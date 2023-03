Home Farm Family Medicine sfrutta Splashtop per impostare una pratica sanitaria in prima linea durante COVID-19

Finora, la Home Farm Family Medicine è stata finanziata dal Dr. Morrison, che ha utilizzato i suoi conti di risparmio e la sua pensione per avviare lo studio. Diversi membri del team sono ancora volontari che hanno accumulato ore di lavoro in attesa di un'eventuale retribuzione. Lo studio ha bisogno di aiuto finanziario fino a quando non sarà accreditato presso gli assicuratori e potrà fatturare.

Considerando la disponibilità economica estremamente limitata, la Home Farm Family Medicine si è rivolta a molte aziende per chiedere aiuto in merito a diverse soluzioni software. Jake Harrelson è amministratore di rete, coordinatore del programma vaccini e responsabile di varie attività d'ufficio, tra cui quella di trovare la soluzione giusta per il suo team.

Jake ha dichiarato: "Una settimana prima dell'apertura e della creazione di una intranet per la condivisione dei file, mi sono reso conto che avremmo avuto bisogno di un meccanismo di accesso remoto a causa dei nostri piani di espansione del personale e dello spazio limitato. Successivamente, quando il COVID-19 è arrivato nel nostro stato, l'esigenza di un accesso remoto si è estesa fino a consentire ai membri del team che presentavano sintomi di lavorare da casa. Ovviamente, dovevamo assicurarci che la soluzione fosse conforme alle normative HIPAA". Le attività a distanza comprendevano l'implementazione del sistema di cartelle cliniche elettroniche, la creazione di credenziali con gli assicuratori, la fatturazione e altro ancora.

Jake conosceva LogMeIn e TeamViewer come fornitori di software di accesso remoto e li aveva utilizzati in passato. Tuttavia, nella sua esperienza, mancava l'intimo supporto clienti che era importante per Home Farm Family Medicine.