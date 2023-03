Splashtop amplia il team esecutivo con Michelle Burrows come CMO e Grant Murphy come VP delle vendite, Americhe

"La tecnologia di Splashtop è diventata una necessità per le organizzazioni di diversi settori, e i suoi investimenti per migliorare la sicurezza, le prestazioni e la facilità d'uso del prodotto apriranno la strada a un'adozione ancora più diffusa", ha dichiarato Murphy. "Non vedo l'ora di costruire ulteriormente un ottimo team di vendita che possa consentire a Splashtop di diversificare e scalare il proprio business e di penetrare più profondamente nel mercato delle imprese."

Murphy ha guidato team di vendita per oltre 20 anni, fornendo a grandi aziende soluzioni di sicurezza per la protezione dalle minacce informatiche. Ha una profonda conoscenza delle esigenze delle aziende e di come tecnologie quali la sicurezza zero-trust, il principio del minimo privilegio, l'autenticazione dei dispositivi e la garanzia dell'identità siano fondamentali per prevenire le violazioni della sicurezza.

Prima di entrare a far parte di Splashtop, Murphy è stato vicepresidente senior delle vendite mondiali di Centrify Corp., leader nella gestione degli accessi privilegiati e della fiducia zero. Prima di Centrify, ha gestito le soluzioni aziendali di Barracuda Networks, guidando le vendite dei prodotti di fascia alta di Barracuda alle grandi aziende. Ha ricoperto anche il ruolo di vicepresidente delle vendite presso McAfee, dove è stato responsabile del successo dell'attività di filtraggio del web e delle e-mail dell'azienda, e presso Secure Computing, dove ha diretto le attività di vendita per il filtraggio delle e-mail e del web e per i servizi in hosting per la protezione degli utenti e dei dati.

Murphy ha conseguito una laurea in scienze ingegneristiche presso la Trinity University di San Antonio, in Texas, e ha ottenuto l'accreditamento Certified Information Systems Security Professional (CISSP) nel 2006.

