Politica sui cookie
Il presente contratto può essere tradotto in diverse lingue. In caso di conflitti o incongruenze tra la versione in inglese e le altre traduzioni, prevarrà la versione in inglese.
Introduzione
La presente Informativa sui cookie («Policy») spiega che crediamo nell'essere aperta e chiara su come utilizziamo le tue informazioni. La presente Informativa fornisce informazioni su come e quando utilizziamo i cookie sui nostri Siti Web. Ai fini della presente Informativa, il termine «Siti web» si riferisce collettivamente a www.splashtop.com, my.splashtop.com, www.mirroring360.com, classroom.splashtop.com, m360.splashtop.com e ad altri nostri siti web che collegano a questa Politica.
Splashtop, i nostri partner di marketing, affiliati e fornitori di servizi o analisi utilizzano cookie e altre tecnologie per garantire a chiunque utilizzi i Siti Web la migliore esperienza possibile.
Che cos'è un Cookie?
Un cookie è un piccolo file di testo che viene inserito sul disco rigido dell'utente da un server di pagine web. I cookie contengono informazioni che possono essere successivamente lette da un server web nel dominio che ha emesso il cookie all'utente. Alcuni dei cookie verranno utilizzati solo se si utilizzano determinate funzionalità o si selezionano determinate preferenze, e alcuni cookie verranno sempre utilizzati. Web beacon, tag e script possono essere utilizzati nei Siti Web o nelle e-mail per aiutarci a fornire cookie, contare le visite, comprendere l'utilizzo e l'efficacia della campagna e determinare se un'e-mail è stata aperta e agita. Potremmo ricevere report basati sull'uso di queste tecnologie da parte dei nostri fornitori di servizio/analisi su base individuale e aggregata.
Perché Splashtop utilizza i Cookie?
Quando visitate i nostri Siti Web, potremmo inserire un certo numero di cookie nel vostro browser. Questi sono noti come cookie di prima parte e sono necessari per consentire di conservare le informazioni di sessione mentre navighi da una pagina all'altra all'interno del sito web. Ad esempio, utilizziamo i cookie sui nostri Siti Web per comprendere le preferenze dei visitatori e degli utenti, migliorare la loro esperienza e monitorare e analizzare l'utilizzo, la navigazione e altre informazioni statistiche. È possibile controllare l'utilizzo dei cookie a livello di singolo browser. Se si sceglie di non attivare il cookie o di disabilitare successivamente i cookie, è comunque possibile visitare i nostri Siti Web, ma la possibilità di utilizzare alcune funzionalità o aree dei Siti Web potrebbe essere limitata.
Come disabilitare i cookie
In generale, puoi attivare o successivamente disattivare l'uso dei cookie tramite una funzionalità integrata nel tuo browser web. Per saperne di più su come controllare le impostazioni dei cookie tramite il tuo browser, ecco i link dove puoi conoscere meglio le funzioni di navigazione privata dei browser più popolari: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari.
Se vuoi saperne di più sui cookie, o su come controllarli, disabilitarli o cancellarli, visita https://www.aboutcookies.org per una guida dettagliata. Inoltre, alcune reti pubblicitarie di terze parti, tra cui Google, consentono agli utenti di disattivare o personalizzare le preferenze associate alla navigazione in Internet. Per ulteriori informazioni su questa funzione da Google, clicca qui.
Molte giurisdizioni richiedono o raccomandano che i gestori del sito web informino gli utenti/visitatori sulla natura dei cookie che utilizzano e, in determinate circostanze, ottengano il consenso dei loro utenti al posizionamento di determinati cookie.
I nostri Siti Web possono includere funzionalità di social media di terze parti, come il pulsante Mi piace di Facebook e widget di terze parti, come il pulsante «Condividi questo» o mini-programmi interattivi eseguiti sui Siti Web. Queste funzionalità possono raccogliere l'indirizzo IP dell'utente, la pagina che si sta visitando sui Siti Web, e impostare un cookie per consentire il corretto funzionamento della funzione. L'interazione dell'utente con queste funzionalità è regolata dall'informativa sulla privacy della società terza che le fornisce.
