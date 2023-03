TeamViewer Corporate Multi-User Plan vs Splashtop SOS

Splashtop SOS Piano TeamViewer multiutente Prezzo di partenza (per anno) €369 per utente simultaneo €790.80 per utente simultaneo 2 utenti simultanei €627.30 $2.169,60 3 utenti simultanei €940.95 $2.984,40 Supporta iOS e Android. Componente aggiuntivo €298.80

Confronto tra Splashtop SOS e TeamViewer Single-User Business plan.

I prezzi TeamViewer in Dollari USA e in Euro dal sito web TeamViewer in valuta US e Euro, luglio 2020. I prezzi di TeamViewer possono variare in base al paese.