Webinar sull'Accesso Remoto
Argomento: Sfrutta al massimo l'accesso remoto di Splashtop
Data: 18 giugno 2025
Orario: 9:00 PT / 12:00 ET / 17:00 GMT
Durata: 30 minuti
Descrizione: Scopri come ottenere il massimo dalla soluzione Splashtop Remote Access in questo webinar pensato per i nuovi utenti. Il nostro team di esperti del team di prodotto mostrerà potenti funzionalità, condividerà suggerimenti e trucchetti e mostrerà le procedure ottimali per aiutarti a semplificare la tua esperienza.
Grazie al dibattito con gli esperti e alle dimostrazioni dal vivo, scoprirai come:
Esplorare le caratteristiche, le funzionalità e i casi d'uso principali
Sfruttare le procedure ottimali per garantire un'adozione senza problemi
Intervenire per fare domande ai nostri esperti, che risponderanno ai tuoi quesiti più specifici
Non lasciarti sfuggire questa opportunità per garantire un'adozione di Splashtop senza problemi e di grande impatto.