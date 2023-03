Splashtop espande le funzionalità di controllo remoto per tutti i dispositivi Android 8.0+

Il software di accesso remoto e supporto remoto Splashtop ora supporta più di 100 marche di dispositivi Android

SAN JOSE, California, martedì 15 settembre 2020 — Splashtop Inc., leader mondiale nelle soluzioni di accesso remoto e supporto remoto, ha annunciato oggi la disponibilità di accesso remoto esteso e supporto completo per il controllo remoto per tutti i dispositivi che eseguono Android 8.0 e versioni successive.

«Con il nostro ultimo aggiornamento, abbiamo ampliato il supporto a più di 100 marche di dispositivi Android,» ha detto Mark Lee, CEO e cofondatore di Splashtop. «Questo è molto importante per fornire sulla nostra visione di collegare miliardi di dispositivi insieme, se sono in esecuzione Android, Windows, macOS, Linux, Chrome OS, o iOS.»

Disponibilità

Splashtop SOS Enterprise e Splashtop Remote Support Premium. Il supporto rapido per Android è disponibile in tutti gli attuali piani Splashtop SOS. Sul sito web di Splashtop sono disponibili prove gratuite. Il tecnico o l'utente finale deve essere in grado di installare l'applicazione Splashtop Streamer o SOS sul dispositivo dal Google Play Store o manualmente.

L'elenco crescente dei marchi di dispositivi Android supportati include:

acer

Alcatel

Asus

blackberry

Essenziale

Google Pixel

Onore

HTC

Huaweui

Lenovo

LG

Motorola

Nokia

OnePlus

OPPO

Realmi

Samsung

Sony

Vivo

Xiaomi

ZTE

IoT, Rugged e supporto aggiuntivo per dispositivi Android specifici del fornitore

Splashtop Rugged & IoT.

Calamp

CipherLab

Sentinella Crossmatch

DataLogic

Palmare

Honeywell

Intermec

Janam

Kyocera

MobileDemand

Newland

NextGen

- Panasonic

Sonim

Zebra

Il controllo e l'accesso remoto di Splashtop ai dispositivi Android include, ma non si limita a: smartphone, tablet, dispositivi per punti vendita, chioschi e set-top box. Una volta collegati, gli utenti di Splashtop saranno in grado di visualizzare e controllare in diretta lo schermo di un androide come se fossero seduti di fronte al dispositivo. Per saperne di più sull'accesso/controllo remoto di Splashtop per i dispositivi Android.

Informazioni su Splashtop

