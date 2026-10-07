Ottieni il massimo da Splashtop AEM
Che tu stia valutando Splashtop AEM o cercando di ottenere di più dalla tua implementazione, scopri modi pratici per automatizzare le attività IT di routine, migliorare la visibilità degli endpoint e semplificare la gestione degli endpoint.
Data: 1 luglio 2026
Orario: 9am PT / 12:00pm ET / 5:00pm GMT
Durata: 30 minuti
Descrizione: La gestione degli endpoint non dovrebbe richiedere troppo tempo né essere reattiva. In questa sessione, ti mostreremo come Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) aiuta i team IT ad automatizzare le attività di routine, migliorare la sicurezza degli endpoint e mantenere una visibilità completa in tutto il loro ambiente.
Che tu voglia ridurre il lavoro manuale o rafforzare la tua strategia di gestione degli endpoint, questo webinar ti guiderà attraverso casi d’uso pratici e flussi di lavoro reali che puoi applicare da subito.
Cosa imparerai:
Come automatizzare patching, aggiornamenti e manutenzione ordinaria
Modi per monitorare e gestire in modo proattivo lo stato degli endpoint
Come le funzioni di gestione degli endpoint completano le funzioni di assistenza remota
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