Caso di studio: Imperial Valley College fornisce supporto remoto ai docenti

Il dipartimento IT dell'Imperial Valley College aveva bisogno di trovare un modo per accedere da remoto e fornire assistenza ai dispositivi dei propri docenti, dopo l'improvvisa chiusura del campus a causa del COVID-19. Il team ha scoperto che Splashtop SOS offre tutto ciò di cui ha bisogno per continuare a gestire gli utenti e i dispositivi da remoto.

La sfida: offrire assistenza remota ai dispositivi del personale accademico

La vita all'Imperial Valley College (IVC) ruotava intorno alla presenza fisica nel campus. Gli studenti andavano a lezione, il personale accedeva ai file e alle applicazioni importanti sulla rete interna dell'IVC e il team IT svolgeva la maggior parte del lavoro di persona.

Jonathan Singh, Senior Enterprise Systems Specialist di IVC, ha descritto come operava il team IT prima che arrivasse il COVID-19. "Se qualcuno chiamava e diceva di avere un errore, i nostri tecnici andavano sul posto perché eravamo lì", ha detto Singh. "Potevamo presentarci e fare tutto quello che ci serviva di persona, quindi non era un grosso problema."

Il team non disponeva di un robusto strumento di accesso remoto in quel momento perché non ne aveva bisogno. Nelle occasioni in cui il team IT ha accesso a una workstation da remoto, lo facevano utilizzando TightVNC perché era gratuito.

Quando COVID-19 ha improvvisamente causato la chiusura del campus IVC, gli istruttori sono stati in grado di portare a casa i loro laptop IVC. Tuttavia, il team IT non è in grado di fornire supporto a tali laptop perché non potevano accedervi di persona e TightVNC non funzionava perché i laptop non erano sulla rete IVC.

Il team IT ha provato Microsoft Teams come prima opzione, ma non ha funzionato.

"A seguito del problema causato dal COVID, abbiamo iniziato a occuparci esclusivamente di supporto remoto", ha dichiarato Singh. "Ci siamo imbattuti in un problema che ci impediva di installare un software perché ci chiedeva le credenziali di amministrazione. In una sessione Teams, lo schermo si blocca quando vengono richieste le credenziali di amministrazione. Non riusciamo a vederlo. E non vogliamo comunicare le credenziali".

Singh si è reso conto che il suo team aveva bisogno di un nuovo strumento che gli permettesse di supportare completamente i suoi utenti da remoto. "Non potevano venire con il loro portatile IVC e noi potevamo scaricare tutto il materiale e restituirglielo. Dovevamo capire come fare tutti i download e le installazioni da remoto, ed è qui che Splashtop ha fatto la differenza."

La soluzione: fornire un'assistenza remota efficace su tutte le reti

Poiché Microsoft Teams e TightVNC non erano in grado di risolvere il problema, Singh si è rivolto a Splashtop scegliendo il suo prodotto SOS.

"Abbiamo iniziato a fare un proof of concept con Splashtop, TeamViewer e pochi altri", ha detto Singh. "I nostri tecnici hanno apprezzato maggiormente Splashtop perché è possibile lanciare la sessione con le credenziali dell'amministratore locale. Si tratta di un aspetto importante perché non avevamo modo di ignorare la richiesta delle credenziali di amministrazione quando il computer era fuori dalla nostra rete".

Tra le varie funzioni che aiutano i tecnici a svolgere le attività IT quotidiane durante una sessione di accesso remoto, il team IVC è stato particolarmente soddisfatto della possibilità di collegarsi con diritti di amministrazione.

Dopo aver provato Splashtop, il team di Singh gli ha detto che gli piaceva più di tutti gli strumenti di supporto remoto che avevano provato.

«Stanno utilizzando Splashtop per qualsiasi tipo di risoluzione dei problemi in remoto», ha detto Singh, «Preferiscono utilizzarlo rispetto alla condivisione desktop Teams perché si ottiene uno schermo intero e si può semplicemente prendere il sopravvento. È molto più robusto con le opzioni che hai. Teams è più una screenshare per la presentazione, piuttosto che uno strumento tecnico di risoluzione dei problemi. Questo è il vantaggio che otteniamo con Splashtop e perché i nostri tecnici ne sono davvero soddisfatti».

PIANI FUTURI

Da allora, Splashtop è diventato il metodo preferito da IVC per la risoluzione dei problemi tecnici. Singh afferma che il team IT diventerà più efficiente.

«Sostituirà di sicuro TightVNC», ha detto Singh, «L'idea di andare avanti è quella di ottenere Splashtop su tutti i computer IVC. Aiuterà i nostri tecnici perché ora possono stare alle loro scrivanie e noi possiamo cambiare il modo in cui facciamo le cose. Possiamo avere una persona che risponde al telefono e fa correzioni rapide con Splashtop. E saremo in grado di diffondere meglio il lavoro in base a quanto tempo ci vorrà».

