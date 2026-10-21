L'Università dell'Australia Occidentale rafforza l'Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza e Accesso alla Ricerca con Splashtop
Consolidando Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza e Accesso remoto in un'unica piattaforma sicura e centralizzata, che supporta circa 9.000 dispositivi, 3.000 membri del personale e ricercatori in più campus.
Impatto
Reduced IT Management Overhead with Basato su cloud Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza
La piattaforma cloud Basato su di Splashtopreduce la complessità amministrativa e fa risparmiare all'UWA circa quattro ore di patch manuali ogni mese.
Accesso remoto sicuro e centralizzato per team IT e ricercatori
Splashtop consolida il supporto IT e il ricercatore Accesso remoto in un'unica piattaforma sicura con permessi centralizzati, Gestione delle identità e session Registrazione.
Reliable Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza Across 9.000 Devices
Splashtop consente una risoluzione efficiente dei problemi con connessioni stabili, supporto multi-monitor e sessioni elevate, fornendo ai ricercatori un accesso sicuro e in qualsiasi momento ai sistemi di laboratorio.
le sfide
L'Università dell'Australia Occidentale (UWA) è una delle principali università australiane ad alta intensità di ricerca, che supporta l'istruzione, la ricerca e l'innovazione in più campus. Con migliaia di dipendenti, studenti e ricercatori che si affidano alla tecnologia, mantenere servizi IT sicuri e affidabili è essenziale per supportare le attività operative e di ricerca quotidiane.
Come Manager of System Administration, Sandy Miao supervisiona la gestione delle licenze aziendali, dei sistemi e delle infrastrutture presso UWA. Il suo team è responsabile della gestione dell'infrastruttura IT core e della fornitura dei servizi Accesso remoto al team di Erogazione dei Servizi dell'università e agli utenti finali, con oltre 20 IT dipendenti che utilizzano Splashtop.
Con circa 9.000 dispositivi distribuiti nel suo ambiente tecnologico, che fornisce Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, la teleassistenza è essenziale. IT tecnici devono assistere il personale in più campus, mentre i ricercatori richiedono Accesso remoto ai computer e agli strumenti di laboratorio senza essere fisicamente presenti.
Prima di adottare Splashtop, UWA si basava su strumenti separati, tra cui TeamViewer, per Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza e accesso per l'utente finale. Queste soluzioni frammentate hanno creato sfide di sicurezza e gestione, tra cui elevati costi di manutenzione, permessi di accesso limitati e mancanza di una governance centralizzata.
L'università ha iniziato a valutare alternative che potessero consolidare Accesso remoto e supporto in un'unica piattaforma cloud sicura, Basato su Cloud, riducendo la complessità amministrativa e allineandosi alla sua architettura Zero Trust.
Gli obiettivi chiave includevano:
Consolidate Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza e accesso per l'utente finale in un'unica piattaforma
Rafforzare la sicurezza con permessi di accesso centralizzati e Gestione delle identità
Ridurre i costi di manutenzione tramite una soluzione SaaS Basato su cloud
Abilitare Accesso remoto sicuro ai sistemi di laboratorio per i ricercatori
Integra con l'identità cloud esistente e l'architettura Zero Trust
Supportano circa 9.000 dispositivi in modo affidabile
Splashtop era già stato utilizzato con successo da uno dei centri di ricerca della UWA da diversi anni. Sulla base di questa esperienza positiva, l'università ha valutato la sua sicurezza, funzionalità e prezzi prima di scegliere Splashtop come soluzione enterprise Accesso remoto e supporto.
Risoluzione
Dopo una valutazione di successo, l'Università dell'Australia Occidentale ha adottato Splashtop SOS e Splashtop Streamer per fornire Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza e accesso per IT team, personale e ricercatori in tutti i suoi campus.
Una piattaforma per il supporto IT e l'accesso alla ricerca
Splashtop consente all'UWA di consolidare il supporto remoto IT e l'accesso remoto dei ricercatori in un'unica piattaforma gestita centralmente. Utilizzando Splashtop SOS, il team Service Delivery dell'università può risolvere problemi da remoto e assistere circa 3.000 membri del personale in più campus.
Nel frattempo, Splashtop Streamer consente ai ricercatori di accedere in modo sicuro ai computer e agli strumenti di laboratorio del campus da qualsiasi luogo, consentendo di avviare, monitorare o fermare gli esperimenti fuori dall'orario di lavoro normale senza richiedere accesso fisico al laboratorio.
