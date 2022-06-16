Splashtop espande le funzionalità di controllo remoto per tutti i dispositivi Android 8.0+
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Il software di accesso remoto e supporto remoto Splashtop ora supporta più di 100 marche di dispositivi Android
SAN JOSE, Calif., 15 settembre 2020 – Splashtop Inc., leader mondiale nelle soluzioni di accesso remoto e supporto remoto, ha annunciato oggi la disponibilità di accesso remoto ampliato e supporto completo per il controllo remoto di tutti i dispositivi che eseguono Android 8.0 e versioni successive.
«Con il nostro ultimo aggiornamento, abbiamo ampliato il supporto a più di 100 marche di dispositivi Android,» ha detto Mark Lee, CEO e cofondatore di Splashtop. «Questo è molto importante per fornire sulla nostra visione di collegare miliardi di dispositivi insieme, se sono in esecuzione Android, Windows, macOS, Linux, Chrome OS, o iOS.»
Disponibilità
L'accesso non supervisionato in qualsiasi momento ai dispositivi Android è disponibile nei piani Splashtop Remote Support. L'assistenza supervisionata rapida per Android è disponibile in tutti i piani correnti di Splashtop SOS. Prove gratuite sono disponibili sul sito web di Splashtop. Il tecnico o l'utente finale deve essere in grado di installare l'app Splashtop Streamer o SOS sul dispositivo dal Google Play Store o manualmente.
L'elenco crescente dei marchi di dispositivi Android supportati include:
acer
Alcatel
Asus
blackberry
Essenziale
Google Pixel
Onore
HTC
Huaweui
Lenovo
LG
Motorola
Nokia
OnePlus
OPPO
Realmi
Samsung
Sony
Vivo
Xiaomi
ZTE
IoT, Rugged e supporto aggiuntivo per dispositivi Android specifici del fornitore
Splashtop collabora anche con i produttori di dispositivi per supportare il controllo remoto dei dispositivi Android con componenti aggiuntivi personalizzati dal produttore con Splashtop Rugged & IoT.
Calamp
CipherLab
Sentinella Crossmatch
DataLogic
Palmare
Honeywell
Intermec
Janam
Kyocera
MobileDemand
Newland
NextGen
- Panasonic
Sonim
Zebra
Il controllo e l'accesso remoto di Splashtop ai dispositivi Android include, ma non si limita a: smartphone, tablet, dispositivi per punti vendita, chioschi e set-top box. Una volta collegati, gli utenti di Splashtop saranno in grado di visualizzare e controllare in diretta lo schermo di un androide come se fossero seduti di fronte al dispositivo. Per saperne di più sull'accesso/controllo remoto di Splashtop per i dispositivi Android.
Informazioni su Splashtop
Splashtop offre il miglior valore e il miglior software di accesso remoto e assistenza remota basato su cloud e on-premises, facile da usare e sicuro, a più di 30 milioni di utenti in tutto il mondo: professionisti, MSP, IT, helpdesk, istituti di istruzione superiore e agenzie governative. Per saperne di più visita www.splashtop.com.