Intune + Splashtop
Chiudi il Ciclo con la Sicurezza degli Endpoint
Proteggi i tuoi endpoint con protezione antivirus e anti-truffe, EDR o MDR 24/7 in un'unica console
Protezione antivirus e anti-truffa
Ferma malware e truffe prima che raggiungano il tuo team.
Protezione in tempo reale contro malware, ransomware e phishing su Windows e Mac.
Splashtop Shield aggiunge il rilevamento delle truffe e blocca gli strumenti Accesso remoto che gli attaccanti usano per impersonare il tuo help desk, oltre all'antivirus tradizionale.
Gestito centralmente dalla tua console Splashtop.
Rilevamento degli endpoint e risposta
Monitoraggio continuo, indagini e bonifica per minacce avanzate.
Monitoraggio continuo, analisi delle cause radici e visualizzazione della catena di attacco insieme a bonifica automatizzata o guidata.
Aiuta a rispettare i requisiti di conformità e assicurazione informatica.
Scegli tra i principali fornitori come SentinelOne, CrowdStrike e Bitdefender.
Rilevamento e Risposta Gestiti
Occhi esperti sui tuoi endpoint, 24 ore su 24.
Monitoraggio e risposta 24/7/365 da parte dei team di sicurezza di Bitdefender, SentinelOne o CrowdStrike.
Caccia attiva alla minaccia, con risposta agli incidenti guidata da esperti o completamente gestita.
Un ottimo abbinamento per team senza un team dedicato alle operazioni di sicurezza.
Un Unico Posto per Comprare e Gestire
Meno fornitori, meno console.
Distribuisci agenti, configura le policy e monitora la protezione dalla console unificata Splashtop.
Consulta la copertura di protezione su tutta la tua flotta, così saprai quali dispositivi sono coperti.
Raggiungi rapidamente i punti finali interessati con Accesso remoto per indagare e rimediare al problema.
Un fornitore e una fattura per la gestione e la sicurezza degli endpoint.
Vantaggi della sicurezza degli endpoint di Splashtop con Intune
Proteggi le persone, non solo i dispositivi
Ferma truffe e impersonificazioni di help desk che da solo antivirus può non notare, sia che tu usi Defender gratuito o a pagamento.
Nessun aggiornamento Microsoft 365
Aggiungi protezione al tuo abbonamento Splashtop invece di passare a un piano Microsoft 365 più alto per maggiore sicurezza.
Copertura 24/7 senza SOC
Squadre di sicurezza esperti monitorano e rispondono per te, giorno e notte.
Un solo fornitore per sicurezza e supporto
Proteggi, gestisci e supporta i tuoi endpoint da una sola console, con un partner affidabile.
Pronto a difendere i tuoi endpoint?
Trova la giusta combinazione di protezione per i tuoi endpoint, il team e il budget.