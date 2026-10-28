L'alternativa ad alte prestazioni e completa alle Microsoft Remote Help
Ottieni accesso non supervisionata su Windows, Mac, Linux e altro tra i tenant, e tieni una traccia completa di audit di ogni sessione.
Una migliore alternativa di assistenza remota: Progettata per Better Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza per ogni utente e ogni dispositivo
Microsoft Remote Help è lo strumento di assistenza remota integrato in Intune. È incluso in Microsoft 365 E3 ed E5 ed è efficace per l'assistenza di base all'interno di un singolo tenant Microsoft, principalmente su PC Windows di proprietà aziendale.
Splashtop Remote Support permette IT team e MSPs aiutare chiunque, su qualsiasi piattaforma principale, con o senza Intune. l'accesso a supervisionata e non supervisionata, gli strumenti durante la sessione e la registrazione delle sessioni portano tutti a Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza sessions.
Confronto tra le funzionalità di assistenza remota di Splashtop e Microsoft
Funzionalità
Microsoft Remote Help
Splashtop Remote Support
Accesso non supervisionata
Limitato a PC fisici con Windows di proprietà aziendale più alcuni dispositivi Android selezionati. Niente Mac, VM o BYOD. Serve un permesso personalizzato, due programmi Microsoft extra e il Desktop Remoto attivato.
accesso non supervisionata su Windows, Mac, Linux, Android, server e macchine virtuali. Distribuisci l'agente tramite Intune o installalo su qualsiasi dispositivo.
Supporto Multipiattaforma
Windows e MacOS, con Androidlimitate. Niente Linux, iOS, iPadOS o Chromebook, e l'app web è solo visualizzabile.
Windows, Mac, Linux, iOS, iPadOS, Android e Chromebook, oltre all'accesso al browser ai computer remoti.
Trasferimento e copia/incolla file
✗
Trasferimento file solo nelle sessioni non supervisionate, non quando si aiuta un utente a vivere. Il copia/incolla è solo testo.
✔
Trasferire file e copiare/incollare testi e file sia nelle sessioni supervisionate che non supervisionata.
Elevazione e riavvio amministrativi
✗
Solo in Windows l'elevazione. La sessione termina quando il dispositivo si riavvia.
✔
Elevati a amministratore e gestisci i prompt UAC, poi riavvia e riconnetti automaticamente.
Voce, Schermo Svuotato e Ridirezione della Tastiera
✗
Non disponibile.
✔
Parla con l'utente, svuota lo schermo del telecomando per privacy e invia scorciatoie da tastiera, anche per tastiere non in inglese.
Registri di Registrazione e Audit delle Sessioni
✗
Nessuna registrazione di sessione. I dati base della sessione (chi, quale dispositivo, quanto tempo) sono conservati per 30 giorni, senza chat o file o log a riga di comando.
✔
Registrazione delle sessioni più log di chat, trasferimenti file e comandi, conservati da 90 giorni a 1 anno ed esportabili.
Supporta gli utenti al di fuori del tuo tenant
✗
Tecnico, utente e dispositivo devono essere tutti nello stesso tenant Microsoft. MSPs, help desk esternalizzati, contractor e partner non possono usarlo.
✔
Aiuta chiunque sia su un'azienda o un dispositivo BYOD con un codice sessione, tra tenant e organizzazioni, senza bisogno di un account Microsoft.
Licenze
Inclusi in Microsoft 365 E3 ed E5. Altri piani, incluso Business Premium, richiedono un add-on per ogni utente e per ogni utente che aiutano.
Licenza per tecnico, quindi il costo scala con il tuo team di supporto, non con la dimensione della tua azienda.
Perché Splashtop invece di Microsoft Remote Help
Supporto senza limiti di ten, quindi MSPshelp desk esternalizzati, contractor e partner possono aiutare gli utenti in qualsiasi organizzazione.
accesso non supervisionata su tutte le principali piattaforme, inclusi Mac, Linux, server e macchine virtuali, non solo su PC Windows aziendali.
Una traccia di audit completa con registrazione delle sessioni e log di chat, trasferimenti di file e comandi, mantenuta fino a 1 anno.
Gli strumenti per risolverlo al primo tocco, inclusi il trasferimento file, la voce, l'elevazione, lo schermo svuotato e la persistenza del riavvio.
Funziona insieme a Intune, distribuito tramite la tua configurazione Intune esistente, così mantieni gli strumenti che già usi.
Ogni cliente offre un supporto superiore tramite chat, email e telefono .
Domande frequenti: Splashtop vs Microsoft Remote Help
Devo sostituire Intune per usare Splashtop?
Posso supportare utenti al di fuori del mio tenant Microsoft?
Può MSPs usare Splashtop per supportare più clienti?
Splashtop offre accesso non supervisionata su Mac e Linux?
Splashtop registra sessioni remote?
L'Aiuto Remoto non è già incluso in Microsoft 365?
Pronto ad accelerare il tuo help desk?
Aiuta qualsiasi utente su Windows, Mac, Linux, iOS o Android, sia tra tenenti che organizzazioni, con ogni sessione registrata e registrata.