Settelen de thuiswerk-strategieën?

Sapphire Ventures Survey on Workforce Trends wijst op een grotere aanvaarding van thuiswerkstrategieën

Moest je bedrijfsleider vóór de COVID-19-pandemie gevraagd hebben om een beeld te geven van hoe thuiswerkende werknemers eruit zouden zien, zouden velen zich iets als in pyjama geklede mensen voorstellen, tijd verspillend met het spelen van videogames, de hele dag slapen of anderszins werk vermijden. Ze waren bang dat hun productiviteit zou dalen als werknemers niet meer naar een fysiek kantoor zouden komen.

Die ongeziene, ongecontroleerde angsten wogen zwaar.

Plotseling raakten de beperkingen van de pandemie om thuis te blijven ons en hadden bedrijven geen andere keuze dan thuiswerken invoeren. Het was dat of stoppen met zaken doen.

Nu zijn we ver genoeg in dit onbedoelde, ongeplande, grootschalige experiment met gedistribueerde arbeidskrachten om conclusies te trekken over wat er gebeurt als zoveel mensen vanuit huis werken.

Sapphire Ventures verkent de impact van COVID-19 op startende werkomgevingen

Uit een Workforce Trends Survey van Sapphire Ventures, een durfkapitaalbedrijf dat investeert in bedrijven in een expansiefase, zijn enkele interessante gegevens naar voren gekomen. (Full disclosure: Sapphire Ventures is een investeerder in Splashtop.)

Het Sapphire Ventures onderzoek, dat veel van de bevindingen van Splashtop's eigen onlangs gepubliceerde onderzoek weerspiegelt, geeft aan dat de productiviteit bij thuiswerken meestal gelijk blijft of zelfs toeneemt, niet afneemt.

Hier volgen enkele hoogtepunten uit het onderzoek van Sapphire Ventures:

74% van de ondervraagde snelgroeiende startups gelooft dat er op langere termijn een verandering zal optreden in de mix van in-office en remote workers als gevolg van COVID-19 shelter-in-place beperkingen.

82% zegt dat de mate van communicatie en samenwerking tussen werknemers gelijk is gebleven (44%) of is toegenomen (38%) sinds ze op afstand werken.

91% meldt dat de productiviteit gelijk is gebleven (53%) of zelfs is toegenomen (38%) met werken op afstand.

72% sprak zijn steun uit voor de overgang naar een meer gedistribueerd personeelsbestand.

De drie belangrijkste redenen om over te stappen op een meer gespreid personeelsbestand waren het comfort en het welzijn van de werknemers, de toegang tot talent en de kosten.

In een interview in Business Insider besprak de president en algemeen directeur van Sapphire Ventures, Jai Das, de effecten van COVID-19 vanuit het perspectief van de gevolgen van de resulterende economische neergang voor startups. “Een economische achteruitgang versnelt wat er met startups gebeurt. Dat betekent dat de goede kunnen knallen, 'zei hij.

In het artikel wees Das op verschillende trends die hij in deze pandemieperiode zag ontstaan:

De noodzaak om online prestaties te beheren. "Als je [werknemers] niet kunt zien, hoe kun je dan hun prestaties evalueren?" Hij raadt bedrijven met werknemers die op afstand of op verschillende locaties werken aan om nauwkeurige, goed begrepen sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) vast te stellen, "...geef mensen dan de kans om ze te begrijpen."

De opkomst van op identiteit gebaseerde beveiliging. "De digitale transformatie van de beveiliging moet nu plaatsvinden." Een van de belangrijkste veranderingen uit deze periode is de grootschalige vervanging van wachtwoorden door autorisatie op basis van identiteit.

Een hybride benadering van congresbezoek. Toekomstige conferenties zullen waarschijnlijk digitale en lokale bezoekers combineren. "Elk aspect van ons leven zal worden beïnvloed door de quarantaine en hopelijk zullen we de aspecten in het echte leven meer leren waarderen."

Nu meer bedrijven aankondigen dat ze hun thuiswerkopties uitbreiden tot na de COVID-19 pandemie, is het een geruststellende gedachte dat - met de juiste technologieën en processen - zowel bedrijven als hun werknemers kunnen blijven gedijen en productief kunnen zijn, zelfs als ze niet meer samen op hetzelfde kantoor zitten.