Splashtop è entusiasta di sponsorizzare per la prima volta il seminario di Angelbeat a Raleigh.
Splashtop è entusiasta di sponsorizzare per la prima volta il seminario di Angelbeat a Raleigh. I seminari di Angelbeat consistono in discussioni su diverse tecnologie e prodotti e si rivolgono a utenti di tutti i settori. Il nostro team presenterà Splashtop Enterprise, che consente ai professionisti IT di controllare, gestire e monitorare i computer da remoto, dare assistenza on-demand agli utenti e consentire l'accesso remoto al computer ai dipendenti che lavorano da casa o in un ambiente di lavoro ibrido.