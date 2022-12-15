Home Farm Family Medicine sfrutta Splashtop per impostare una pratica sanitaria in prima linea durante COVID-19
Scopri come un team di professionisti della sanità ha utilizzato l'accesso remoto per creare un nuovo ambulatorio con risorse limitate
Riepilogo
Home Farm Family Medicine utilizza l'accesso remoto Splashtop per consentire alle persone di elaborare documenti e altre attività simili dalle loro case pur rimanendo in conformità con HIPAA. Inoltre, poiché COVID-19, i membri dello staff che sono leggermente sintomatici ma non troppo malati per lavorare, utilizzano Splashtop per lavorare da casa senza esporre altri membri del personale e pazienti.
Abbiamo parlato con Jake Harrelson della Home Farm Family Medicine. Il suo lavoro consiste nell'aiutare i pazienti a superare gli ostacoli che possono riscontrare nell'assistenza sanitaria. Inoltre, è amministratore di rete, coordinatore del programma di vaccini e responsabile di varie attività in ufficio.
Da Home Farm Family Medicine
Questo progetto ha avuto un successo senza precedenti e voi tutti siete delle persone fantastiche e competenti! Non ho parole per esprimere la gratitudine che provo per aver avuto l'opportunità di conoscere e utilizzare Splashtop negli ultimi mesi. È stato il coronamento di un mio sogno d'infanzia, avere un software di accesso remoto così affidabile e solido; l'esperienza è stata davvero sublime.
Jake Harrelson, Patient Navigator
La sfida: individuare una soluzione di accesso remoto conforme alla normativa HIPAA che dia priorità al servizio clienti
Finora, la Home Farm Family Medicine è stata finanziata dal Dr. Morrison, che ha utilizzato i suoi conti di risparmio e la sua pensione per avviare lo studio. Diversi membri del team sono ancora volontari che hanno accumulato ore di lavoro in attesa di un'eventuale retribuzione. Lo studio ha bisogno di aiuto finanziario fino a quando non sarà accreditato presso gli assicuratori e potrà fatturare.
Considerando la disponibilità economica estremamente limitata, la Home Farm Family Medicine si è rivolta a molte aziende per chiedere aiuto in merito a diverse soluzioni software. Jake Harrelson è amministratore di rete, coordinatore del programma vaccini e responsabile di varie attività d'ufficio, tra cui quella di trovare la soluzione giusta per il suo team.
Jake ha dichiarato: "Una settimana prima dell'apertura e della creazione di una intranet per la condivisione dei file, mi sono reso conto che avremmo avuto bisogno di un meccanismo di accesso remoto a causa dei nostri piani di espansione del personale e dello spazio limitato. Successivamente, quando il COVID-19 è arrivato nel nostro stato, l'esigenza di un accesso remoto si è estesa fino a consentire ai membri del team che presentavano sintomi di lavorare da casa. Ovviamente, dovevamo assicurarci che la soluzione fosse conforme alle normative HIPAA". Le attività a distanza comprendevano l'implementazione del sistema di cartelle cliniche elettroniche, la creazione di credenziali con gli assicuratori, la fatturazione e altro ancora.
Jake conosceva LogMeIn e TeamViewer come fornitori di software di accesso remoto e li aveva utilizzati in passato. Tuttavia, nella sua esperienza, mancava l'intimo supporto clienti che era importante per Home Farm Family Medicine.
La soluzione: Home Farm Family Medicine trova Splashtop, una soluzione di accesso remoto sicura e ad alte prestazioni con un servizio clienti senza pari
Home Farm Family Medicine stava cercando di espandere il personale senza dover affittare alcun spazio aggiuntivo, nonché di fornire ai membri del personale la possibilità di lavorare da casa nel tentativo di aiutare a rallentare la diffusione di COVID-19.
Nella sua ricerca di soluzioni alternative a LogMeIn e TeamViewer, Jake si è imbattuto in Splashtop, che aveva un'ottima valutazione e supportava la conformità HIPAA. Egli ha dichiarato: "La cosa più importante è che il vostro team ha risposto in modo rapido ed efficiente alla mia comunicazione con un'email amichevole che mi ha fatto capire che eravate la scelta giusta".
Jake ha ulteriormente evidenziato le caratteristiche uniche di Splashtop:
Facilità di implementazione e di utilizzo: "il processo di configurazione e di implementazione è stato incredibilmente semplice e ben delineato nei vostri articoli di assistenza. La facilità di configurazione e di utilizzo ha permesso a tutti i membri dello staff di accedere alla rete dell'ufficio e al file system da remoto.
I membri dello staff utilizzano il software dopo le ore o nei fine settimana. Abbiamo anche una postazione di lavoro configurata esclusivamente per l'accesso remoto durante l'orario di lavoro. Questo viene utilizzato regolarmente, poiché siamo nella nostra posizione iniziale che non è così grande come abbiamo bisogno nei giorni in cui siamo occupati. Sono anche in grado di accedere al server e alla maggior parte dei nostri computer da ufficio in remoto e correggere eventuali problemi che possono verificarsi senza dover guidare in ufficio al mio tempo libero.»
Ampio supporto per i dispositivi: Attualmente la Home Farm Family Medicine dispone di quattro PC che fungono da endpoint in ufficio e ai quali i membri dello staff si collegano da casa con una serie di dispositivi personali. I dispositivi domestici includono PC Windows, telefoni Android, iPhone e computer Mac. Jake ha dichiarato: "Splashtop funziona perfettamente su tutti i dispositivi su cui lo abbiamo utilizzato".
Prestazioni: "Splashtop ha prestazioni impareggiabili. Utilizziamo regolarmente la soluzione senza alcun problema. Non ho ricevuto segnalazioni di problemi di connettività, di utilizzo o di altro tipo da parte dei membri dello staff, e nemmeno ne ho notati io stesso".
Sicurezza: Home Farm Family Medicine aveva bisogno di una soluzione di accesso remoto con una solida sicurezza. Jake ha dichiarato: "Splashtop utilizza procedure di sicurezza rigorose che garantiscono la sicurezza delle nostre sessioni remote e dei nostri dati".
Servizio clienti:"Il team di assistenza clienti di Splashtop è stato assolutamente divino! Le belle parole e le azioni di questi tecnici hanno fatto sì che Splashtop diventasse il nostro software di accesso remoto preferito. Complimenti a tutti voi!".
I risultati: risparmi sui costi e maggiore efficienza
Home Farm Family Medicine ha risparmiato denaro evitando di affittare altri spazi e ha prevenuto la diffusione di malattie senza perdere i membri chiave del team. Jake ha dichiarato: "Direi che siamo in grado di risparmiare almeno 1.000 dollari al mese perché non abbiamo bisogno di spazi aggiuntivi e abbiamo ottenuto un aumento incalcolabile dell'efficienza del luogo di lavoro. Siamo anche in grado di contribuire a prevenire inutili emissioni di combustibili fossili e abbiamo risparmiato molte ore di pendolarismo grazie alla possibilità di lavorare da remoto!".
Dettagli
A proposito di Home Farm Family Medicine
Home Farm Family è uno studio di medicina di famiglia di recente costituzione nella periferia di Brattleboro, VT. Da giugno 2020, il team è composto da diversi membri: un medico, un assistente medico, due infermieri professionali (uno dei quali funge da case manager), un consulente per la salute mentale certificato, un assistente medico, un manager d'ufficio, un assistente per i pazienti e un gruppo di studenti e impiegati vari. In uno studio di piccole dimensioni, tutti i membri del team hanno diverse responsabilità.