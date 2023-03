Aggiornamento Coronavirus — Lavora da casa con Splashtop

Lavorare da casa per aiutare a prevenire la diffusione dell'infezione da Coronavirus

Nuovo Coronavirus continua a diffondersi

Un nuovo tipo di coronavirus (nome ufficiale: COVID-19), riportato a Wuhan, Cina a partire dal dicembre dello scorso anno, si è diffuso in paesi di tutto il mondo e non ha ancora mostrato segni di rallentamento.

La causa della diffusione della nuova infezione da coronavirus si dice che sia a stretto contatto con la persona infetta. Contatto stretto significa vivere insieme con gli altri, come vestiti, mangiare e vivere, e stare insieme in uno spazio chiuso per un lungo periodo di tempo. In particolare, vi è un'alta possibilità di contatto pesante in luoghi affollati come il trasporto in treno, autobus, auto, aereo (pendolarismo, pendolarismo), eventi e centri commerciali.

Lavorare da casa (WFH) per prevenire l'infezione da virus

A causa dell'epidemia di coronavirus, molte aziende, tra cui i giganti della tecnologia Google e Apple, hanno temporaneamente chiuso le porte per mantenere i dipendenti al sicuro.

Per aiutare a prevenire l'ulteriore diffusione delle malattie e impedire alle imprese di andare in bancarotta, diversi governi e organizzazioni stanno incoraggiando i dipendenti a lavorare da casa e assicurarsi di lavare a mano con disinfezione alcolica, e indossare maschere.

Lo smart working richiede una varietà di strumenti per condividere schermate, gestire programmi/attività e condividere dati come documenti, un'infrastruttura di cui molte aziende non dispongono.

Per aiutare le organizzazioni a implementare il lavoro da casa, Splashtop offre prezzi scontati in blocco (fino al 25%) per il software per accesso remoto, Splashtop Business Access.

Splashtop Business Access consente agli utenti di connettersi a PC e Mac Windows dal proprio smartphone, tablet o altro computer come se fossero seduti davanti al computer di lavoro. Inoltre, gli utenti possono accedere alle funzioni di trasferimento di file e condivisione dello schermo di trascinamento e selezione. Ulteriori informazioni su Splashtop Business Access qui.

A supporto delle iniziative WFH (Work-From-Home), Splashtop offre nuove opzioni per contratti multi licenza Splashtop Business Access

