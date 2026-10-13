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Chiudi il Ciclo con la Sicurezza degli Endpoint

Proteggi i tuoi endpoint con protezione antivirus e anti-truffe, EDR o MDR 24/7 in un'unica console

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Protezione antivirus e anti-truffa

Ferma malware e truffe prima che raggiungano il tuo team.

  • Protezione in tempo reale contro malware, ransomware e phishing su Windows e Mac.

  • Splashtop Shield aggiunge il rilevamento delle truffe e blocca gli strumenti Accesso remoto che gli attaccanti usano per impersonare il tuo help desk, oltre all'antivirus tradizionale.

  • Gestito centralmente dalla tua console Splashtop.


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Rilevamento degli endpoint e risposta

Monitoraggio continuo, indagini e bonifica per minacce avanzate.

  • Monitoraggio continuo, analisi delle cause radici e visualizzazione della catena di attacco insieme a bonifica automatizzata o guidata.

  • Aiuta a rispettare i requisiti di conformità e assicurazione informatica.

  • Scegli tra i principali fornitori come SentinelOne, CrowdStrike e Bitdefender.


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Rilevamento e Risposta Gestiti

Occhi esperti sui tuoi endpoint, 24 ore su 24. 

  • Monitoraggio e risposta 24/7/365 da parte dei team di sicurezza di Bitdefender, SentinelOne o CrowdStrike. 

  • Caccia attiva alla minaccia, con risposta agli incidenti guidata da esperti o completamente gestita. 

  • Un ottimo abbinamento per team senza un team dedicato alle operazioni di sicurezza.


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Un Unico Posto per Comprare e Gestire

Meno fornitori, meno console.

  • Distribuisci agenti, configura le policy e monitora la protezione dalla console unificata Splashtop.

  • Consulta la copertura di protezione su tutta la tua flotta, così saprai quali dispositivi sono coperti.

  • Raggiungi rapidamente i punti finali interessati con Accesso remoto per indagare e rimediare al problema.

  • Un fornitore e una fattura per la gestione e la sicurezza degli endpoint.


Vantaggi della sicurezza degli endpoint di Splashtop con Intune

  • Secure remote access management icon

    Proteggi le persone, non solo i dispositivi

    Ferma truffe e impersonificazioni di help desk che da solo antivirus può non notare, sia che tu usi Defender gratuito o a pagamento.

  • Nessun aggiornamento Microsoft 365

    Aggiungi protezione al tuo abbonamento Splashtop invece di passare a un piano Microsoft 365 più alto per maggiore sicurezza.

  • Configurable Alerts icon

    Copertura 24/7 senza SOC

    Squadre di sicurezza esperti monitorano e rispondono per te, giorno e notte.

  • Blue icon of a dashboard displaying a pie chart, two horizontal lines, and an upward-trending line graph, all inside a square frame on a light background.

    Un solo fornitore per sicurezza e supporto

    Proteggi, gestisci e supporta i tuoi endpoint da una sola console, con un partner affidabile.

Pronto a difendere i tuoi endpoint?

Trova la giusta combinazione di protezione per i tuoi endpoint, il team e il budget.

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