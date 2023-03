Le 10 domande più frequenti per il periodo di prova di Splashtop Business Access

Ecco le principali domande che potrebbero venirti in mente mentre provi Splashtop Business Access per controllare in remoto i tuoi computer da qualsiasi dispositivo.

Splashtop Business Access è lo strumento più sicuro e affidabile grazie al quale singoli e team hanno la possibilità di accedere da remoto ai loro computer fissi, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Durante la tua prova gratuita, avrai pieno accesso alla piattaforma Splashtop e a tutte le funzionalità presenti. Per consentirti di ottenere il massimo dal tuo periodo di prova, ecco le 10 principali domande frequenti che potrebbero interessarti.

1 - Come si configura Splashtop Business Access?

Configurare Splashtop è abbastanza semplice. Non devi far altro che scaricare Splashtop Streamer sui computer che vuoi controllare a distanza e l'app Splashtop Business App sui dispositivi da cui desideri effettuare il controllo a distanza. Fatto questo, il gioco è fatto! Consulta la nostra guida dettagliata sulla configurazione di Splashtop o trova tutti i link per il download di Splashtop Business Access.

2 - Come faccio a connettermi a un computer remoto?

Per avviare una connessione remota, apri l'app Splashtop Business sul tuo dispositivo per visualizzare l'elenco dei computer. Basta fare clic sul computer a cui si desidera accedere per avviare la sessione remota. Vedrai quindi lo schermo del computer remoto sul tuo dispositivo e potrai controllarlo in tempo reale.

3 - Come faccio a trasferire i file?

È possibile trasferire file tra il computer remoto e il dispositivo locale (Windows, Mac e Android). La funzionalità drag-and-drop ne semplifica il trasferimento. Durante una sessione remota, trascina il file da trasferire nella finestra dello schermo del computer remoto e rilascialo per confermare l'operazione. È inoltre possibile trascinare e rilasciare i file dal computer remoto al dispositivo locale.

4 - Come si stampano i file dal computer remoto?

Non dovrai più preoccuparti di aver bisogno di un documento salvato in un computer che non è a portata di mano! Splashtop consente di stampare i file presenti in un computer remoto (Windows e Mac) sulla tua stampante locale. Per effettuare la configurazione, consulta il nostro articolo della knowledge base sulla stampa remota con Splashtop.

5 – Che cos'è la console web Splashtop e cosa posso fare con essa?

La console web di Splashtop è il luogo in cui puoi gestire il tuo account, gli utenti e i dispositivi. È possibile accedervi all'indirizzo my.splashtop.com. Da qui, potrai vedere i tuoi computer, raggrupparli, modificare le autorizzazioni di accesso degli utenti e le impostazioni di sicurezza e molto altro ancora. Scopri di più sulla console web Splashtop.

6 – Come faccio a raggruppare i miei computer?

Se nel tuo account sono presenti molti computer, puoi facilmente mantenerli in ordine raggruppandoli nella console web. In questo modo, potrai visualizzarli e ordinarli per gruppi sia nella console web che nell'app Splashtop Business. Puoi anche modificare le impostazioni dei computer a livello di gruppo.

Nella console Web, passa a Gestione > Raggruppamento. Da qui puoi creare e gestire gruppi. Scopri di più sul raggruppamento di computer con Splashtop.

7 - Come posso impostare la verifica in due passaggi?

La verifica in due passaggi, o autenticazione a 2 fattori (2FA), è altamente raccomandata per proteggere i dispositivi e i dati. Una volta abilitata, per accedere al tuo account avrai bisogno di un codice di sicurezza aggiuntivo a sei cifre fornito da un'app di autenticazione, oltre alla password Splashtop. Ciò impedisce agli hacker di accedere al tuo account anche se acquisiscono il tuo nome utente e la password.

Guarda il nostro video sulla configurazione della verifica in due passaggi.

8 – Come funziona l'autenticazione del dispositivo?

Per una maggiore sicurezza, tutti i nuovi dispositivi che accedono al tuo account Splashtop devono essere autenticati via e-mail. Quando accedi a un nuovo dispositivo per la prima volta, ti invieremo un'e-mail con un link di autenticazione che ti servirà per poter accedere correttamente e iniziare a utilizzare l'app Splashtop Business su quel dispositivo.

Scopri di più sull'autenticazione dei dispositivi e su come regolare le impostazioni della funzione.

9 – Cosa succede se ho difficoltà a connettermi a un computer remoto?

Difficoltà di connessione e interruzioni del collegamento sono poco frequenti. Se si verificano questi problemi, è possibile che la causa sia la scarsa larghezza di banda o una rete congestionata. Consulta il nostro articolo di supporto sulle soluzioni a questi problemi.

10 – Quali sono i suggerimenti per ottenere le migliori prestazioni durante una sessione di desktop remoto?

L'app Splashtop Business e Splashtop Streamer per Windows e Mac hanno più configurazioni che possono migliorare le prestazioni di una sessione remota per quanto riguarda il frame rate (FPS) e il caricamento della CPU. Scopri quali configurazioni possono essere impostate a seconda della piattaforma per ottenere il massimo dalla tua esperienza con Splashtop.

Goditi la libertà e la flessibilità di accedere ai tuoi computer ovunque e in qualsiasi momento. Passa a un abbonamento Splashtop Business Access per continuare a utilizzare Splashtop dopo il periodo di prova.

Inizia un abbonamento Oppure, se non hai ancora iniziato la prova gratuita di Splashtop Business Access, comincia subito!