gebruikt intrusion detection en verdedigingsmechanismen voor zijn productieomgeving die 24×7 draait. Splashtop houdt zich bij het bouwen van zijn cloud applicatiestacks aan best practices uit de industrie om ervoor te zorgen dat beveiliging wordt afgedwongen en instances worden versterkt.

Beveiliging van de app voor toegang op afstand - Om uw eindpuntapparaten veilig te houden, maakt Splashtop gebruik van meerdere niveaus van beveiliging, waaronder apparaatverificatie, twee-factor-authenticatie en beveiligingscodes.

Beveiligde verbindingen op afstand - Alle sessies op afstand zijn beveiligd met TLS (inclusief TLS 1.2) en 256-bit AES versleuteling.

Wat zijn enkele best practices die Splashtop gebruikers kunnen volgen om te voorkomen dat problemen als deze hen overkomen?

Hier leest u hoe Splashtop-gebruikers en accountbeheerders hun computermiddelen, netwerk en data veilig kunnen houden:

Werk je computers bij naar de laatste versie van zijn besturingssysteem (bijvoorbeeld Windows 10).

Integreer je

Als je organisatie geen SSO heeft, gebruik dan sterke wachtwoorden samen met om je Splashtop accounts te beschermen.

Zorg ervoor dat antivirus, spamfilters en firewalls up-to-date, goed geconfigureerd en veilig zijn.

Controleer netwerkconfiguraties en isoleer computersystemen die niet bijgewerkt kunnen worden.

Audit onderhouden en controleren voor alle protocollen voor verbindingen op afstand.

Leer gebruikers om pogingen tot social engineering te identificeren en te rapporteren.

Identificeer en schors de toegang van gebruikers die ongewone activiteiten vertonen.

