Cryptic Studios abilita lo sviluppo di giochi a distanza a livello globale con Splashtop
Accesso remoto ad alte prestazioni per team creativi, controllo rigoroso dei dati e collaborazione globale per giochi online di successo.
Impatto
Aumento della produttività per i team creativi globali
Più di 150 sviluppatori di giochi accedono a workstation ad alte prestazioni da remoto con bassa latenza e pieno supporto per la penna Wacom, mantenendo la stessa precisione e qualità come in studio.
Maggiore sicurezza per i beni di gioco proprietari
L'integrazione dell'autenticazione singola, i controlli di accesso rigorosi e l'MFA garantiscono che il codice sorgente sensibile e i beni creativi rimangano sicuri e privati.
Tempi di progetto accelerati e redditività
I team distribuiti su più continenti hanno lavorato insieme senza problemi su sistemi basati negli Stati Uniti, accelerando i tempi di produzione ed eliminando i ritardi.
Challenges
Ralph Lacy, Director of Operations at Cryptic Studios, leads IT operations for a global team building online games like Neverwinter, Star Trek Online, Champions Online and more.
The studio’s artists, animators, and developers rely on powerful, multi-terabyte workstations running a proprietary game engine and custom toolsets, resources that cannot simply be installed on a laptop.
Before Splashtop, the studio’s remote workflows were breaking down:
Existing remote tools like VNC failed to transmit stylus data, tilt, or pressure sensitivity from Wacom tablets. RDP ran in a separate session from the user, breaking real-time collaboration and testing.
Legacy tools had no MFA, weak encryption, and limited role-based permissions, creating potential IP leakage risks for proprietary assets.
File transfers were cumbersome and unsafe, requiring VPN-only transfers that slowed down workflows.
Distributed teams around the world struggled with latency, making real-time collaboration difficult.
“We built our own engine. We built our own source control. These aren’t tools you can just install on a laptop. We needed a way to make our on-prem environments accessible - securely and globally.”, explained Ralph.
Cryptic Studios needed a secure, high-performance remote access solution to support Wacom-driven creative workflows, safeguard proprietary game assets, and connect teams worldwide.
Dai nostri clienti soddisfatti
Siamo passati dal 100% in sede a completamente remoto in due settimane. Splashtop ha reso possibile tutto ciò, senza alcun compromesso sulla sicurezza
Ralph Lacy, Director of Operations, Cryptic Studios
Dai nostri clienti soddisfatti
I nostri artisti usano Splashtop quotidianamente dalla Germania, Singapore e dall'Europa dell'Est per accedere ai sistemi qui in California. Le prestazioni e l'affidabilità sono state eccellenti.
Ralph Lacy, Director of Operations, Cryptic Studios
Dai nostri clienti soddisfatti
Avevamo bisogno di qualcosa che funzionasse semplicemente con Wacom, con i nostri strumenti personalizzati, senza alcun rischio di fuoriuscita di file. Splashtop ha soddisfatto le nostre esigenze.
Ralph Lacy, Director of Operations, Cryptic Studios
Risoluzione
Accesso Remoto con Supporto Wacom e Stylus: Wacom Bridge di Splashtop offre pieno controllo della pressione, inclinazione e pulsanti dello stylus, permettendo agli artisti di lavorare a distanza con la stessa precisione di quando sono in sede.
Controlli di sicurezza robusti: Integrazione con Active Directory, MFA, crittografia end-to-end e permessi basati sui ruoli garantivano che ogni sessione remota fosse conforme e completamente verificabile, e azioni come i trasferimenti di file erano disabilitate per utenti selezionati.
Implementazione rapida e adozione a lungo termine: Pacchetti preconfigurati hanno permesso il deployment su oltre 150 workstation in meno di due settimane, e Splashtop rimane centrale nei flussi di lavoro globali di Cryptic oggi.
“Non era una soluzione temporanea. È diventato fondamentale per il modo in cui il nostro team distribuito lavora. Splashtop ha semplicemente funzionato.”
~ Ralph Lacy, Direttore delle Operazioni, Cryptic Studios
Connettività Veloce tra Continenti: I team distribuiti si connettono ai sistemi basati negli Stati Uniti con la performance e l'affidabilità necessarie per la collaborazione in tempo reale.
Informazioni sul cliente
Cryptic Studios è un leader del settore nello sviluppo di giochi di ruolo online multiplayer di massa free-to-play per piattaforme PC e console. Con un focus sull'innovazione, su visuali di alta qualità e su un audio immersivo, lo studio offre esperienze di gioco coinvolgenti e di livello mondiale a un pubblico globale.