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Splashtop20 years of trust
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Splashtalks: Novità nell'autunno 2026 - e cosa arriverà dopo

Unisciti a noi per un'edizione speciale di Splashtalks mentre celebriamo i 20 anni di Splashtop e sveliamo le ultime innovazioni che aiutano i team IT a lavorare in modo più intelligente, rafforzare la sicurezza e semplificare le operazioni degli endpoint.

Con la partecipazione di Robert Ha, Splashtop Co-Fondatore e COO, questa sessione esclusiva ripercorrerà l'evoluzione di Splashtopda pioniere dell'Accesso remoto a piattaforma che aiuta i team IT a gestire, proteggere e supportare ambienti distribuiti su larga scala.

Robert condividerà come le esigenze in evoluzione dei team IT stiano modellando la strategia e la visione di prodotto di Splashtop- e cosa significhi per la prossima generazione di gestione degli endpoint, sicurezza, automazione e Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza.

Avrai anche uno sguardo dall'interno delle innovazioni autunnali 2026 pensate per aiutare il tuo team:

  • Rafforza la sicurezza degli endpoint con il nuovo antivirus Splashtop Shield.

  • Trasforma il packaging delle applicazioni e semplifica il deployment delle app usando Microsoft Intune, con Agentic Packr.

  • Ridurre l'esposizione alle vulnerabilità e fare patch più velocemente con un flusso di lavoro migliorato.

  • Sperimenta miglioramenti nell'interfaccia utente e migliori opzioni di filtraggio nella console web.

  • Sfrutta integrazioni ITSM ampliate per un flusso di lavoro IT più fluido.

  • Miglioramenti di produttività e prestazioni del prodotto Splashtop On-Prem

Inoltre, dai un'occhiata a cosa ci aspetta Splashtop, incluse le innovazioni future e come il feedback dei clienti continui a influenzare la nostra roadmap di prodotto.

Che tu sia un amministratore IT, un MSP, un responsabile della sicurezza o un singolo professionista aziendale, uscirai con una visione più chiara di ciò che c'è di nuovo, cosa succederà e di come Splashtop possa aiutare il tuo team a semplificare le operazioni IT remote e a realizzare di più.

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