Possiamo utilizzare una delle seguenti categorie di cookie sui Siti Web come descritto di seguito.
Ogni cookie rientra in una delle quattro categorie seguenti:
1. Cookie essenziali: I cookie essenziali (First Party Cookies) sono a volte chiamati "strettamente necessari" poiché senza di essi non possiamo fornire molti servizi di cui hai bisogno sul sito web. Ad esempio, i cookie essenziali aiutano a ricordare le tue preferenze mentre navighi nel sito web.
2. Cookie di analisi: Questi cookie tracciano le informazioni sulle visite ai siti web in modo che possiamo apportare miglioramenti e riportare le nostre prestazioni. Ad esempio: analizzare il comportamento dei visitatori e degli utenti per fornire contenuti più pertinenti o suggerire determinate attività. Raccolgono informazioni su come i visitatori utilizzano i siti web, da quale sito proviene l'utente, il numero di visite di ciascun utente e quanto tempo un utente rimane sui siti web. Potremmo anche utilizzare i cookie di analisi per testare nuovi annunci, pagine o funzionalità per vedere come gli utenti reagiscono ad essi.
3. Cookie di funzionalità o preferenza: Durante la tua visita ai Siti, vengono utilizzati cookie per ricordare le informazioni che hai inserito o le scelte che fai (come il tuo username, la lingua o la tua regione) sui Siti. Memorizzano anche le tue preferenze quando personalizzi i Siti per ottimizzare l'uso dei nostri servizi, per esempio, la tua lingua preferita. Queste preferenze vengono ricordate, attraverso l'uso dei cookie persistenti, e la prossima volta che visiterai i siti web non dovrai impostarle di nuovo.
4. Cookie di targeting o pubblicitari: Questi cookie di terze parti vengono posizionati da piattaforme pubblicitarie di terze parti o da reti per fornire annunci pubblicitari e monitorare le prestazioni degli annunci, consentendo alle reti pubblicitarie di distribuire annunci che potrebbero essere rilevanti per te in base alle tue attività (questo a volte è chiamato pubblicità "comportamentale", "di tracciamento" o "mirata") sui Siti. Potrebbero successivamente utilizzare informazioni sulla tua visita per offrirti pubblicità che potrebbe interessarti, sui Siti e su altri siti web. Ad esempio, questi cookie ricordano quali browser hanno visitato i siti web.
Elenco dei Cookie utilizzati sui Siti:
Tutti i siti web
Cookie: Google Doubleclick
Scopo del cookie: Retargeting, ottimizzazione, reporting e attribuzione della pubblicità online
Durata del cookie: 2 mesi a 2 anni
Categoria: Analisi, Pubblicità, Targeting
Tutti i siti web
Cookie: Facebook
Scopo del cookie: Retargeting, ottimizzazione, reporting e attribuzione della pubblicità online
Durata del cookie: 1 anno
Categoria: Analisi, Pubblicità, Targeting
Tutti i siti web
Cookie: Google Analytics
Scopo del cookie: Raccoglie informazioni su come i visitatori utilizzano i siti web, come da quale sito proviene l'utente, il numero di visite di ciascun utente e quanto tempo un utente rimane sui siti web
Durata del cookie: 2 anni
Categoria: Analisi
www.splashtop.com, my.splashtop.com, m360.splashtop.com, classroom.splashtop.com
Cookie: Microsoft Bing
Scopo del cookie: Ottimizzazione, reporting e attribuzione della pubblicità online
Durata del cookie: da 6 mesi a 1 anno
Categoria: Analisi, Pubblicità
www.splashtop.com
Cookie: CrazyEgg
Scopo del cookie: Strumento di analisi del sito web che ci fornisce heatmap e dati sui clic
Durata del cookie: 1 anno
Categoria: Analisi
www.splashtop.com
Cookie: Microsoft Clarity
Scopo del cookie: Strumento di analisi del sito web che ci fornisce heatmap e dati sui clic
Durata del cookie: 6-12 Mesi
Categoria: Analisi
