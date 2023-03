Splashtop accelera il programma partner nelle Americhe con la nomina del nuovo capo canale

L'azienda si concentra sul canale per soddisfare la crescente domanda di accesso remoto e di soluzioni a supporto del lavoro e dell'istruzione in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo

SAN JOSE, California, 15 settembre 2021 - Splashtop, leader nelle soluzioni di accesso remoto e assistenza remota di nuova generazione, ha annunciato oggi il potenziamento del suo programma di partner per le Americhe con l'assunzione di Justin Windsor come responsabile del canale per le Americhe. La nomina di Windsor rappresenta un passo significativo nell'obiettivo dell'azienda di soddisfare la domanda in rapida crescita di soluzioni di accesso e supporto remoto, nonché di promuovere le collaborazioni con partner, VAR e MSP.

Windsor approda in Splashtop da Zadara, un'azienda di tecnologie e servizi informatici, dove ricopriva il ruolo di channel manager. Vanta più di dieci anni di esperienza nella gestione delle vendite nell'ambito dell'utente finale aziendale, dell'istruzione e delle vendite governative.

"Nel corso degli ultimi 18 mesi abbiamo appreso che l'accesso digitale remoto e ibrido è fondamentale per il successo attuale e futuro di qualsiasi azienda o ambiente di apprendimento", ha affermato Grant Murphy, Responsabile delle vendite in America per Splashtop. "Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Justin in questo nuovo ruolo, che lo vedrà responsabile dell'espansione e della supervisione dei nostri canali di rivendita tra cui partner, VAR e MSP in tutte le Americhe al fine di soddisfare le nuove realtà legate al modo in cui lavoriamo e impariamo".

"Sono felice di entrare a far parte di Splashtop e di espandere ulteriormente il programma di canale dell'azienda", ha detto Windsor. "È un momento emozionante per entrare a far parte di un'azienda che è in piena crescita, con un prodotto eccezionale, in un momento storico assolutamente ideale per le soluzioni remote".

Con l'aumento del lavoro da remoto che aumenta i rischi di cybersecurity, Splashtop ha investito molto nella sua infrastruttura di sicurezza e ha formato un Consiglio Consultivo sulla Sicurezza composto dai maggiori esperti di cybersecurity. Le soluzioni di accesso remoto e assistenza remota di Splashtop sono conformi o supportano la conformità dei nostri clientiagli standard e alle normative di settore e governative, tra cui SOC 2, GDPR, CCCPA e HIPAA.

Le soluzioni Splashtop sono utilizzate da oltre 200.000 aziende e 30 milioni di utenti finali in tutto il mondo, tra cui grandi banche, forze dell'ordine, istituti scolastici, agenzie governative, amministrazioni locali e appaltatori pubblici. Le sue soluzioni sono spesso tra le più votate sui siti di recensioni di terze parti e l'azienda ha il miglior Net Promoter Score del settore.

