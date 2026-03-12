TCEA Convention and Expo

Splashtop è entusiasta di poter partecipare nuovamente al TCEA dopo il successo dell'anno scorso.
Splashtop è entusiasta di poter partecipare nuovamente al TCEA dopo il successo dell'anno scorso. Il nostro team presenterà le nostre soluzioni per l'accesso remoto ai laboratori didattici per consentire l'accesso ai computer dei laboratori scolastici e le soluzioni per l'accesso remoto dei docenti e del personale ai computer della scuola. I team IT del settore educativo saranno interessati alle soluzioni Splashtop Remote Support che possono essere utilizzate per fornire assistenza remota a studenti, docenti e personale (accedendo ai loro computer, tablet e Chromebook) mentre stanno imparando o insegnando da casa.
Agli insegnanti potrebbe interessare Mirroring360 Pro per il mirroring e la condivisione dello schermo in classe.
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