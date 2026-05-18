Digital Workplace Experience Virtual Conference

Conferenza virtuale sull'esperienza del luogo di lavoro digitale
4-5 maggio 2022 - Evento virtuale online
I partecipanti avranno la straordinaria occasione di vedere l'interno degli ambienti di lavoro digitali di maggior successo al mondo e di scoprire le ultime tendenze, procedure ottimali e ricerche in materia di ambienti di lavoro digitali.
Nel corso di questa serie di conferenze virtuali trimestrali, i partecipanti avranno l'opportunità unica di vedere l'interno degli ambienti di lavoro digitali di maggior successo al mondo e di scoprire le ultime tendenze, procedure ottimali e ricerche in materia di ambienti di lavoro digitali. Michelle Burrows, CMO di Splashtop, parlerà di come risolvere il dilemma del remoto alle 13:40.
Conferenza sulla Digital Workplace Experience | Splashtop Enterprise