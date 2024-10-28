Jamf Nation User Conference

Conferenza degli utenti di Jamf Nation
29 settembre - 1 ottobre 2020 - Evento virtuale online
Splashtop è entusiasta di poter partecipare nuovamente al JNUC dopo il successo dell'anno scorso.
Splashtop è entusiasta di partecipare al JNUC 2020. Il nostro team non vede l'ora di mostrare l'integrazione tra Splashtop e Jamf per aiutare gli amministratori IT a superare i loro ostacoli. I proprietari di Jamf potranno utilizzare Splashtop Business Access o Splashtop Remote Support per fornire ai loro membri del team accesso remoto a PC e Mac e supportare a distanza i dispositivi iOS degli utenti.