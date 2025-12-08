Vai al contenuto principale
Splashtop
AccediProva gratuita
+31 (0) 20 888 5115AccediProva gratuita
Blue background with white text that reads ASK THE EXPERTS Webinar Series. On the right, a black vertical bar with white dots and the word SPLASHTOP written vertically.

Webinar sull'Accesso Remoto

Argomento: Sfrutta al massimo l'accesso remoto di Splashtop   

Data: 18 giugno 2025  

Orario: 9:00 PT / 12:00 ET / 17:00 GMT 

Durata: 30 minuti 

Descrizione: Scopri come ottenere il massimo dalla soluzione Splashtop Remote Access in questo webinar pensato per i nuovi utenti. Il nostro team di esperti del team di prodotto mostrerà potenti funzionalità, condividerà suggerimenti e trucchetti e mostrerà le procedure ottimali per aiutarti a semplificare la tua esperienza.  

Grazie al dibattito con gli esperti e alle dimostrazioni dal vivo, scoprirai come: 

  • Esplorare le caratteristiche, le funzionalità e i casi d'uso principali  

  • Sfruttare le procedure ottimali per garantire un'adozione senza problemi 

  • Intervenire per fare domande ai nostri esperti, che risponderanno ai tuoi quesiti più specifici  

Non lasciarti sfuggire questa opportunità per garantire un'adozione di Splashtop senza problemi e di grande impatto. 