OSZ IMT – Remote Access to Lab Computers with Splashtop

OSZ IMT - Accesso remoto ai computer del laboratorio con Splashtop
OSZ IMT ha scelto Splashtop per una migliore esperienza di servizio al cliente
Riepilogo
A causa della pandemia da COVID-19, il campus OSZ IMT è stato chiuso e gli studenti e gli insegnanti hanno subito l'impossibilità di accedere fisicamente ai computer di laboratorio della scuola. Questi computer, dotati di elevate prestazioni, ospitavano le applicazioni software necessarie per la formazione degli studenti. La mancanza di accesso ai computer di laboratorio ha impedito agli studenti di proseguire regolarmente i loro corsi.
Grazie a Splashtop per i laboratori remoti, gli studenti hanno potuto accedere e controllare i computer del laboratorio in remoto dai loro dispositivi, consentendo così a OSZ IMT di fornire a studenti e insegnanti le risorse informatiche necessarie per l'apprendimento a distanza.
LA SFIDA: IL COVID-19 IMPEDISCE AGLI STUDENTI DI ACCEDERE AI COMPUTER DEL LABORATORIO
Molti studenti che frequentano i corsi dell'OSZ IMT utilizzano i computer del laboratorio situato nel campus della scuola per svolgere i loro compiti. Grazie alla formazione impartita dall'OSZ IMT, gli studenti imparano a utilizzare applicazioni software come AutoCAD, Revit e Inventor, acquisendo le competenze necessarie per affrontare al meglio la loro futura carriera.
Tuttavia, quando il COVID-19 ha costretto il campus a chiudere, gli studenti non hanno avuto modo di accedere fisicamente ai computer del laboratorio.
"Siamo una scuola di informatica e offriamo una formazione a doppio titolo per progettisti tecnici", ha dichiarato Stefan Babst, Capo del II Dipartimento dell'OSZ IMT, "A causa del COVID-19, studenti e insegnanti non sono stati ammessi nella nostra scuola. Allo stesso tempo, le applicazioni che insegniamo agli studenti funzionano solo su computer ad alte prestazioni. Queste applicazioni software vengono utilizzate per creare strutture ed edifici in 3D, il che richiede computer potenti che i nostri studenti e insegnanti non possiedono a casa."
Questo significa che gli studenti e gli insegnanti non avevano modo di accedere ai programmi software di cui avevano bisogno. L'unico modo in cui potevano accedere al software era attraverso i computer del laboratorio situato nel campus.
Babst e il resto del team di OSZ IMT dovevano trovare una soluzione che permettesse a studenti e insegnanti di accedere ai computer del laboratorio da casa.
LA SOLUZIONE: CONSENTIRE L'ACCESSO REMOTO AI COMPUTER DA LABORATORIO CON SPLASHTOP
Mentre cercava una soluzione, Babst ha trovato il software per desktop remoto Splashtop.
Splashtop è una soluzione ideale per l'istruzione perché permette a studenti e insegnanti di controllare in remoto i computer di laboratorio da qualsiasi computer, tablet o dispositivo mobile (compresi i Chromebook). Quando un utente finale accede da remoto a un computer di laboratorio, può prenderne il controllo, aprire qualsiasi file ed eseguire qualsiasi programma come se fosse seduto davanti al computer.
Splashtop è un'ottima soluzione perché permette alle scuole di sfruttare l'infrastruttura IT esistente (senza dover investire in nuovo hardware) e di dare agli studenti un modo per accedere alle risorse informatiche fornite dalla scuola da casa.
Splashtop ha fornito a OSZ IMT la soluzione di cui aveva bisogno per superare la sfida di studenti e insegnanti. OSZ IMT è stata in grado di passare rapidamente all'apprendimento remoto e di riprendere le lezioni mentre gli studenti e gli insegnanti accedevano da casa ai computer del laboratorio scolastico.
RISULTATI: OSZ IMT È RIMASTO IMPRESSIONATO DA SPLASHTOP
Splashtop si è fatto notare da Babst per l'eccezionale servizio clienti, la funzione di accesso remoto programmato, il prezzo basso e l'affidabilità.
Anche prima dell'acquisto di Splashtop da parte di OSZ IMT, Babst era soddisfatto del livello di assistenza clienti offerto.
"Durante la valutazione... abbiamo suggerito un miglioramento della console di amministrazione di Splashtop per programmare meglio i tempi di rilascio", ha detto Babst, "Il team di Splashtop ha implementato rapidamente i nostri suggerimenti. Splashtop è stata molto reattiva alle nostre richieste".
Babst è rimasto colpito anche dalla funzione di accesso remoto programmato , che ha permesso agli amministratori IT di impostare un programma per gruppi di studenti che accedono ai computer del laboratorio in fasce orarie prestabilite.
"Prima di Splashtop abbiamo provato altri prodotti software, ma abbiamo notato che l'accesso ai laboratori non era ottimale", ha detto Babst, "Di solito abbiamo blocchi di lezioni di 90 minuti. Dopo 90 minuti la classe cambia. Lo spegnimento rapido e la riprogrammazione dopo i 90 minuti non vanno d'accordo con altri tipi di software".
Grazie alla funzione di accesso remoto programmato di Splashtop, OSZ IMT ha potuto facilmente impostare un calendario in modo che solo gruppi specifici di 18-30 studenti potessero accedere da remoto ai computer di un determinato laboratorio durante le ore di lezione.
Babst ha evidenziato ulteriori vantaggi di Splashtop, tra cui il prezzo competitivo rispetto ad altri prodotti per l'accesso remoto e l'affidabilità del software, nonostante gli studenti accedessero a risorse ad alta intensità. In generale, Babst si è dimostrato soddisfatto della scelta di Splashtop.
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Dettagli
Informazioni su OSZ IMT
L'Oberstufenzentrum Informations und Medizintechnik di Berlino (OSZ IMT) offre agli studenti diversi corsi professionali in hardware IT, sviluppo software, networking, elettronica e ingegneria delle apparecchiature mediche. La scuola comprende 3.000 studenti e 160 insegnanti.
L'OSZ IMT mette a disposizione di studenti e docenti attrezzature tecniche di alta qualità nelle sue aule e nei suoi laboratori, tra cui più di 1.000 computer ad alte prestazioni. Questi computer sono fondamentali perché permettono agli studenti di imparare a usare le applicazioni software necessarie nei loro settori.
Informazioni sul software di accesso remoto Splashtop
Accesso a computer Windows, Mac e Linux da qualsiasi altro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.
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Cosa dicono i clienti
Durante la valutazione, [il team Splashtop] è arrivato al momento giusto. Sia le nostre richieste di assistenza che i problemi di protezione dei dati sono stati risolti rapidamente... Splashtop è stata molto reattiva alle nostre richieste.
Stefan Babst - Capo del Dipartimento II, OSZ IMT