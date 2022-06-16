Vai al contenuto principale
Splashtop20 years of trust
AccediProva gratuita
+31 (0) 20 888 5115AccediProva gratuita

Splashtop espande le funzionalità di controllo remoto per tutti i dispositivi Android 8.0+

Questo contenuto è stato tradotto automaticamente tramite intelligenza artificiale e va considerato solo a titolo di riferimento. In caso di discrepanze o ambiguità, farà fede la versione originale in inglese come fonte ufficiale.

Il software di accesso remoto e supporto remoto Splashtop ora supporta più di 100 marche di dispositivi Android

SAN JOSE, Calif., 15 settembre 2020 – Splashtop Inc., leader mondiale nelle soluzioni di accesso remoto e supporto remoto, ha annunciato oggi la disponibilità di accesso remoto ampliato e supporto completo per il controllo remoto di tutti i dispositivi che eseguono Android 8.0 e versioni successive.

«Con il nostro ultimo aggiornamento, abbiamo ampliato il supporto a più di 100 marche di dispositivi Android,» ha detto Mark Lee, CEO e cofondatore di Splashtop. «Questo è molto importante per fornire sulla nostra visione di collegare miliardi di dispositivi insieme, se sono in esecuzione Android, Windows, macOS, Linux, Chrome OS, o iOS.»

Disponibilità 
L'accesso non supervisionato in qualsiasi momento ai dispositivi Android è disponibile nei piani Splashtop Remote Support. L'assistenza supervisionata rapida per Android è disponibile in tutti i piani correnti di Splashtop SOS. Prove gratuite sono disponibili sul sito web di Splashtop. Il tecnico o l'utente finale deve essere in grado di installare l'app Splashtop Streamer o SOS sul dispositivo dal Google Play Store o manualmente.

L'elenco crescente dei marchi di dispositivi Android supportati include:

  • acer

  • Alcatel

  • Asus

  • blackberry

  • Essenziale

  • Google Pixel

  • Onore

  • HTC

  • Huaweui

  • Lenovo

  • LG

  • Motorola

  • Nokia

  • OnePlus

  • OPPO

  • Realmi

  • Samsung

  • Sony

  • Vivo

  • Xiaomi

  • ZTE

IoT, Rugged e supporto aggiuntivo per dispositivi Android specifici del fornitore
Splashtop collabora anche con i produttori di dispositivi per supportare il controllo remoto dei dispositivi Android con componenti aggiuntivi personalizzati dal produttore con Splashtop Rugged & IoT.

  • Calamp

  • CipherLab

  • Sentinella Crossmatch

  • DataLogic

  • Palmare

  • Honeywell

  • Intermec

  • Janam

  • Kyocera

  • MobileDemand

  • Newland

  • NextGen

  • - Panasonic

  • Sonim

  • Zebra

Il controllo e l'accesso remoto di Splashtop ai dispositivi Android include, ma non si limita a: smartphone, tablet, dispositivi per punti vendita, chioschi e set-top box. Una volta collegati, gli utenti di Splashtop saranno in grado di visualizzare e controllare in diretta lo schermo di un androide come se fossero seduti di fronte al dispositivo. Per saperne di più sull'accesso/controllo remoto di Splashtop per i dispositivi Android.

Informazioni su Splashtop
Splashtop offre il miglior valore e il miglior software di accesso remoto e assistenza remota basato su cloud e on-premises, facile da usare e sicuro, a più di 30 milioni di utenti in tutto il mondo: professionisti, MSP, IT, helpdesk, istituti di istruzione superiore e agenzie governative. Per saperne di più visita www.splashtop.com.