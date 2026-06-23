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Service Management World

12-16 novembre 2022

Splashtop è entusiasta di tornare di persona al Service Management World quest'anno!

Splashtop è entusiasta di tornare di persona al Service Management World quest'anno! Il nostro team presenterà Splashtop Enterprise per consentire ai professionisti IT di controllare, gestire e monitorare computer da remoto, fornire supporto su richiesta ai dispositivi degli utenti finali e abilitare l'accesso remoto ai computer per i dipendenti che lavorano da casa o in un ambiente di lavoro ibrido.

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