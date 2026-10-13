Intune + Splashtop
Chiudi il Supporto Loop con Splashtop
supervisionata e non supervisionata Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza su ogni dispositivo, sia che sia iscritto o meno a Intune .
Aiuta chiunque, su qualsiasi dispositivo
Supporto migliore per e oltre il tuo inquilino
Supporta appaltatori, partner e dipendenti su dispositivi personali
Risolvi richieste puntuali senza preinstallare nulla sul dispositivo dell'utente.
Facile implementazione e gestibilità
Accesso rapido e sicuro ai dispositivi che gestisci
Raggiungi i computer gestiti in qualsiasi momento con accesso non supervisionata.
Distribuisci tramite la distribuzione Intune che già usi.
Accedi con le tue credenziali Entra ID tramite single sign-on.
Usa un solo strumento su Windows, Mac, Linux e mobile.
Risolvere i problemi al primo tocco
Funzionalità di produttività integrate in ogni sessione
Eleva i privilegi e resta connesso attraverso i reboot.
Trasferire file, chattare, usare tastiera/mouse e fare chiamate vocali all'interno della sessione.
Risolvi i problemi in background mentre gli utenti continuano a lavorare.
Integra Accesso remoto con il tuo sistema di biglietteri.
Sicuro e pronto per l'audit
Ogni sessione è protetta e registrata.
Sessioni criptate con TLS e AES a 256 bit.
Autenticazione a due fattori e permessi tecnici granulari.
Registrazioni delle sessioni per revisioni, formazione e audit.
Vantaggi della Splashtop Remote Support con Intune
Meno tempo di inattività per gli utenti
Meno ticket ripetuti e attese più brevi per ricevere aiuto.
Costi di supporto più bassi
Meno strumenti da autorizzare, addestrare e mantenere.
Supporto senza confini
Aiuta team interni, collaboratori e clienti dallo stesso account.
Dimostrazione per ogni sessione
Log e registrazioni pronti quando arriveranno audit o revisioni.
Pronto a aggiornare la tua Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza?
Attese più brevi per gli utenti e sessioni più semplici per i tecnici, con Splashtop Remote Support.