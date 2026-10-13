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Intune + Splashtop

Chiudi il Supporto Loop con Splashtop

supervisionata e non supervisionata Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza su ogni dispositivo, sia che sia iscritto o meno a Intune .

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Aiuta chiunque, su qualsiasi dispositivo

Supporto migliore per e oltre il tuo inquilino

  • Supporta appaltatori, partner e dipendenti su dispositivi personali

  • Risolvi richieste puntuali senza preinstallare nulla sul dispositivo dell'utente.


Facile implementazione e gestibilità

Accesso rapido e sicuro ai dispositivi che gestisci

  • Raggiungi i computer gestiti in qualsiasi momento con accesso non supervisionata.

  • Distribuisci tramite la distribuzione Intune che già usi.

  • Accedi con le tue credenziali Entra ID tramite single sign-on.

  • Usa un solo strumento su Windows, Mac, Linux e mobile.


Risolvere i problemi al primo tocco

Funzionalità di produttività integrate in ogni sessione

  • Eleva i privilegi e resta connesso attraverso i reboot.

  • Trasferire file, chattare, usare tastiera/mouse e fare chiamate vocali all'interno della sessione.

  • Risolvi i problemi in background mentre gli utenti continuano a lavorare.

  • Integra Accesso remoto con il tuo sistema di biglietteri.


Sicuro e pronto per l'audit

Ogni sessione è protetta e registrata.

  • Sessioni criptate con TLS e AES a 256 bit.

  • Autenticazione a due fattori e permessi tecnici granulari.

  • Registrazioni delle sessioni per revisioni, formazione e audit.


Vantaggi della Splashtop Remote Support con Intune

  • Meno tempo di inattività per gli utenti

    Meno ticket ripetuti e attese più brevi per ricevere aiuto.

  • Costi di supporto più bassi

    Meno strumenti da autorizzare, addestrare e mantenere.

  • Two blue outlined human figures, one in front of the other, with a blue checkmark inside a circle in the lower right corner, all on a light gray background.

    Supporto senza confini

    Aiuta team interni, collaboratori e clienti dallo stesso account.

  • A blue icon of a document with a folded top-right corner and three horizontal lines below, representing text or writing, on a light background.

    Dimostrazione per ogni sessione

    Log e registrazioni pronti quando arriveranno audit o revisioni.

Pronto a aggiornare la tua Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza?

Attese più brevi per gli utenti e sessioni più semplici per i tecnici, con Splashtop Remote Support.

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