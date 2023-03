I 5 migliori strumenti software per lo smart working da remoto nel 2023

Precisa de trabalhar fora do escritório? Mesmo durante os dias de trabalho em casa, você e sua equipe ainda podem ser produtivos com as ferramentas de software certas" para cinco idiomas?

I giorni di lavoro da casa (WFH) stanno diventando sempre più comuni grazie ai progressi tecnologici. Ora più che mai, i lavoratori possono telependolare da casa nei giorni in cui sono malati, prendersi cura della famiglia o fare commissioni.

Anche se l'opzione di lavorare da casa è un grande vantaggio, è importante che tu e il tuo team dispongano degli strumenti software giusti per assicurarti di poter ancora raggiungere i tuoi obiettivi anche quando contabilità i giorni dello smart working.

Ciò è particolarmente vero quando circostanze impreviste tengono te o qualcuno del tuo team fuori dall'ufficio per un periodo prolungato. Questo può accadere a un individuo o a intere aziende come vediamo con l'epidemia di Coronavirus.

Detto questo, ecco i 5 tipi di strumenti software necessari per voi e il vostro team, in modo da poter essere produttivi godendo dei vantaggi di lavorare da casa:

Gestione del progetto

Comunicazione in tempo reale

Collaborazione

Gestione & monitoraggio del team

Accesso remoto

I migliori strumenti software per lavorare da casa

Gestione del progetto

Quando lavori su più progetti che coinvolgono diversi stakeholder responsabili di attività separate, può essere difficile rimanere organizzati. Lavorare da casa può rendere ancora più difficile tenere tutti organizzati.

Gli strumenti di gestione dei progetti tracciano le road map dei progetti in tempo reale attraverso dashboard online. Ciò significa che anche se si lavora in remoto, si sa ancora quali attività sono state assegnate a cui è necessario eseguire e qual è lo stato delle altre attività del progetto.

I principali strumenti di gestione dei progetti includono ProofHub, Trello, monday.com e Workfront.

Comunicazione in tempo reale

Parlando di team che rimangono informati, è anche necessario assicurarsi che tutte le linee di comunicazione siano aperte e facilmente accessibili. La parte di accessibilità è particolarmente importante perché se qualcuno che prende una giornata delle smart working perde una conversazione importante e non c'è modo per loro di accedere a ciò che è stato discusso, rimarranno indietro.

Gli strumenti di comunicazione in tempo reale consentono a interi team di pubblicare messaggi all'interno di gruppi pertinenti, quindi è facile per un lavoratore remoto contribuire a una conversazione o recuperare i messaggi passati se erano occupati in precedenza. Altri strumenti ti permettono di parlare come se fossi faccia a faccia tramite telefonate ospitate su Internet o videochat.

I migliori strumenti di comunicazione in tempo reale includono Slack, Skype e Zoom.

Collaborazione

Quando più persone lavorano insieme a un'attività, può essere quasi impossibile collaborare quando qualcuno lavora in remoto. Il software di collaborazione consente ai lavoratori remoti di contribuire ai file condivisi in modo che possano continuare a lavorare con un team in tempo reale.

I più diffusi strumenti di collaborazione includono Google Drive, Microsoft Teams e Confluence.

Gestione & monitoraggio del team

Questo è per il capo della squadra. Se hai bisogno di lavorare da casa, o i membri del tuo team stanno lavorando da casa, allora è importante che tu abbia ancora la possibilità di assicurarti che tutti i membri del tuo team siano impegnati e contribuiscano.

Ci sono strumenti che ti permettono di esaminare il tuo team in merito al loro coinvolgimento e al loro modo di pensare al loro lavoro. Ci sono anche strumenti che ti consentono di sapere quanto è attivo il tuo team monitorando tastiera, mouse, app e altre metriche di utilizzo. Questi strumenti ti aiutano a mantenere il tuo team motivato, mentre ti avvisa quando un membro del team è in ritardo.

Gli strumenti software per il monitoraggio e la gestione del team includono Hubstaff, Officevibe e JotForm.

Software di accesso remoto

Hai mai avuto bisogno di accedere a un file o un'applicazione importante sul tuo computer di lavoro, solo per essere sfortunato perché non eri in ufficio?

Il software di accesso remoto rende i computer di lavoro accessibili a voi in qualsiasi momento. È possibile accedere al computer di lavoro da casa e utilizzarlo come se ci si fosse seduti davanti. Aprire qualsiasi file e utilizzare qualsiasi applicazione sul computer di lavoro durante la connessione remota da qualsiasi altro dispositivo.

Il miglior strumento di accesso remoto per lavorare da casa è Splashtop Business Access.

Inoltre, Splashtop offre sconti per l'accesso remoto per le licenze in blocco, in modo che interi team possano lavorare da casa.

Lavora da casa con l'accesso remoto Splashtop

"Splashtop è molto conveniente, semplice, veloce da installare sul proprio computer e consente di accedere da remoto in modo sicuro al desktop aziendale ovunque ci si trovi. Sono molto soddisfatto perché il servizio remoto di Splashtop mi ha semplificato la vita!" – Christine Gray, Grayd-A Metal Fabricators

Splashtop Business Access è il miglior software di accesso remoto per lavorare da casa. 20 milioni di persone in tutto il mondo usano già Splashtop per godere di una varietà di vantaggi, tra cui:

Accesso remoto sicuro in qualsiasi momento ai computer di lavoro, anche dopo il normale orario di lavoro.

Accesso a computer Windows, Mac e Linux da qualsiasi altro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.

Strumenti di miglioramento della produttività che consentono di trasferire file tra computer, stampare documenti remoti, condividere lo schermo e altro ancora.

Lavora in modo produttivo da casa come se fossi in ufficio usando il tuo computer di persona.

Gestisci più utenti e computer con il tuo account Splashtop.

Vuoi provarlo? Puoi provare Splashtop gratuitamente in questo momento. Configura facilmente il tuo computer di lavoro in pochi minuti e accedi in remoto da casa stasera! Nessuna carta di credito o impegno richiesto per iniziare una prova gratuita.

«Posso accedere al mio desktop di lavoro ovunque mi trovi e lavorare in tutta sicurezza. Mi dà la flessibilità di cui ho bisogno per fondere lavoro e vita personale.» — Bobby Bottom, Integrated Electrical