Maggiore sicurezza attraverso una governance centralizzata degli accessi
In precedenza, alcuni ricercatori e personale installavano indipendentemente strumenti desktop remoti come TeamViewer, rendendo difficile per IT mantenere visibilità e controllo su Accesso remoto.
Con Splashtop, UWA può gestire centralmente i permessi di accesso, le identità degli utenti e la registrazione delle sessioni. La piattaforma si integra con l'infrastruttura di identità cloud esistente dell'università e si allinea con la sua architettura di rete Zero Trust, garantendo che Accesso remoto sia gestito in modo sicuro.
Riduzione dei costi amministrativi con Basato su cloud Management
Passando dalla precedente soluzione Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza alla piattaforma cloud Basato su di Splashtopha ridotto significativamente le esigenze di manutenzione continua di UWA.
L'università ora risparmia circa quattro ore di patch manuali al mese, riducendo i costi amministrativi e permettendo al team infrastrutturale di concentrarsi su iniziative IT di maggior valore.
Oltre al risparmio di tempo, l'approccio cloud-first semplifica l'amministrazione continua e supporta la più ampia strategia di modernizzazione IT della UWA.
Connessioni remote affidabili e esperienza di supporto migliorata
Splashtop ha migliorato l'affidabilità di Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza, permettendo ai tecnici di risolvere problemi in modo più efficiente nell'ambiente tecnologico di UWA.
Il supporto multi-monitor consente ai tecnici di visualizzare e navigare tra più schermi degli utenti senza dover spostare ripetutamente Windows tra i display, riducendo le difficoltà di comunicazione durante la risoluzione dei problemi.
Le sessioni elevate affidabili permettono inoltre ai tecnici di svolgere compiti amministrativi, come l'installazione di applicazioni, senza perdere l'accesso o interrompere la connessione remota.
Implementazione semplice e rapida adozione
Il team di IT centrale dell'UWA ha implementato con successo Splashtop per Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza in circa una settimana, permettendo ai tecnici di effettuare la transizione con il minimo interruzione dei loro flussi di lavoro esistenti.
Sebbene il processo di supporto sia rimasto in gran parte invariato, Splashtop introdotto un approccio più strutturato per gli utenti finali, che ora possono richiedere Accesso remoto gestito centralmente invece di installare autonomamente strumenti desktop remoto.
L'università continua a consolidare i singoli strumenti Accesso remoto nel suo ambiente Splashtop gestito centralmente.
Costruito per un futuro sicuro e cloud-first
Man mano che UWA continua a modernizzare la sua infrastruttura IT , Splashtop offre una piattaforma flessibile che supporta i requisiti in evoluzione di Accesso remoto e sicurezza.
Con prestazioni affidabili, amministrazione centralizzata e compatibilità con l'architettura di identità e rete esistente, Splashtop aiuta l'università a fornire una Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza, consentendo al contempo ai ricercatori di accedere in modo sicuro ai sistemi critici di laboratorio.
La soluzione ha soddisfatto i criteri di selezione principali dell'UWA, con un promettente supporto dal team di Splashtop.
Splashtop ha semplificato la gestione di Accesso remoto offrendo al contempo una soluzione sicura, affidabile e facile da usare per i nostri team di IT e ricercatori.
Sandy Miao, Responsabile dell'Amministrazione di Sistema, Università dell'Australia Occidentale
Splashtop in tre parole
Affidabile. Multifunzionale. Facile da usare.
Adottando Splashtop, l'Università dell'Australia Occidentale ha rafforzato l'Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza su circa 9.000 dispositivi, semplificando la gestione IT , migliorando la sicurezza e riducendo i costi amministrativi.
Con connessioni remote affidabili, controlli di accesso centralizzati e accesso sicuro ai sistemi di laboratorio, Splashtop consente all'UWA di supportare il personale e i ricercatori in modo più efficiente, promuovendo al contempo la sua strategia cloud-first.
Informazioni sul cliente
L'Università dell'Australia Occidentale (UWA), fondata nel 1911, è una delle principali università pubbliche di ricerca a Perth e membro del prestigioso Group of Eight australiano. L'UWA offre formazione universitaria e post-laurea conducendo al contempo ricerche riconosciute a livello internazionale in varie discipline. Con molteplici campus e strutture di ricerca, l'università si basa su infrastrutture IT sicure e affidabili per sostenere l'eccellenza accademica, l'innovazione e la collaborazione.