Vai al contenuto principale
Splashtop20 years of trust
AccediProva gratuita
+31 (0) 20 888 5115AccediProva gratuita

Ottieni il massimo da Splashtop AEM

Che tu stia valutando Splashtop AEM o cercando di ottenere di più dalla tua implementazione, scopri modi pratici per automatizzare le attività IT di routine, migliorare la visibilità degli endpoint e semplificare la gestione degli endpoint.

Data: 1 luglio 2026 

Orario: 9am PT / 12:00pm ET / 5:00pm GMT 

Durata: 30 minuti  

Descrizione: La gestione degli endpoint non dovrebbe richiedere troppo tempo né essere reattiva. In questa sessione, ti mostreremo come Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) aiuta i team IT ad automatizzare le attività di routine, migliorare la sicurezza degli endpoint e mantenere una visibilità completa in tutto il loro ambiente.

Che tu voglia ridurre il lavoro manuale o rafforzare la tua strategia di gestione degli endpoint, questo webinar ti guiderà attraverso casi d’uso pratici e flussi di lavoro reali che puoi applicare da subito.

Cosa imparerai:

  • Come automatizzare patching, aggiornamenti e manutenzione ordinaria

  • Modi per monitorare e gestire in modo proattivo lo stato degli endpoint

  • Come le funzioni di gestione degli endpoint completano le funzioni di assistenza remota

Picture of Kaius Vu - Product Manager


Non puoi partecipare in diretta? Registrati comunque e ti invieremo la registrazione.