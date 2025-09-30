Best practices voor remote access om hacks te voorkomen - Q&A

Volgens een rapport van Reuters, uit februari 2021, "braken hackers in op het computersysteem van een waterzuiveringsinstallatie voor ongeveer 15.000 mensen in de buurt van Tampa, Florida, en probeerden ze iets gevaarlijks toe te voegen aan het water... De hackers kregen op afstand toegang tot het softwareprogramma TeamViewer op de computer van een medewerker van de installatie in de stad Oldsmar, om controle te krijgen over andere systemen. " Later bleek uit een stuk in PCMag, dat mogelijk een gedeeld wachtwoord en een verouderde versie van Windows ook debet waren aan de hack.
Vragen en antwoorden
Wat doet Splashtop om te zorgen voor veilige remote access?
Splashtop is een oplossing voor remote access die is ontworpen om werknemers in staat te stellen op afstand toegang te krijgen tot hun kantoorcomputers terwijl ze thuis of onderweg werken. Hier volgt hoe Splashtop voorkomt dat ongeautoriseerde partijen toegang krijgen tot bedrijfscomputers en gevoelige informatie:
Inbraakpreventie - Splashtop maakt gebruik van inbraakdetectie- en verdedigingsmechanismen voor zijn productieomgeving die 24 × 7 draait. Splashtop houdt zich aan de best practices uit de branche bij het bouwen van zijn cloud om ervoor te zorgen dat de beveiliging wordt afgedwongen en instances worden versterkt.
Beveiliging van apps voor remote access - Om uw endpoint-apparaten te beveiligen, maakt Splashtop gebruik van meerdere beveiligingsniveaus, waaronder apparaatverificatie, tweestapsverificatie en beveiligingscodes.
Veilige externe verbindingen – Alle remote sessies zijn beveiligd met TLS (inclusief TLS 1.2) en 256-bits AES-codering.
Wat zijn enkele best practices die Splashtop gebruikers kunnen volgen om te voorkomen dat problemen als deze hen overkomen?
Hier leest u hoe Splashtop-gebruikers en accountbeheerders hun computermiddelen, netwerk en data veilig kunnen houden:
Werk je computers bij naar de laatste versie van zijn besturingssysteem (bijvoorbeeld Windows 10).
Als je organisatie geen SSO heeft, gebruik dan sterke wachtwoorden samen met
om je Splashtop accounts te beschermen.
Zorg ervoor dat antivirus, spamfilters en firewalls up-to-date, goed geconfigureerd en veilig zijn.
Controleer netwerkconfiguraties en isoleer computersystemen die niet bijgewerkt kunnen worden.
Leer gebruikers om pogingen tot social engineering te identificeren en te rapporteren.
Identificeer en schors de toegang van gebruikers die ongewone activiteiten vertonen.
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