Tutti i siti (solo su pagine con video YouTube incorporati)
Cookie: Youtube
Scopo del cookie: Lettore video di YouTube
Durata del cookie: Fino a 6 mesi
Categoria: Analisi, Funzionalità, Preferenze
Tutti i siti web
Cookie: Act-on
Scopo del cookie: Software di automazione del marketing e moduli, incluso il modulo di iscrizione alla newsletter nel piè di pagina del sito web
Durata del cookie: 1 anno
Categoria: Essenziale
my.splashtop.com, https://support-splashtoppersonal.splashtop.com, https://support-splashtopbusiness.splashtop.com, https://support-splashtoponprem.splashtop.com, https://support-whiteboard.splashtop.com
Cookie: Zendesk
Scopo del cookie: Contiene informazioni sulla sessione per i nostri siti di supporto basati su Zendesk
Durata del cookie: Sessione
Categoria: Essenziale
www.splashtop.com, my.splashtop.com, m360.splashtop.com, classroom.splashtop.com
Cookie: New Relic
Scopo del cookie: Misura le prestazioni del sito web
Durata del cookie: Sessione
Categoria: Analisi
www.splashtop.com
Cookie: Splashtop
Scopo del cookie: Tracciamento della scelta della lingua
Durata del cookie: 3 mesi
Categoria: Essenziale
my.splashtop.com, m360.splashtop.com, classroom.splashtop.com
Cookie: Splashtop
Scopo del cookie: Informazioni di sessione per tenere traccia di chi sei mentre utilizzi un sito dashboard/console web
Durata del cookie: Sessione
Categoria: Essenziale
Tutti i siti web
Cookie: LinkedIn
Scopo del cookie: Retargeting, ottimizzazione, reporting e attribuzione della pubblicità online
Durata del cookie: Da 1 ora a 2 anni
Categoria: Analisi, Pubblicità, Targeting
www.splashtop.com, my.splashtop.com (solo su pagine con widget di chat)
Cookie: Intercom
Scopo del cookie: Identificatore anonimo unico, mantiene traccia delle sessioni
Durata del cookie: da 1 settimana a 9 mesi
Categoria: Tracciamento, Identificazione, Funzionalità
www.splashtop.com
Cookie: 6sense
Scopo del cookie: Traccia il comportamento dei visitatori per fornire analisi per scopi di marketing e personalizzazione
Durata del cookie: 2 anni
Categoria: Analisi, Tracciamento, Identificazione, Personalizzazione
Cookie soggetti a modifica
Il contenuto della presente Informativa è a scopo di informazione generale e di utilizzo. Questi cookie sono soggetti a modifiche senza preavviso. L'utente riconosce che queste informazioni possono contenere imprecisioni o errori ed è soggetto a modifiche e noi escludiamo espressamente la responsabilità per tali imprecisioni o errori nella misura massima consentita dalla legge.
Cookie utilizzati nei nostri servizi
Oltre a utilizzare i cookie sui nostri Siti Web come descritto sopra, utilizziamo anche cookie e altre tecnologie di tracciamento in relazione all'accesso e all'utilizzo dei prodotti e dei servizi che commercializziamo per la sottoscrizione sui nostri Siti Web (i nostri «Servizi»). Come e perché utilizziamo i cookie e altre tecnologie di tracciamento nei nostri Servizi è ulteriormente spiegato nella nostra Informativa sulla privacy qui.
Aggiornamenti alla presente Informativa
In caso di modifiche sostanziali alla presente Informativa, l'utente sarà informato mediante la pubblicazione di un avviso prominente sui nostri Siti Web prima che la modifica diventi effettiva. Ti invitiamo a consultare periodicamente questa pagina per le ultime informazioni sulla Politica. L'uso continuato dei Siti Web da parte dell'utente costituisce il consenso a essere vincolato da tali modifiche alla presente Informativa. L'unico rimedio, se non si accettano i termini della presente Informativa, è quello di interrompere l'uso e l'accesso ai Siti Web.
Ultimo aggiornamento febbraio 2021