Dal manuale all'agenic packaging: semplificare il deployment delle app con Microsoft Intune
Il packaging delle applicazioni non dovrebbe rallentare il deployment del software. Eppure, per molti team Microsoft Intune, il packaging, il testing e la risoluzione dei problemi delle app richiedono ancora ore di lavoro manuale. Gli aggiornamenti ritardati estendono la finestra di esposizione a vulnerabilità critiche, aumentando il rischio di sicurezza.
Unisciti a Microsoft MVP Maxime Guillemin e Brandon Shopp, Head of Product di Splashtop, per scoprire come i flussi di lavoro di IA e agenti semplificano il packaging delle applicazioni e aiutano i team IT a dedicare meno tempo a lavori manuali e ripetitivi.
Scopri come approcci emergenti al packaging applicativo possano ridurre lo sforzo manuale, minimizzare gli errori di packaging e correggere più rapidamente le vulnerabilità.
Cosa imparerai:
Come AI e i flussi di lavoro agentici stanno semplificando il packaging delle applicazioni e migliorando il tempo di patch.
Come un approccio più automatizzato possa integrare i tuoi flussi di lavoro Microsoft Intune e rafforzare la tua postura di sicurezza.
Modi pratici per ridurre lo sforzo e gli errori nel packaging, incluso uno sguardo all'imballaggio agentico in azione
Scopri come sarà la prossima generazione di package applicativo—e quanto tempo il tuo team IT potrebbe recuperare.